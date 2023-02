Superstar Odermatt und Skihersteller Stöckli: Eine Traumbeziehung

60 Ski im Gepäck Wenn Superstar Odermatt siegt, jubelt Stöckli-Rennchef Matti mit – auch bei der WM in Courchevel Ein Riesenerfolg für Marco Odermatt: Der Nidwaldner gewinnt die WM-Abfahrt in Courchevel. Beni Matti, der Rennchef von Stöckli, erklärt, weshalb für die perfekte Fahrt bisweilen 60 Ski vonnöten sind. Meret Häuselmann Jetzt kommentieren 13.02.2023, 18.28 Uhr

Der Buochser jubelt über den Abfahrtssieg – immer mit dabei: die Stöckli-Ski. Bild: Keystone

Als Marco Odermatt am Sonntag bei der WM-Abfahrt in Courchevel mit über einer Sekunde Vorsprung auf den zu dem Zeitpunkt führenden Florian Schieder ins Ziel fährt, da jubelt nicht nur der Buochser Skistar. Vor Ort ist auch das Team von Stöckli, der Luzerner Skihersteller, mit dessen Ski Odermatt Rennen um Rennen und von Podest zu Podest fährt. Klar, war die Freude bei Stöckli-Rennchef Beni Matti nach dem WM-Sieg des Nidwaldners gross: «Es war ein sehr emotionaler Tag für das Team. Nach so vielen Erfolgen ist es die erste WM-Goldmedaille der Herren für Odermatt – und auch für uns als Ausstatter. Wir freuen uns wirklich extrem.»

Beni Matti. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Matti und sein Team sind für ihre Stars vor Ort in Courchevel, da die mitgebrachte Ausrüstung jeweils auf Wetterlage und Pistenbeschaffenheit abgestimmt wird. So etwa auch vor der Abfahrt am Sonntag, als Odermatts Schuhe angepasst und die richtigen Ski für die eisig gewordene Piste gefunden werden mussten. Von den Brettern hat der 25-Jährige übrigens auch so einige: «An die WM mitgenommen haben wir zirka 30 Abfahrtsski und je 15 für Super-G und Riesenslalom – alleine für Odermatt.» Der Nidwaldner habe zwar Vorlieben und fahre nur mit zwei bis drei Modellen, jedoch seien diese mit unterschiedlichen Belägen und Strukturen gefertigt worden, um für jede Situation gewappnet zu sein.

«Odermatt hat eine extreme Genialität»

«Unser Testteam war schon am 3. Februar vor Ort und hat getestet, welche Ski auf der WM-Strecke am schnellsten sind. Nach den Trainings mit Odermatt haben wir uns dann für den Siegerski entschieden», erklärt Matti. Die Entscheidungen von Marco Odermatt sind aber auch in anderen Belangen von Interesse für das Stöckli-Team: «Er hat eine extreme Genialität bei Tests. Er spürt jede Veränderung. Dadurch gibt er auch schwarz-weisses Feedback: ‹Das passt, das passt nicht›. Das macht ihn wertvoll für uns.»

Von der Zusammenarbeit mit «seinem» Skistar profitiert der Skihersteller Stöckli mit Sitz in Malters vorerst noch mindestens bis zur Saison 2025/26 – im Herbst 2022 hat Odermatt einen entsprechenden Vertrag unterschrieben. Dass andere Skihersteller den neu gekrönten WM-Sieger abwerben könnten, ist Matti durchaus bewusst: «Odermatt ist interessant für alle.» Doch darauf liegt der Fokus bei Stöckli dieser Tage kaum. Schliesslich vereint den Ausstatter und den Star ein gemeinsames Ziel: beim Riesenslalom der Männer am Freitag wieder gemeinsam zu jubeln.

