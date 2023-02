Marco Odermatt setzt der nervigen Fragerei ein Ende

Ein Sieg in der Abfahrt fehlte ihm noch. Eine WM-Medaille ebenso. Am Sonntag hat Marco Odermatt an der WM in Courchevel zwei Lücken geschlossen. Und Fragen beantwortet, die ihn sichtlich nervten.

Claudio Zanini Jetzt kommentieren 12.02.2023, 13.51 Uhr