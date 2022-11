Handball Altdorf merzt Fehlstart eindrücklich aus Im Duell der Verfolger besiegt der KTV Altdorf den TV Dagmersellen mit 32:29. Dank eines Ausrutschers von Muotathal ist ein Aufstiegsrundenplatz wieder deutlich näher gerückt. Urs Hanhart 13.11.2022, 18.31 Uhr

Der Altdorfer Lukas Müller (am Ball) versucht, die Dagmerseller Abwehr von oben zu knacken. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 12. November 2022)

Beim vorletzten Heimauftritt im Rahmen der Hauptrunde wartete die KTV-Truppe mit einer – gelinde gesagt – sehr abwechslungsreichen Vorstellung auf. Im ersten Durchgang bekamen die 220 Zuschauenden in der Feldli-Arena über weite Strecken eher magere Kost von Seiten der Platzherren geboten. Dazu sagte Altdorfs Trainer Stefan Epp:

«Wir sind ins alte Fahrwasser zurückgefallen. Die taktischen Vorgaben wurden nicht eingehalten. Das kann man sich gegen einen derart starken Gegner nicht erlauben. Aber zum Glück konnten wir uns gegen Ende der ersten Halbzeit steigern.»

Die Gastgeber gerieten bis zur 21. Minute mit bedrohlichen sechs Längen (7:13) ins Hintertreffen. Dann ging ein Ruck durch die Mannschaft, und der Abstand wurde sukzessive verkürzt. Letztlich rettete Dagmersellen noch einen Zwei-Tore-Vorsprung (15:17) in die Pause.

An den starken Auftritt zum Ende des ersten Abschnitts knüpften die Gelb-Schwarzen nach dem Wiederanpfiff dann quasi nahtlos an. «Wir sind vor allem in der Defensive energischer zur Sache gegangen. Das hat sich bezahlt gemacht», so Epp. Die Gäste bekundeten nun zunehmend Mühe, den Abwehrriegel der Urner zu knacken. In der 34. Minute gingen die Hausherren nach langem Hinterherrennen erstmals in Führung. Rückraumspezialist Samuel Wyss markierte mit einem satten Distanzwurf das 18:17. Von da weg lieferten sich der Tabellenvierte (Altdorf) sowie der Ranglistendritte (Dagmersellen) ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen und jagten sich gegenseitig die Führung immer wieder ab. Die Entscheidung zu Gunsten von Altdorf bahnte sich ab der 54. Minute beim Spielstand von 28:28 an, wobei die beiden KTV-Keeper eine entscheidende Rolle spielten. Kavin Kanthapody parierte einen Penalty, und nur wenig später brillierte sein Goalie-Kollege Fabio Arnold bei einem schnellen Gegenzug mit einer mirakulösen Parade. Daraufhin warf Lukas Müller das 29:28. Damit wurde eine fulminante Schlussphase eingeläutet, in der auch noch Rechtsaussen Nils Epp, Petar Bubalo und Luca Aschwanden skorten.

Muotathal lässt überraschend Federn

Dank dieses hart erkämpften 32:29-Heimerfolgs ist das Epp-Team an Dagmersellen vorbeigezogen und auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt. Weil der Ranglistenzweite Muotathal am Samstag überraschend in Herzogenbuchsee eine knappe Auswärtsniederlage kassierte, ist der Rückstand von Altdorf auf den zweiten Aufstiegsrundenplatz auf drei Punkte zusammengeschmolzen. Ausstehend sind jetzt noch drei Qualifikationsrunden. Die Chancen stehen gut, dass die Urner, die am kommenden Wochenende beim Tabellenvorletzten Muri gastieren, zwei Runden vor dem Ende der Hauptrunde bis auf einen Punkt an die Schwyzer heranrücken können. Das Täli-Team muss nämlich als Nächstes beim zu Hause noch verlustpunktlosen Leader Olten antreten. Aber Epp glaubt nicht so recht daran, dass Muotathal den Platz in der Aufstiegsrunde noch aus der Hand geben wird. Er betonte: «Unser Ziel ist nun die Verteidigung des dritten Platzes, damit wir in der Abstiegsrunde auf leichtere Gegner treffen. Wir versuchen in den restlichen drei Spielen die Maximalpunktzahl zu holen und hoffen insgeheim auf weitere Ausrutscher von Muotathal.»

Altdorf – Dagmersellen 32:29 (15:17)

Feldli. – 220 Zuschauer. – SR Celentano, Huber.

Altdorf: Arnold, Kanthapody; Aschwanden (3), Reichmuth, Wunderlin, Müller (3), Epp (7), Baumann, Wyss (6), Ledermann (1), Kovacevic, Henrich (2), Bubalo (4), Adamcik (6).

Dagmersellen: Häller, Hagmann (1); Glur, Fabian Häfliger (4), Hodel, Oggier (8), Tschupp (5), Huber (2), Sommer (1), Thomas Häfliger (5), Graber, Döös (3).