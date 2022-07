Schwinger Pirmin Reichmuth gibt im Aargau sein Comeback.

Aargauer Kantonalschwingfest «Er hat nochmals mächtig zugelegt»: Pirmin Reichmuth gibt im Aargau nach langer Verletzungspause sein Comeback Vor drei Jahren bestritt er sein letztes Schwingfest. Jetzt kehrt Pirmin Reichmuth am Aargauer Kantonalschwingfest in Beinwil ins Sägemehl zurück. Sein Trainer sagt, er sei topfit. Und: «Pirmin braucht nun soviel Wettkampfpraxis wie möglich bis zum Eidgenössischen.» Claudio Zanini Jetzt kommentieren 07.07.2022, 16.00 Uhr

Seinen bisher letzten Kranz gewann Pirmin Reichmuth beim Eidgenössischen 2019. Bild: Stefan Kaiser

Die Ereignisse, die sich 2019 im hochsommerlichen Zug abspielten, sind noch präsent. Christian Stucki kürte sich zum König, Joel Wicki wurde Erstgekrönter, Topfavorit Pirmin Reichmuth zerbrach am Druck. Die Erinnerungen sind frisch. Wohl auch, weil seit der Eidgenössischen Saison 2019 nicht allzu viele neue Geschichten geschrieben wurden. Erst in diesem Jahr kehrten die Schwinger in den prä-pandemischen Rhythmus zurück.

Pirmin Reichmuths Karriere ist in den letzten drei Jahren stillgestanden. 2020 gab es keine Schwingfeste. Und im Frühling 2021 zog er sich während eines Trainings seinen vierten Kreuzbandriss zu. Dreimal war das rechte Knie betroffen, nun das linke. In den sozialen Medien kommunizierte Reichmuth die Verletzung so: «Die medizinischen Abklärungen ergaben eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes sowie eine Meniskus-Läsion und eine Zerrung des Aussenbandes.» Reichmuth hat ein Bachelorstudium in Physiotherapie gemacht. Doch auch ohne anatomische Kenntnisse klang die Diagnose unschön.

«Nach einer solchen Verletzung ist es wichtig, Schritt für Schritt zu machen. Ich will mir entsprechend Zeit lassen», sagte Reichmuth im vergangenen Frühling, kurz bevor seine Kameraden in die Saison starteten. Er wusste während seiner Reha genau, was er zu tun hatte. Sein Athletiktrainer Tommy Herzog sagt dazu: «Dass Pirmin Physiotherapeut ist, hat Vor- und Nachteile. Er weiss extrem viel, er spürt den Körper sehr genau. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er sich zu viele Gedanken macht.»

Reichmuth hat wohl nichts überstürzt auf dem Weg zurück in den Sägemehlring. Nach vier Kreuzbandrissen ist das nachvollziehbar. Herzog sagt: «Jetzt ist er topfit. Er macht mir einen äusserst positiven Eindruck. Und er hat körperlich in den letzten drei Jahren nochmals mächtig zugelegt.» Wer ihn in den letzten Wochen und Monaten als Zuschauer auf den Schwingplätzen der Innerschweiz sah, wird das unterschreiben. Reichmuth wiegt 130 Kilogramm bei einer Körpergrösse von 1,98. Wohl dem, der diese Masse auf den Rücken legen muss.

In der Arena ist alles anders

Tommy Herzog. Bild: Nadia Schärli

Ob Reichmuth das Aargauer Kantonalschwingfest in Beinwil am Sonntag prägen kann? Tommy Herzog, der mit Joel Strebel, Andreas Döbeli sowie Patrick Räbmatter mehrere Nordwestschweizer Spitzenschwinger betreut, sagt: «Pirmin ist seit längerem wieder im Schwingtraining. Aber in einer Arena kommt eine Atmosphäre hinzu, die du nicht simulieren kannst. Es stellt sich auch die Frage, ob der Kopf mitmacht.» Reichmuth kann nicht wissen, wo er derzeit steht, es dürfte eine erste Standortbestimmung werden. Und die Nordwestschweizer werden alle Hebel in Bewegung setzen, damit der Gast nicht durchspaziert. Zum Auftakt wird er sich mit dem Freiämter Lokalmatador Andreas Döbeli messen müssen.

Pirmin Reichmuth wird aber noch grössere Ziele verfolgen in dieser Saison. Er will, wenn möglich, auch beim Eidgenössischen Ende August eine Rolle spielen. Tommy Herzog sagt: «Pirmin braucht jetzt einfach möglichst viel Wettkampfpraxis bis zum Eidgenössischen.» Denn die Situation von Reichmuth könne man nicht mit derjenigen von Christian Stucki vor drei Jahren vergleichen. Stucki hatte wenige Ernstkämpfe vor dem Eidgenössischen bestritten und stürmte trotzdem zum Sieg. Der 26-jährige Reichmuth brauche hingegen diese Wettkämpfe, um das Vertrauen zurückzugewinnen.

Die Innerschweizer Schwinger gehören Ende August in Pratteln nicht zu den Favoriten. Und von Reichmuth wird angesichts der langen Verletzungspause nicht erwartet, dass er zurückkehrt, in ein paar Gängen den stolzen Teilverband erlöst und für den sehnlichst erwarteten zweiten Königstitel sorgt. Der Druck ist um ein Vielfaches kleiner als 2019.

