Hammerwerfen in Luzern: Auch 80-Jährige machen mit

Wurfmeeting «Wir bringen Bewegung in die Schweizer Senioren-Leichtathletik»: Auch 80-Jährige werfen

Es regnet wie aus Kübeln, der Boden ist durchnässt. Pino Pilotto aber sagt: «Wir hatten Wetterglück in den Disziplinen eins bis drei, und dieser Abschluss ist auch o.k. – schliesslich haben wir Winter und wir betreiben Winterwurf.» Pilotto steht als Athlet, als Organisator, als «Mädchen für alles» im Einsatz. Für die zweite Schweizer Meisterschaft im Winterwurf Master haben ­etliche Unentwegte den Weg auf die Luzerner Allmend gefunden. «Wir tun hier etwas gegen die Ungerechtigkeit gegenüber den Werferinnen und Werfern», sagt Pilotto. «Wir bringen Bewegung in die Schweizer Senioren-Leichtathletik.»

Die «Ungerechtigkeit» ge­gen­über den (Lang-)Werfern ist eine Tatsache. Während Sprinter, Springerinnen, Läuferinnen und Kugelstösser sich in den ersten Monaten des Jahres in der Hallen-Leichtathletik messen, bietet sich diese Möglichkeit den Werfern nicht. Aber: Wurfevents im Freien kommen auf. Diese Entwicklung wirkt bereichernd. In Sachen Senioren ermöglicht Pilotto mit seinem Anlass eine zumindest für die Schweiz einzigartige Startgelegenheit. «Wir hinken hier hinterher, solche Startgelegenheiten gibt es im Ausland zahlreicher, gerade für ältere Semester.» Pilotto hat sich als Zehnkämpfer in vielen Leichtathletik-Disziplinen profiliert. Die Werferinnen und Werfer sind ihm aber besonders ans Herz gewachsen. Er sagt: «Werfer sind unter den Leichtathleten die Gemütlichen – im Gegensatz etwa zu den ungeduldigen Sprintern oder geduldigen Langstrecklern.» Werfer stellen das Miteinander, den Plausch weit mehr ins Zentrum – womöglich auch, weil ihre Disziplinen technisch anspruchsvoll sind.

Jasmin Schorno kämpft wieder um Medaillen

Die Startgelegenheiten in Luzern stossen auf Anklang. Auch 80-Jährige sind dabei, nicht nur aus der Schweiz, sondern auch aus Deutschland, Italien, Liechtenstein. Mit der 48-jährigen Jasmin Schorno freut sich auch eine Luzernerin über Gold. «Schön, einen solchen Tag zu erleben», sagt sie. Ein Kreuzbandriss beendete ihre Aktivkarriere. Das Werfen hatte für die erste Schweizer Meisterin im Hammerwerfen von 1997 lange keine Bedeutung mehr. Das änderte sich, als LC-Luzern-Trainer Guido Troxler sie zum Wiedereinstieg motivierte. Sie ging eine Wette ein: «Auf 30 Hammer-Meter bringe ich es wieder.» Und sie reüssierte. 2017 und 2019 bildete sie das Dreierteam des LCL und trug zum Titelgewinn bei. Mit Weiten über 30 m. Heute gibt Schorno ihr Wissen als Trainerin weiter. Im Herbst will sie an der Master-EM in Pescara (It) um Medaillen kämpfen. Mit ihrer Weite von 40,70 m im Hammerwerfen glückte ihr in Luzern eine bemerkenswerte Leistung.