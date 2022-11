Turnen Zehn Jahre im Medaillenrausch: Sandra Garibay erweitert ihre Sammlung Die Luzerner Geräteturnerin Sandra Garibay (23) wird zum vierten Mal in Folge Schweizer Meisterin in der Königskategorie 7. Stefanie Meier Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

Eine Klasse für sich: Ausnahmeathletin Sandra Garibay hat die Turnszene eine Dekade lang geprägt. Bild: Beni Boos (Kirchberg, 6. November 2022)

Sie ist die erfolgreichste Turnerin der Gegenwart. Sandra Garibay vom BTV Luzern erweitert ihr Palmarès an den Schweizer Meisterschaften in Kirchberg um weitere vier Medaillen. Eine glänzt in Gold, die anderen drei in Silber. Insbesondere der Sieg im Mehrkampf – es ist der vierte hintereinander in der Königskategorie 7 – ging ihr besonders nahe. Denn vor genau zehn Jahren tauchte die damals 13-Jährige zum ersten Mal wie aus dem Nichts auf und eroberte die Turnwelt im Sturm. Sie gewann ihre ersten zwei Medaillen an nationalen Titelkämpfen.

Von da an war die Ausnahmeathletin kaum zu bremsen. Es folgten etliche weitere Titel im Mehrkampf, mit der Mannschaft und in den Gerätefinals. Bis heute sind es 19 Gold-, acht Silber- und fünf Bronzemedaillen. Dazu kommen unzählige Podestplätze an verbandsinternen Wettkämpfen. Eine unglaubliche Bilanz für eine Athletin, die erst im Alter von neun Jahren mit dem Turnen begonnen hatte.

Sie verzichtet künftig auf Einzelwettkämpfe

Garibay präsentiert sich stets als sehr sympathische, bodenständige und faire Athletin – ob sie nun den Kampf um die Hundertstel gewinnt oder verliert. Ihre Erfolge verdankt sie zu einem grossen Teil Beni Boos, der ihr seit 2014 als Trainer zur Seite steht.

«Wir sind ein eingespieltes Team. Er motiviert mich und lädt mich stets dazu ein, Spass am Turnen zu haben. Das ist einer meiner wichtigsten Erfolgsfaktoren.»

Ihr diesjähriger Sieg im Mehrkampf war alles andere als eine klare Sache. Die Thurgauerin Lara Borner vermochte die Luzernerin richtig herauszufordern. Umso mehr freute sich Garibay über diesen Coup zu ihrem Jubiläum. «Ich könnte nicht zufriedener sein, zumal mein Vorsprung sehr klein war. In den Gerätefinals hätte ich mir etwas mehr erhofft. Einen Sieg am Reck beispielsweise, weil mir die Übung wirklich gut gelang. Aber ich bin auch so sehr glücklich.»

Nach dem Mehrkampf war die sonst so toughe Turnerin für einmal zu Tränen gerührt, bekam kaum ein Wort heraus, wurde von ihren Emotionen übermannt. Es war ihr zweitletzter Auftritt im Einzelgeräteturnen. Danach ist Schluss. Zumindest für den Moment.

Mit dem Entschluss, keine Einzelwettkämpfe mehr zu turnen, verzichtet sie auf einen eng getakteten Wettkampfkalender und den hohen Erwartungsdruck. «Das Turnen bereitet mir nach wie vor sehr viel Freude», sagt Garibay.

«Aber ich möchte unheimlich gerne ohne Zeitdruck neue Elemente lernen und festigen – ohne daran zu denken, dass schon bald die ersten Wettkämpfe anstehen und ich am Tag X parat sein muss.»

Einfach nur turnen und ab und zu ein Training sausen lassen dürfen: Genau darauf freut sich Sandra Garibay, nachdem sie nun zehn Jahre lang die Turnszene auf höchstem Niveau geprägt hatte.

Dem Sektionsturnen beim BTV Luzern bleibt die 23-Jährige jedoch erhalten. «Bei mir ist für die kommende Saison der Doppelsalto an den Schaukelringen fest vorgesehen. Ich weiss also, was auf mich zukommt», verrät Garibay. Mit der Gymnaestrada folgt ein weiteres Highlight in der Karriere der Luzernerin. Von der Bildfläche verschwinden wird sie also definitiv noch nicht.

Noémie Käch holt Titel in der Kategorie Frauen

Noémie Käch vom STV Luzern sorgte für einen weiteren Höhepunkt an den nationalen Titelkämpfen. Nach einer erfolgreichen Saison – unter anderem mit zwei Siegen an zwei von vier Quali-Wettkämpfen – ist sie nun Schweizer Meisterin in der Kategorie Frauen. Genauso wie Bianca Volken (Bürglen), die sich ebenfalls im 1. Rang klassierte. Ausserdem gewann die BTV-Turnerin Lou Dimmler die Bronzemedaille in der Kategorie 5. Stefan Meier (Rickenbach) siegte derweil im Gerätefinal Barren.

Die weiteren Medaillengewinner aus den Gerätefinals heissen Simon Stalder (Rickenbach), Janis Fasser (Sempach), Anja Langensand (Sarnen) und Kaya Dimmler (BTV Luzern).

Rangliste: turnverband.ch.

