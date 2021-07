Zwei Monate und eine Woche ist es her: Da stemmten die FCL-Spieler die Sandoz-Trophäe in die Höhe, für den FC St. Gallen dagegen war der Cupfinal eine abgrundtiefe Enttäuschung. Am Sonntag (14.15 Uhr) kommt es im Kybunpark zum Wiedersehen in der Meisterschaft.

Daniel Wyrsch 30.07.2021, 08.00 Uhr