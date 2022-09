Darum kostet die Universiade trotz Absage 26 Millionen

Abgesagter Grossanlass Allein der Weltverband kassierte vier Millionen Franken Gebühr: Dafür musste die Winteruniversiade Geld ausgeben Die Winteruniversiade in der Zentralschweiz und Graubünden fand nie statt - und kostet trotzdem 26 Millionen Franken. Die Veranstalter zogen am Donnerstag den Schlussstrich unter ein Grossprojekt, das sich kurz vor dem Höhepunkt in Luft auflöste. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 08.09.2022, 17.08 Uhr

Er winkte schon den Gästen zu: Maskottchen «Wuli» vor der Universität Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 29. November 2021)

Der Raum in der Messe Luzern ist am Donnerstagvormittag derselbe wie Ende November 2021. Damals mussten die Veranstalter in einer bewegenden Pressekonferenz die Absage der Winteruniversiade mitteilen. Die Omikron-Variante hatte kurzfristig die Spielregeln der Pandemie verändert. Wegen der Einreisebeschränkungen verkam die Durchführung mit 1600 Studierenden aus 54 Ländern zur Utopie. Zwei Wochen vor dem Start wurde der Grossevent in die Knie gezwungen.