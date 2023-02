Handball Auch nach seinem Karrierenende beim HC Kriens-Luzern: «Andy Schmid bleibt uns als Botschafter erhalten» 16 Monate lang ist Andy Schmid noch Spieler, dann wird er Nationaltrainer der Schweiz. Was hält sein Klub, der HC Kriens-Luzern, davon? Stephan Santschi 24.02.2023, 15.27 Uhr

Andy Schmid bei der Medienkonferenz, wo er als neuer Nationalcoach ab Sommer 2024 vorgestellt wird. Urs Flüeler/Keystone

Was in der Handballszene schon länger brodelte, fand am letzten Mittwoch den Weg an die Oberfläche – Andy Schmid wird im Sommer 2024 Schweizer Nationaltrainer. Bis dahin ist und bleibt der 39-jährige Luzerner der Spielmacher des HC Kriens-Luzern, möchte ihn in Meisterschaft und Cup zu Titeln führen. Doch die Frage sei erlaubt: Trauert man dem Sympathieträger mit dem goldenen Händchen schon nach? Hätte man ihn nach dessen fantastischer Aktivkarriere nicht gerne in eigene Projekte eingespannt? «Ich bin überhaupt nicht enttäuscht, sondern war sehr erfreut, als ich davon vernommen habe», versichert Hanspeter Würmli, Verwaltungsratspräsident des HCKL.

Schmid habe klar signalisiert, dass er seine Zukunft im Trainermetier sehe. «Deshalb kam es nie zu Diskussionen, weil wir auf dieser Position keinen Bedarf haben. Wir sind mit Peter Kukucka sehr zufrieden.» Erhalten bleibe Schmid aber als Botschafter für die im Herbst 2025 bezugsbereite Pilatus-­Arena. Überdies hält Würmli fest: «Wenn er dann Nationaltrainer ist, dürfte er sein Augenmerk auch sportlich etwas auf uns richten. Wir werden sein letzter Verein sein, das färbt ab, davon bin ich überzeugt.»

Nationaltrainer in spe «schwitzt Blut»

Und der Trainer? Freut sich ebenfalls für Schmid, «er ist der Richtige, eine super Sache für den Schweizer Handball», sagt Kukucka. Neben der Qualität auf dem Platz schätzt er den Austausch mit seinem Führungsspieler. «Manchmal sind wir anderer Meinung, am Ende gewinnen die Argumente. Es muss nicht alles auf meine Art passieren. Ich möchte grundsätzlich hören, was Spieler zu sagen haben.» Das schützt sie freilich nicht vor harten Trainings, am Tag nach der Bekanntmachung von Andy Schmids Zukunft arbeiteten die Krienser intensiv, «sie haben eineinhalb Stunden Blut geschwitzt», berichtet Kukucka und schmunzelt.

Unter anderem mussten die Akteure Pässe mit Medizinbällen spielen, mit Pausen insgesamt 140 Mal, anschliessend standen die Abwehrarbeit und der Gegenstoss im Fokus. Die Krienser setzen gegenwärtig vor allem auf die 5:1-Defensive, «vor ihr haben unsere Gegner mehr Respekt», findet Kukucka, währenddem die 6:0-Variante noch nicht wunschgemäss funktioniere. Am letzten Samstag, im Auswärtsspiel gegen Suhr Aarau, stellte Kukucka nach 12 Minuten bereits wieder auf das offensivere System um, weil «wir im 6:0 etwas eingeschlafen sind, das hat mir nicht gefallen».

Schmid-Nachfolge: Oertli, Sigrist oder ein Neuer?

In der noch fünf Runden dauernden Qualifikationsphase wird Kukucka Gelegenheiten nutzen, um das eine oder andere auszuprobieren. Auf der Spielmacherposition haben die Krienser noch etwas mehr als ein Jahr Zeit, um Schmid zu ersetzen, aktuell stehen der 22-jährige, zuletzt lange verletzte Moritz Oertli und der 17-jährige Luca Sigrist in der Pipeline. Ob sie im Sommer 2024 bereits so weit sein werden, um den Superstar zu beerben, ist fraglich, «beide müssen noch viel lernen», erklärt Kukucka. Vielleicht wird dann auch ein Neuzuzug nötig sein.

Stand jetzt will Kriens-Luzern auf den Nachwuchs setzen. «Sie sind beide zwar noch sehr jung, aber sie müssen eine Chance bekommen, damit sie sich beweisen können. Es gibt gute ­Beispiele dafür, wie Talente an höhere Aufgaben herangeführt werden können», bemerkt Würmli und nennt den 22-jährigen Juri Knorr, der Schmid bei den Rhein-Neckar Löwen ersetzte und nun eine starke WM für Deutschland spielte. «Er hat seine Chance gepackt und ist in einem jungen Alter zu einem sehr wertvollen Spieler gereift. Wir haben ebenfalls Vertrauen in unsere jungen Spieler und planen mit ihnen die Zukunft. Andy kann man so oder so nicht eins zu eins ersetzen.»

Vorderhand kann Schmid aber weiterhin als Spielmacher in Aktion genossen werden, das nächste Mal morgen Samstag bei Aufsteiger und Tabellenschlusslicht Kreuzlingen (18 Uhr), wo Kriens-Luzern zwei weitere Punkte einfahren will.