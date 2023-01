Andy Schmid über das Geheimnis von Handball-Weltmeister Dänemark

Andy Schmid zur Handball-WM Die Erfolgsgeheimnisse von Triple-Weltmeister Dänemark Mit dem 34:29-Finalsieg gegen Frankreich holten sich die dänischen Handballer zum dritten Mal in Folge den Weltmeister-Titel. Andy Schmid erklärt, weshalb die Nordeuropäer so erfolgreich sind. Andy Schmid Jetzt kommentieren 31.01.2023, 17.17 Uhr

Der hochklassige Final der Handball-WM zwischen Dänemark und Frankreich bildete den Abschluss einer sportlich begeisternden Endrunde in Schweden und Polen. Zweifelsohne waren die letzten Wochen beste Werbung für unsere Sportart, die immer dynamischer und dadurch attraktiver für die Zuschauenden wird. Eine Entwicklung, die auch mit unserer Liga einhergeht.

Die Leistung der Skandinavier ist nicht hoch genug einzuschätzen, schliesslich gelang dies keiner Mannschaft in den seit 1938 durchgeführten Titelkämpfen. Wie dominant die Dänen derzeit auftreten, unterstreichen auch die Silbermedaille an den Olympischen Spielen in Tokyo sowie der 3. Platz an der letzten Europameisterschaft.

Dänemarks Trainer Nikolaj Jacobsen während des WM-Finals gegen Frankreich. Bild: Tamas Kovacs/EPA (Stockholm, 29. Januar 2023)

Besonders gönne ich den Weltmeistertitel meinem guten Freund Nikolaj Jacobsen, der den Dänen mit ihrem Superstar Mikkel Hansen seit März 2017 als Cheftrainer vorsteht. «Niko» verfügt über eine eingebaute Erfolgsgarantie. Davon durfte ich mich während fünf Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen überzeugen lassen.

Zweimal gewannen wir mit ihm die deutsche Meisterschaft, einmal den Pokal und die DHB-Supercup-Trophäe durften wir dreimal hintereinander in die Höhe stemmen. Diese Epoche hat mich geprägt, aus der Zusammenarbeit hat sich eine Freundschaft entwickelt, die wir pflegen. Umso mehr freue ich mich, «Niko» bald einmal bei uns in der Krauerhalle in Kriens oder der Stadthalle in Sursee begrüssen zu dürfen.

Die Erfolge im Klubhandball und der dänischen Nationalmannschaft sind keine Zufallsprodukte. Obwohl «Niko» eine lockere Art mit sich bringt, überzeugt er durch seine akribische Arbeit. Nur wenigen Trainern gelingt die Symbiose, das Taktische mit dem Menschlichen in dieser Form zu verbinden. Die Garderobe und der Staff stehen komplett hinter ihm, kein Blatt Papier passt dazwischen. Das Ergebnis manifestiert sich in der Pokalvitrine der Dänen.

Eine weitere Säule des Erfolgs bildet die Nachwuchsarbeit im Königreich, das mit knapp 6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern wie die Schweiz eigentlich nur als Bushaltestelle auf dem Globus abgebildet ist.

Während die Anzahl lizenzierter Spieler in Dänemark 125000 beträgt, können wir in der Schweiz «nur» auf einen Bruchteil davon zurückgreifen. Die sportliche Ausbildung startet dort bereits mit dem Schuleintritt, daraus resultiert eine enorme Popularität des Handballsports. Auch die dänische Liga mit ihren Aushängeschildern Aalborg, GOG oder meinem ehemaligen Club Bjerringbro-Silkeborg zählt zu den besten des Kontinents.

Von der Weltbühne geht’s am Wochenende nun aber zurück auf die lokale Tanzfläche. Am Sonntag empfangen wir den BSV Bern in der Krauerhalle zum Cup-Viertelfinal. Dabei gilt: verlieren verboten. Neben der Teilnahme nächstes Jahr an der EM-Endrunde in Deutschland als grosses Ziel mit der Nationalmannschaft möchte ich mit dem HC Kriens-Luzern auch den Schweizer Cup einmal gewinnen.

Dazu benötigt es nach der langen Pause einen Sieg gegen die kampfstarke Truppe von Martin Rubin. Ich bin selbst gespannt, wie gut wir drauf sind, denn so ein Restart bringt auch gewissen Unsicherheiten mit sich.

