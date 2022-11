Unihockey Ärgerliche Heimniederlage: Ad Astra Obwalden verpasst es, die Führung auszubauen Ad Astra Obwalden holt in der NLB-Doppelrunde nach der WM-Pause drei von sechs möglichen Punkten. 21.11.2022, 17.42 Uhr

Der Obwaldner Fredrik Edholm (rechts, gegen den Aussenschwyzer Aki Kolari) schiesst gegen March-Höfe innert neun Minuten einen lupenreinen Hattrick. Bild: André Düsel (Altendorf, 19. November 2022)

Die Reaktion von Fredrik Edholm nach Spielschluss am Sonntagabend sprach Bände: Der schwedische Topskorer warf verärgert seinen Stock durch die Halle. Was war geschehen? In Unterzahl agierend bot sich Edholm weniger als eine Minute vor der Sirene unbedrängt die Gelegenheit, den Ball zu klären und wertvolle Zeit verstreichen zu lassen. Stattdessen blieb sein Klärungsversuch am Gegenspieler hängen, der Treffer zum 4:5 war die Folge. In den verbleibenden 21 Sekunden waren die Obwaldner zu keiner Reaktion mehr fähig, sodass die Thuner drei wertvolle Punkte mit ins Gepäck für die Rückreise packen konnten und die Mehrheit der über 300 Zuschauer in der gut gefüllten Sarner Dreifachhalle etwas konsterniert nach Hause ging.

Gäste sind im Powerplay effizienter

«Wir müssen uns an der eigenen Nase nehmen», ärgerte sich Verteidiger Marcel Kramelhofer nach der Partie. «Die Art und Weise, wie diese Niederlage zu Stande gekommen ist, nervt definitiv.» Für den 30-Jährigen, welcher am Sonntag anstelle des angeschlagenen Markus Furrer die Captainbinde trug, waren die Gründe für die Niederlage schnell gefunden:

«Einerseits war unser Powerplay ungenügend, andererseits haben wir mit dummen Eigenfehlern den Thunern mindestens drei Tore geschenkt.»

Ein Blick auf das Telegramm bestätigt die Einschätzung Kramelhofers: Gleich deren sechs Mal wurde ein Thuner auf die Strafbank geschickt. Die Folge einer eher überharten Linie der beiden deutschen Schiedsrichter, welche das Heimteam definitiv nicht benachteiligte. Kapital schlagen konnten die Obwaldner daraus aber nur ein einziges Mal: Top-Skorer Edholm traf nach 26. Minuten zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich. Das Prädikat «klassisches Powerplay-Tor» verdiente dieser Treffer jedoch nicht. Die Überzahlformation des Heimteams bekundete viel Mühe mit dem aggressiven Unterzahlspiel der Berner, sodass es bei diesem einen Überzahltor blieb.

Mehr noch: In Unterzahl holten die Gäste kurz vor der zweiten Pause einen Penalty heraus, den der Tscheche Pluhar souverän gegen den eingewechselten Torhüter Lars Birchmeier verwertete. Ein Knackpunkt in diesem Spitzenkampf: Statt mit einer Führung für Ad Astra ging es mit dem Spielstand von 3:3 in die Garderobe.

5:3-Auswärtssieg gegen Altendorf Bereits am Samstag stand Ad Astra nach der dreiwöchigen WM-Pause ohne Ernstkampf in Pfäffikon im Einsatz. Gegen Altendorf setzten sich die Obwaldner nach einer zähen Partie mit 5:3 durch. Dabei sah es zunächst nicht nach einem weiteren Sieg für Ad Astra aus: Nach den ersten 20 Minuten führte das Heimteam mit 2:0. Randnotiz: Bei beiden Treffern sass ein Obwaldner auf der Strafbank. Die Wende leitete das Duo Gino Durrer und Basil von Wyl ein: Zwei Mal legte von Wyl für Durrer auf, sodass das Spiel nach 47 Minuten wieder ausgeglichen war. Dann war Fredrik Edholm an der Reihe: Mit einem lupenreinen Hattrick innerhalb von weniger als zehn Minuten entschied er das Spiel zu Gunsten der Zentralschweizer. (jh)



Altendorf – Obwalden 3:5 (2:0, 0:1, 1:4)

Weid, Pfäffikon SZ. 100 Zuschauer. SR Amstutz/Gestach. Tore: 15. Damian Fässler (Piittisjärvi/Ausschluss Schwab) 1:0. 19:56 Liikka (Kolari/Ausschluss Egli) 2:0. 22. Gino Durrer (Basil von Wyl) 2:1. 47. Gino Durrer (Basil von Wyl) 2:2. 50. Edholm (Stöckel) 2:3. 58. Edholm (Stöckel) 2:4. 59:09 Edholm 2:5. 59:39 Winteler (Widmer) 3:5. Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Ad Astra. Ad Astra: Britschgi; Lingg, Schwab; Muff, Gino Durrer; Kramelhofer, Barmettler; Edholm, Arvidsson, Stöckel; Basil von Wyl, Markus Furrer, Egli; Odermatt, Müller, Eberhardt.

Die Gäste ihrerseits erwiesen sich bei ihren zwei Überzahlgelegenheiten als effizient: Beide Male resultierte ein Treffer aus dem Ausschluss gegen einen Obwaldner. Zuletzt beim anfänglich beschriebenen Siegestor zum 5:4 in der Schlussminute. Ein ebenfalls wichtiger Faktor beim Sieg der Gäste war Torhüter Emilien Aubert: Mit seinen zahlreichen Paraden verhinderte er das eine oder andere Tor und strahlte zudem viel Sicherheit aus. «Wir hatten gefühlt mehr Spielanteile, aber Thun war effizienter und hat sich darum den Sieg verdient.»

Trotz der Niederlage im Spitzenkampf verbleibt Ad Astra auf dem ersten Tabellenrang. Die Thuner sind dank des Siegs den Obwaldnern jedoch auf die Pelle gerückt, die es ihrerseits verpasst haben, für etwas Luft an der Tabellenspitze zu sorgen.

Obwalden – Thun 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Dreifachhalle, Sarnen. – 305 Zuschauer. – SR Potthoff/Dilger.

Tore: 6. Odermatt (Gianluca Durrer) 1:0. 12. Papousek 1:1. 19. Graber (Wiedmer/Ausschluss Egli) 1:2. 26. Edholm (Basil von Wyl/Ausschluss Würz) 2:2. 32. Kramelhofer (Arvidsson) 3:2. 38. Pluhar 3:3 (Penalty). 44. Pluhar 3:4. 58. Edholm (B. von Wyl) 4:4. 59:39 Graber (Ausschluss Muff) 4:5.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Ad Astra. 6-mal 2 Minuten gegen Thun.

Ad Astra: Britschgi; Lingg, Muff; Gino Durrer, Kramelhofer; Burri, Barmettler; Eberhardt, Arvidsson, Edholm; Basil von Wyl, Müller, Egli; Kucera, Gianluca Durrer, Odermatt.