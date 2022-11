Handball Die Altdorfer werden im Urschweizer Derby von Erzrivale Muotathal ausgebremst Die Altdorfer Handballer unterliegen Muotathal im 1.-Liga-Spitzenkampf 24:26. Die Urner können die Aufstiegsrunde abschreiben. Urs Hanhart 06.11.2022, 18.24 Uhr

Die Altdorfer mit Petar Bubalo (am Ball) bekunden Mühe mit der Muotathaler Defensive. Bild: Urs Hanhart (Muotathal, 5. November 2022)

Nach einer über weite Strecken sehr durchzogenen Vorstellung war das Team von Trainer Stefan Epp und Coach Stefan Arnold in den letzten Minuten drauf und dran, dem Urschweizer Derby doch noch eine Wende zu geben. Die Schlussphase bot den fast 500 Zuschauenden in der nahezu voll besetzten Halle Spannung und Dramatik pur. Drei Minuten vor dem Abpfiff lag Gastgeber Muotathal mit 25:21 in Führung. Die Schwyzer schienen einem klaren Sieg entgegenzusteuern. Doch die Gäste lehnten sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage auf. Altdorfs Topskorer Florian Henrich gelangen innerhalb kurzer Zeit zwei Tore, darunter ein Weitwurf fast über das ganze Feld. Daraufhin bewerkstelligte Tomas Adamcik mit einem schnellen Gegenzug gar den 24:25-Anschlusstreffer. Zu spielen war zu diesem Zeitpunkt noch etwas mehr als eine Minute. 39 Sekunden vor dem Ertönen der Schlusssirene parierte Altdorf-Keeper Kavin Kanthapody mirakulös einen Penalty von Muotathals Goalgetter Ivo Betschart. Nun stand für die Urner die Tür weit offen, um wenigstens noch ein Remis aus dem Feuer zu reissen. Doch sie verloren den Ball und Pascal Gwerder machte für die Platzherren den Sack mit einem Torerfolg aus sehr spitzem Winkel zum Schlussresultat von 26:24-Toren definitiv zu. Ein verdienter Erfolg für das «Täli»-Team, hatte es doch die Partie grösstenteils klar dominiert.

«Es ist uns leider nicht gelungen, an die starke Leistung vom Olten-Spiel anzuknüpfen. Am Anfang hat sowohl hinten als auch vorne fast nichts funktioniert. Dadurch mussten wir ständig einem Rückstand hinterherrennen. Den Endspurt haben wir zu spät angesetzt», bilanzierte Altdorfs Coach Stefan Arnold. Dann fügte er noch an:

«Uns sind zu viele unnötige Fehler unterlaufen. Zudem haben wir etliche Topchancen nicht genutzt, und es fehlte an der nötigen Aggressivität in den Eins-zu-eins-Situationen. Die Torausbeute ist mit 24 Treffern zu gering. Wir hatten uns für dieses Derby definitiv mehr vorgenommen.»

Altdorf kam nur langsam in die Gänge

Die Hausherren starteten weitaus besser in dieses im Hinblick auf den Einzug in die Aufstiegsrunde vorentscheidende Duell der beiden KTV-Teams. Nach der ersten Viertelstunde lagen sie bereits mit sechs Längen 10:4 in Front. Bis zur Pause schmolz das Polster geringfügig auf 16:12 zusammen. Der zweite Durchgang begann für Altdorf denkbar schlecht. Kreisläufer Daniel Baumann und Rückraumspezialist Marco Inderbitzin schieden kurz hintereinander verletzungsbedingt aus.

Fast zehn Minuten lang konnten die durch das Verletzungspech sichtlich von der Rolle geratenen Urner nicht einnetzen, wodurch die Schwyzer den Vorsprung erneut auf sechs Längen (19:13) ausbauten. Immerhin warteten die Gelb-Schwarzen in den letzten 20 Minuten mit einer deutlichen Leistungssteigerung auf, insbesondere in der Defensive. Sie kämpften sich immer näher heran, vermochten das Ruder jedoch nicht mehr herumzureissen.

Durch diese sicherlich nicht zwingende Niederlage hat der KTV Altdorf seine Chancen auf den Einzug in die Aufstiegsrunde wohl so gut wie verspielt. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Muotathal ist auf fünf Punkte angewachsen. Dazu sagte Arnold:

«Dieses Handicap ist in den verbleibenden vier Qualifikationspartien realistischerweise kaum mehr wettzumachen. Aber wir schauen nun von Spiel zu Spiel und werden alles versuchen, um die volle Punktezahl zu holen.»

Altdorf und Muotathal haben in etwa das gleich schwere Schlussprogramm. Es bräuchte jetzt also ein kleines Handballwunder und ganz viel Schützenhilfe.

Muotathal – Altdorf 26:24 (16:12)

Mehrzweckhalle. – 467 Zuschauende. – SR Baggenstoss, Süess.

Muotathal: Oechslin, Remo Betschart; Schelbert (1), Nauer, Ivo Betschart (8), Pascal Gwerder (4), Kevin Heinzer (7), Noah Heinzer (2), Fabio Gwerder (3), Fabian Gwerder, Kurti (1), Lüönd.

Altdorf: Kanthapody, Arnold; Aschwanden (2), Reichmuth, Wunderlin, Müller, Epp (3), Baumann (2), Inderbitzin (1), Wyss (1), Ledermann (3), Henrich (9), Bubalo (1), Adamcik (2).