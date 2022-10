Bernhard Alpstaeg erklärt seine Pläne

FC Luzern Alpstaeg meldet sich zu Wort: «Ich wurde durch eine Hetzkampagne beleidigt und bedroht» FCL-Mehrheitsaktionär meldet sich zu Wort: Er hält an seinen Plänen fest – und stellt seine Vision vor, die aus dem FCL «ein Siegerteam» machen soll. Martin Messmer Jetzt kommentieren 31.10.2022, 10.57 Uhr

Der Mehrheitsaktionär des FC Luzern, Bernhard Alpstaeg, beim Super-League-Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel in Luzern. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Noch drei Tage bis zum grossen Showdown in der Alpstaeg-Affäre an der ausserordentlichen GV am kommenden Donnerstag – und jetzt meldet sich erstmals seit dem 2. Oktober der Hauptprotagonist selber in einem ausführlichen Statement zu Wort. FCL-Besitzer Bernhard Alpstaeg sieht sich und seine Familie durch eine «von der Klubleitung unterstützte, irreführende und beispiellose Hetzkampagne beleidigt und bedroht». Trotzdem werde er sich aber nicht von seinen Plänen abbringen lassen, schreibt er weiter. «Im Gegenteil. Denn mir geht es primär um das Wohl des FCL und seiner Mitarbeitenden.»