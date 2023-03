«Arena Games» Triathlon in einer Schwimmhalle: Verrücktes E-Sports-Spektakel in Sursee Die Triathlon-Familie trifft sich in Sursee zu einem ganz speziellen Event. Ein Rennen im grössten Schwimmzentrum der Zentralschweiz. Im Vorfeld sorgte eine tonnenschwere Frage für schlaflose Nächte. Nicola Abt Jetzt kommentieren 13.03.2023, 16.06 Uhr

Ein Triathlon-Rennen verzaubert am Sonntagabend die Zuschauer im Sport Campus in Sursee. Ein Kilometer rennen auf dem Laufband (links), vier Kilometer radeln auf dem Rennvelo (Mitte) und 200 Meter schwimmen (rechts). Bild: Patrick Hürlimann

(Sursee, 12. 3. 23)

So etwas gab es in der Schweiz noch nie: In Sursee finden am Sonntag die «Arena Games» statt. Ein Triathlon im Schwimmbad. Die verrückte Idee entpuppt sich als Kassenschlager. Bereits Minuten vor der Türöffnung um 17:30 Uhr trauen einige Menschen ihren Augen nicht. «Eine Schlange vor unserem Hallenbad? Das habe ich noch nie erlebt», erzählt ein langjähriger Gast. Sein Kollege meint lachend: «Vor dem Schwimmtraining am Samstag sieht es jeweils anders aus.»

Wenig später strömen die knapp 500 Zuschauenden in das grösste Schwimm-Zentrum der Zentralschweiz. Die Veranstalter melden: ausverkauft. Und werden damit für einen kurzfristigen Kraftakt belohnt.

Fertig lustig! Ein Witz wird Realität

Erst vor rund drei Monaten meldete sich die Triathlon-Serie Super League bei Mathias Hecht, dem Geschäftsführer Sport im Campus Sursee. An einem der geplanten Austragungsorte der «Arena Games» gab es Terminprobleme, weshalb sie nach einem Ersatzstandort suchten. Als ehemaliger Triathlet kennt Hecht die Verantwortlichen. «Als Witz meinte ich einmal, man könnte diese E-Sports-Rennen doch in Sursee durchführen.» Dieser Scherz blieb in den Köpfen der Verantwortlichen hängen.

Die Entscheidungsträger reisten aus London in die Zentralschweiz. «Zu Beginn waren sie skeptisch», erzählt Hecht. Die Grösse der Arena entspricht nicht den Kapazitäten der Olympiastadien in London und Montreal, wo die weiteren Rennen stattfinden. Der kompakte Surseer Bau entpuppt sich jedoch als grosses Plus.

Ganz nahe bei den Athleten und Athletinnen: Die Fans loben die Arena Games in der Sportarena Sursee. Bild: Patrick Hürlimann

(Sursee, 12. 3. 23)

15-Jährige schaut ihren Idolen zu

Der Lärm ist gewaltig. Ein kleines Mädchen setzt sich die Ohrenschützer auf, während aus den Boxen das Lied «Ferrari» dröhnt. Im Takt der Musik bewegen die Fans die kleinen Plastik-Hände, welche vorgängig verteilt wurden, nach vorne und hinten. Zwei Animateure heizen dem Publikum weiter ein. Die Arena tobt - und das bereits vor dem ersten Rennen.

«Eine fantastische Stimmung», meint Delia Amélie Hasler. Die 15-Jährige steht zuoberst auf der Tribüne. Von hier aus hat sie ihre Idole bestens im Blick. Die Triathlon-Familie ist aus dem zürcherischen Wiesendangen angereist. Fahrzeit mit dem Auto: über eine Stunde. «Es hat sich bereits gelohnt.» Dann laufen die Gladiatorinnen in die Arena ein. Sie stellen sich hinter dem Schwimmbecken auf. Der Countdown läuft. 30, 29, 28, ... , 3, 2, 1, 0!

Die Innerschweizerin Nora Gmür (links) kämpft sich im Final auf Rang neun. Bild: Patrick Hürlimann

(Sursee, 12. 3. 23)

Erlösung am Samstagmorgen

Nach dem Start-Knall stürzen sich die Athletinnen ins 25-Meter-Becken. Bei den anderen Events ist es doppelt so lang. «Wir waren gezwungen, zu improvisieren», erklärt Hecht. Weil es sonst keinen Platz für die Laufbänder und Rennräder gab, musste der Hubboden im hinteren Becken-Teil nach ganz oben gefahren werden.

