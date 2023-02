Radball Altdorf will um den Cupsieg mitkämpfen

Hallensport Altdorfer Radballer sind vor vor dem Cupfinal zuversichtlich Zwei Teams von Radsport Altdorf schaffen den Einzug ins Radball-Cup-Finalturnier, drei scheiden aus. Die Hoffnungen ruhen auf den Fröhlich-Brüdern. Urs Hanhart 05.02.2023, 13.30 Uhr

Altdorf 2 mit Fabian Hauri (hinten) und Jon Müller (Zweiter von rechts) zeigt eine souveräne Leistung. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 3. Februar 2023)

Von Mittwoch bis Freitag wurden an verschiedenen Austragungsorten vier Cup-Halbfinalturniere mit je fünf Teams ausgetragen, wobei sich jeweils die zwei Gruppenbesten für das Cup-Finalturnier vom 25. Feb­ruar in Mosnang qualifizierten. Von den fünf Urner Teams, die es in die Vorschlussrunde schafften, konnten das NLA-Duo Radsport Altdorf 2 mit Fabian Hauri und Jon Müller sowie das NLB-Team Altdorf 1 mit Claudio Zotter und Matteo Baumann vom Heimvorteil profitieren. Sie durften am Freitag in der Radball­halle Giessen in Altdorf antreten und bekamen es zum Teil mit recht happigen Gegnern zu tun.