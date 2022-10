Fussball Nach zwei Siegen wieder eine Heimniederlage: Alles läuft gegen den SC Kriens Kriens unterliegt Breitenrain mit 0:3. Besonders bitter für das Team von Sven Lüscher ist das dritte Gegentor. Michel Sutter 16.10.2022, 13.24 Uhr

Der Krienser Mark Marleku (rechts) im Zweikampf mit dem Berner Marco Hurter. Bild: Pius Amrein (Kriens, 15. Oktober 2022)

Knapp eine Stunde war im Stadion Kleinfeld gespielt zwischen Kriens und Breitenrain, als eine Szene folgte, die später noch für viel Wirbel sorgen sollte. Nach einer Chance für Breitenrain landete der Ball hinter der Torlinie. Abstoss. So schien es zumindest. Die Krienser machten sich aus dem eigenen Strafraum schon auf den Weg in Richtung Platzmitte, als sie plötzlich innehielten und ungläubig zum Schiedsrichter blickten. Dieser zeigte Eckball an. Die Krienser protestierten. Tatsächlich schien es so, als wäre der Ball zuvor im Krienser Strafraum von einem Breitenrainer abgelenkt worden, bevor er über die Torlinie flog. Doch es blieb dabei: Ecke für Breitenrain. Der Ball flog in den Strafraum, dort schien er eine sichere Beute für den Krienser Torhüter Lars Hunn. Dieser liess den Ball aber fallen, Breitenrains Antero Neto Gomes da Silva reagierte und schoss das 3:0 für die Gäste aus Bern. Der Jubel der Breitenrainer wurde von Kriens-Trainer Sven Lüscher übertönt, der sich lautstark beim Linienrichter beschwerte. «Das war nie und nimmer Eckball», so Lüscher nach der Partie. Zu Hunns Patzer meinte er:

«Das hat zum Spiel gepasst.»

Damit bezog sich der Krienser Trainer auf den äusserst unglücklichen Spielverlauf aus Sicht seiner Mannschaft. Kriens hatte die Partie gegen den Tabellenfünften eigentlich gut begonnen. So verpasste Patrik Gjidoda schon nach zwei Minuten einen langen Ball von Mauro Bender. Und nach nicht mal zehn Minuten hätte Mark Marleku Kriens per Kopf in Führung bringen können, doch der Ball flog knapp am Tor vorbei. Der Stürmer kam wenig später zu einer weiteren Chance, aber sein Schussversuch wurde geblockt. Dann verfehlte ein Kopfball von Baye Dame Thiam sein Ziel. Die Gäste aus Breitenrain hatten bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Torgelegenheiten gehabt, allerdings weniger zwingende als die Krienser.

Zwei Tore innert 90 Sekunden

Nach knapp 40 Minuten stand es dennoch plötzlich 0:1 aus Krienser Sicht: Der starke Pascal Schüpbach schlug eine Flanke in den Krienser Strafraum auf Miroslav Konopek, der den Ball ins Tor köpfelte. Und nur anderthalb Minuten später kassierten die Krienser einen weiteren Treffer: Tim Freys Schuss aus dem Strafraum prallte via Innenpfosten ins Tor. «Das war ein Schock», räumte Lüscher nach dem Spiel ein, denn seine Mannschaft habe das Spiel eigentlich im Griff gehabt. Auch Marleku sagte, er und seine Teamkollegen hätten gut angefangen.

«Wir haben nach den beiden Gegentoren versucht zu reagieren.»

Die Reaktion wäre Gjidoda beinahe gelungen, als er mit einem Steilpass in den Strafraum geschickt wurde. Doch der Krienser Stürmer schoss Breitenrains Torhüter Felix Hornung an.

Als dann das dritte Gegentor fiel, war die Partie gelaufen. Kriens versuchte, wenigstens noch den Ehrentreffer zu erzielen. Die beste Chance dazu hatte Thiaw eine Viertelstunde vor Schluss, als er allein im Breitenrainer Strafraum den Ball nur noch hätte einschieben müssen. Doch stattdessen traf er den Pfosten. Zehn Minuten vor dem Ende reklamierten die Krienser ein Handspiel von Breitenrains Loris Lüthi im Strafraum, doch der Schiedsrichter liess die Partie weiterlaufen. Es passte zu diesem Krienser Samstagabend. «Wir haben gewusst, dass wir nach unseren beiden letzten Siegen nicht einfach weiterhin gewinnen würden», sagte Lüscher. Die Partie sei zwar ein Nackenschlag. «Aber wir werden jetzt nicht Trübsal blasen.» Und Marleku gab sich kämpferisch: «Es gibt solche Spiele. Wir müssen jetzt einfach weiterarbeiten und den Kopf oben halten.»

Kriens – Breitenrain 0:3 (0:2)

Kleinfeld. – 750 Zuschauende. – Tore: 40. Konopek 0:1. 42. Frey 0:2. 57. Gomes da Silva 0:3. – Kriens: Hunn; Suter, Bühler, Isufi; Aversa (74. Dubler); Bender (79. Pauli), Huruglica (62. Hermann), Rüedi; Thiam; Marleku (62. Hoxha), Gjidola (62. Wicht). – Breitenrain: Hornung; Lüthi, Wenger, Hischier, Hurter; Briner, Pereira Andrade (87. Rüegsegger), Gomes da Silva (81. Freiburghaus); Frey (82. Nopper), Schüpbach (69. Ciftci); Konopek (87. Schneeberger). – Bemerkung: 76. Pfostenschuss Thiaw.