Doch hält der Boden dem Gewicht der Sportmaschinen stand? «Diese Frage hat mir mehrere schlaflose Nächte beschert», gesteht Hecht. Bis zum eigentlichen Aufbau am Samstagmorgen musste der Luzerner zittern. Dann die Erlösung: Das Podest inklusive Geräte wiegt sechs Tonnen und liegt damit zwei Tonnen unter dem Maximalgewicht.

Ein bizarrer Anblick

Nach 200 Metern schwimmen ist die erste Disziplin von insgesamt dreien zu Ende. Die Badekappe landet in der bereitgestellten Box. Dann sprinten die Frauen in Richtung Rennvelos - an der Zuschauertribüne vorbei. Derart nah, dass sie von der untersten Reihe per Handschlag hätten begrüsst werden können. «Wir haben die Fans ständig gehört. Eine zusätzliche Motivation», wird die Innerschweizer Athletin Nora Gmür nach dem Rennen sagen.

Auf dem Rennvelo taucht die Athletin und der Zuschauer in die virtuelle Welt des Sports ein. Gmür radelt die vier Kilometer an Ort und Stelle. Nur ihr Avatar auf dem grossen Bildschirm in der Halle bewegt sich fort. Anhand der Watt-Zahlen erkennen die Fans, wer wie schnell unterwegs ist. Ein bizarrer Anblick. «Man muss sich zuerst einmal daran gewöhnen», meint ein Zuschauer.

Über diesen Bildschirm erhalten die Zuschauer alle wichtigen Informationen zum Rennen. Ein Avatar jagt den anderen. Bild: Patrick Hürlimann

(Sursee, 12. 3. 23)

Weltweite Übertragung

Nach einem Kilometer auf dem Laufband ist die erste Runde zu Ende. Sekunden später stürmt eine Journalistin in Richtung der Führenden Zsanett Bragmayer. Die Ungarin - noch völlig ausser Atem - muss Red und Antwort stehen, obwohl es in wenigen Minuten mit dem zweiten Durchgang weitergeht. Ein Teil des Unterhaltungs-Konzepts: Nebst der ständigen musikalischen Begleitung, welche die Zuschauer zum Klatschen animiert, soll das Publikum die Nähe zum Athleten spüren. Eine TV-Crew von knapp 100 Leuten setzt das Spektakel bestmöglich in Szene. Nebst einem Livestream auf Youtube werden die Arena Games auch auf Eurosport übertragen.

«Die Bilder des Leistungszentrums in Sursee werden in die ganze Welt hinaus gesendet. Etwas Besserers gibt es nicht», frohlockt Mattia Gyöngy, der Geschäftsführer von Swiss Triathlon. Am Anlass selbst verdient der Verband nichts. Dennoch ist man bestrebt, den «Image-Event» auch in Zukunft nach Sursee zu holen. Anfang April finden weitere Gespräche mit den Verantwortlichen der Super League statt.

Schweizer Bronze-Freude im Männer-Rennen

Die Distanzen bleiben über alle drei Runden gleich. Einzig die Reihenfolge der Disziplinen ändert sich. Vor dem letzten Durchgang werden die Zeiten der ersten beiden Rennen zusammengezählt. Hinter der Führenden startet die Konkurrenz mit dem Abstand, den sie sich eingehandelt hat. Bei den Frauen heisst die überlegene Siegerin Zsanett Bragmayer. Gmür klassiert sich auf Rang neun.

Eine Bronze-Medaille vor Heimpublikum: Der Schweizer Simon Westermann strahlt über beide Backen. Bild: Patrick Hürlimann

(Sursee, 12. 3. 23)

Im Männer-Rennen bringt der Schweizer Simon Westermann die Halle zum Ausflippen. Der Student kämpft sich sensationell auf Platz drei. «Die Fans waren der Wahnsinn. Die haben mich aufs Podest getragen», sagt er. Egal, wen man fragt, das Fazit dieses Events lautet: Gerne mehr davon.