Sascha Ruefer: SRF-Mann lässt Xhaka-Aussage in Nati-Dok entfernen

Zensur? Angst vor Rassismus-Vorwurf: SRF-Kommentator Sascha Ruefer lässt Aussage über Xhaka aus Dokfilm schneiden «The Pressure Game» heisst die Dokumentation über die Schweizer Fussball-Nati. Darin kommt auch Sascha Ruefer prominent zu Wort. Eine Aussage des SRF-Kommentators über Granit Xhaka sorgt für viel Wirbel – warum Ruefer die Notbremse zieht, obwohl SRF bereits grünes Licht gab. Etienne Wuillemin 1 Kommentar 28.03.2023, 05.00 Uhr

Sascha Ruefer kommentiert seit 2008 die Spiele der Schweizer Fussball Nationalmannschaft. Foto: Roger Gruetter

Die Stimme am Telefon klingt aufgeregt: «Damit es klar ist, dieser Anruf hat nie stattgefunden! Aber es würde sich lohnen, dieser Sache einmal nachzugehen…»

Worum geht es? Mit ziemlich viel Brimborium lancierte das Schweizer Fernsehen SRF in der vergangenen Woche «The Pressure Game», eine Doku-Serie rund um die Schweizer Fussball Nationalmannschaft. Exklusive Bilder aus der Garderobe! Die Nati so nah wie noch nie! Gratis zu sehen auf allen Kanälen des Staatsfernsehens. An der Premiere in einem Kino in Zürich liessen es sich auch SRF-Direktorin Nathalie Wappler und Generaldirektor Gilles Marchand nicht nehmen, die Serie in den höchsten Tönen zu loben.

Wer etwas weiss, redet nur hinter vorgehaltener Hand

Wobei es rund um diese Nati-Doku von Anfang an auch kritische Stimmen gab. Die Hoheit darüber, welche Bilder gezeigt werden und welche nicht, lag beim Schweizerischen Fussballverband. «The Pressure Game» ist keine rein journalistische Dokumentation, sondern basiert auf PR. Darum auch die Befürchtung, dass kritische Gedanken keinen Platz haben oder unvorteilhafte Szenen einfach zensuriert würden.

Zurück zur aufgeregten Stimme am Telefon: «Während Spieler und Verband der Film-Crew quasi freie Hand liessen, hat ausgerechnet SRF selbst für Zensur gesorgt. Das Pikante dabei: Eigentlich waren sämtliche Sequenzen von SRF schon freigegeben, ehe Nati-Kommentator Sascha Ruefer persönlich einschritt. Es geht um eine Aussage zu Captain Granit Xhaka und dessen Herkunft. Eine Aussage, die man Ruefer in der ursprünglichen Form als rassistisch hätte auslegen können.»

Was ist dran? Das Thema ist brisant. CH Media konfrontiert die Direktbeteiligten und spricht mit vielen gut informierten Leuten. Schnell wird klar: Wer etwas weiss, möchte seinen oder ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen.

Wie Ruefer Nati-Captain Xhaka beschreibt

Anruf bei Simon Helbling. Er ist Regisseur von «The Pressure Game». Stimmt es, dass Sascha Ruefer Szenen nachträglich streichen liess? Helbling sagt: «Von der Rohfassung bis zum Endprodukt gibt es bei einer Dokumentation immer mehrere Versionen und Anpassungen. Dieser Prozess ist normal.» Auf den Hinweis, es sei doch ein wenig aussergewöhnlich, zuerst grünes Licht zu erhalten für eine Version, um danach wieder anpassen zu müssen, sagt er: «Das möchte ich nicht kommentieren.»

Anruf bei Sascha Ruefer. Der Nati-Kommentator sagt: «Es ist ganz einfach: alles ist gut! Das Dok-Team hat einen guten Job gemacht. Alles weitere möchte ich nicht kommentieren.»

Anruf bei Susan Schwaller. Sie ist Chefredaktorin SRF Sport. Stimmt es, dass SRF zunächst eine Version freigegeben hat und danach doch noch Änderungen beantragte? «Es ist normal, dass es bei so einem Projekt zunächst eine Rohversion gibt. Diese wird zunächst in einer kleinen Runde angeschaut. Und danach mit sämtlichen Beteiligten nochmals gespiegelt. Wenn es Aussagen gibt, die im Kontext falsch verstanden werden könnten, dann greifen wir ein.»

Hat SRF beim Nati-Dok das Risiko unterschätzt?

SRF-Kommentator Sascha Ruefer im Gespräch mit CH Media Fussball-Experte Etienne Wuillemin. Foto: Roger Grütter

Eine gut informierte Person erzählt: Im konkreten Fall sei Sascha Ruefer detailliert zu Captain Granit Xhaka befragt worden. Ruefer habe seine Gedankengänge ausführlich geschildert, über Xhakas ausserordentlichen Wert als Fussballer gesprochen, ihm also die «DNA eines Champions» attestiert, die sich halt vom durchschnittlichen braven, korrekten Schweizer unterscheide.

Aus diesem Gemenge sei eine kurze Aussage entrissen worden und in einen völlig anderen Zusammenhang gestellt, so dass Ruefers Aussage eine rassistische Note bekommt. Der SRF-Kommentator wollte eigentlich Xhaka als Sportler charakterisieren. Aber in der Fassung, die ihm gezeigt wurde, wirkte es, als rede er über den Menschen Xhaka und nicht über den Fussballer Xhaka.

Ob Zensur oder nicht. Einige Fragen muss sich SRF gefallen lassen. Wie clever ist es, ein Produkt einzukaufen, bei dessen Entstehung man die Fäden nicht in den eigenen Händen hält? Und ist das Risiko nicht zu gross, Bilder auszustrahlen, die einer PR-Agenda folgen?