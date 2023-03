Alpin Snowboard Das Liebespaar mit den Medaillen: Wie Ladina Jenny und Dario Caviezel die Snowboard-WM aufmischten Die alpinen Snowboarder Ladina Jenny, 29, und Dario Caviezel, 27, aus dem Kanton Schwyz feierten in dieser Saison ihre grössten Karriereerfolge. Aus den Leistungen des andern ziehen die beiden positive Energie. Jule Seifert Jetzt kommentieren 07.03.2023, 20.10 Uhr

Ladina Jenny und Dario Caviezel sind Snowboardprofis und seit vier Jahren ein Paar. Sie wohnen zusammen in Wangen im Kanton Schwyz. Sie stammt aus Uznach, er aus Chur. In diesem Jahr feierten sie ihre grössten Karriereerfolge. Drei von zehn Medaillen der Schweizer Delegation an der Snowboard-WM in Bakuriani gehen auf ihr Konto. Als alpine Snowboarder ist es ihr Job, über die sechs Läufe am Wettkampftag fokussiert zu bleiben. Als Paar brauchen sie besondere Methoden, um nicht neidisch auf den Erfolg des anderen zu sein: Aus den Resultaten des andern ziehen sie positive Energie.

Ladina Jenny und Dario Cavieziel gewannen drei WM-Medaillen. Bild: Boris Bürgisser (Lachen, 6. 3. 2023)

Jenny hatte für die WM gewisse Erwartungen an sich. Ihre Saison startete gut mit einem Podium im Riesenslalom, dann gewann sie den ersten Weltcup in ihrer Karriere. Auch die Ausgangslage für Caviezel war ähnlich. Der 27-Jährige schaffte es ebenfalls aufs Weltcup-Podest und feierte einen Sieg. Trotzdem hat ein Grossanlass oft eigenen Regeln. Dort muss alles zusammenpassen.

Im ersten WM-Rennen schied die 29-Jährige im Achtelfinal aus. Caviezel holte sich im Parallel-Riesenslalom die Silbermedaille. Bei Jenny war die Enttäuschung über ihr Ausscheiden gross, bei ihm die Freude riesig. Seine Freundin freute sich mit ihm. Die Silbermedaille ihres Partners motivierte sie für das zweite Rennen, auch wenn sie im Riesenslalom eine Enttäuschung erlebte. Sie nahm die Energie mit ins Slalom-Rennen und gewann dort ebenfalls Silber.

Ladina Jenny und Dario Caviezel motivieren sich gegenseitig. Bild: Boris Bürgisser (Lachen, 6. 3. 2023)

Dario Caviezel sagt: «Wir haben uns an dieser WM alles nachgemacht. Silbermedaille gewonnen und Gold um 26 Zehntel verpasst.» Jenny erklärt die zufällige zeitliche Punktlandung so: «Ich bin extra noch mit der gestreckten Hand durchs Ziel gefahren, Dario blieb aufrecht.»

«Ich mag ihr alles gönnen»

Die beiden hätten es nie erwartet, dass sie je mit einer Silbermedaille nach Hause zurückkommen. Beim Teamevent kam noch eine weitere Medaille dazu: Caviezel schaffte es mit Teamkollegin Julie Zogg ins kleine Final. Jenny war als Zuschauerin nervöser als an ihren eigenen Rennen. «Ich kann selbst nicht mehr eingreifen. Und ich weiss, was er kann und was möglich ist», sagt sie. Zusammen mit der Weltmeisterin Zogg holte sich Caviezel die Bronze-Medaille.

«Eine Medaille von ihm bringt die ‹good vibes› zurück, aber am Schluss bringt’s mir als Sportlerin ja nur etwas, wenn ich selbst gut bin», sagt Jenny. Das bestätigt auch Caviezel. Seine eigene Leistung ist ihm wichtiger, aber ihr Erfolg baut ihn auf. Neid gibt es keinen, wenn überhaupt, ist er konstruktiv und weckt den eigenen Ehrgeiz.

Zweimal Silber und einmal Bronze für Ladina Jenny und Dario Caviezel. Bild: Boris Bürgisser (Lachen, 6. 3. 2023)

Sie schaffen es trotzdem, sich für den anderen zu freuen, auch wenn die eigenen Leistungen enttäuschen. «Ich mag ihr alles gönnen», sagt Caviezel. Er ist dennoch froh, dass es bei seiner Partnerin auch mit einer Medaille geklappt hat. «Es wäre schade gewesen, wenn ich den Fan-Empfang im Flughafen nur alleine hätte feiern können.»

Heim-WM in St. Moritz ist das Highlight

Im Mixed Team sind sie noch nie zusammen gestartet. Wer mit wem antritt, entscheiden die Individualrennen: Die beste Frau startet mit dem besten Mann. «Es hat sich bisher noch nicht ergeben, ich bin meistens nur die zweitschnellste Frau im Slalom», sagt Jenny. Es wäre ein Traum für beide und sicher «eine grosse Gaudi», so Caviezel.

Nach all den Jahren, in denen die Grossanlässe in Südkorea, China oder Georgien waren, freuen sich beide auf die kommenden Wettkämpfe in den Alpen, vor allem auf die Heim-WM 2025 in St. Moritz.

Ladina Jenny und Dario Caviezel haben sich den Kanton Schwyz als Wohnort ausgesucht. Bild: Boris Bürgisser (Lachen, 6. 3. 2023)