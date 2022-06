Mike Müllestein strebt ersten Sieg auf dem Stoos an

Schwingen «Auf dem Hausberg läuft es meistens gut»: Mike Müllestein strebt seinen ersten Sieg auf dem Stoos an Mike Müllestein steht am Sonntag auf dem Stoos im Einsatz. Im Interview spricht der 33-Jährige über seine Form, die Erwartungen an seinem Heimfest und die Berner. Interview: Simon Gerber Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Mike Müllestein: Ein ruhiger Typ im Sägemehl, der den Wettkämpfen mit einer gewissen Gelassenheit entgegenblickt. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Rothenburg, 29. Mai 2022)

Mike Müllestein hat bisher 59 Kränze gewonnen, darunter zwei Eidgenössische. Dazu feierte der stets bescheiden auftretende Schwyzer vier Kranzfestsiege. Was ihm noch fehlt, ist ein Triumph an einem Bergkranzfest.

Die Kantonalen Kranzfeste liegen bereits hinter uns. Wie sieht Ihre Zwischenbilanz aus?

Mike Müllestein: Ich hatte bis jetzt einen guten Lauf und bin mit der bisherigen Saison sehr zufrieden. Das Zuger ist zwar noch etwas harzig verlaufen. Aber an den nächsten Wettkämpfen habe ich dann weniger studiert und mit viel Gefühl frisch von der Leber weg geschwungen. Vor jedem Duell hatte ich ein Konzept, was ich erreichen wollte. Damit ist die Rechnung mit dem Sieg am Schwyzer und dem vierten Rang am Luzerner für mich aufgegangen.

Ihre Form scheint also zu stimmen?

Tatsächlich bin ich im Moment in einer guten Verfassung. Es ist der Lohn für das disziplinierte Training in der Vorbereitungsphase. Ausserdem blieb ich bis jetzt verletzungsfrei. Es macht mir aktuell sehr viel Spass zu Schwingen. Ich hoffe, dass ich an den kommenden Wettkämpfen noch eine Schippe drauflegen kann.

Morgen Sonntag steigt auf dem Stoos das erste Bergkranzfest in dieser Saison. In den letzten sechs Jahren krönten Sie sich jedes Mal mit dem Kranz. Liegt Ihnen das Heimfest ganz besonders?

Tatsächlich läuft es für mich auf dem Hausberg meistens sehr gut, sicher auch wegen des Heimpublikums, das mich zusätzlich motiviert. Das Fest ist für mich auch deshalb speziell, weil es durch meinen Klub, den Schwingerverband am Mythen, organisiert wird. Am Freitag und Samstag baue ich zusammen mit meinen Kameraden die Infrastruktur auf. Dabei kann ich mich gut einstimmen und mich für den Wettkampf akklimatisieren.

Was würde es für Sie bedeuten, das Heimfest als Sieger zu beenden?

Das wäre für mich sicher eine unglaublich schöne und tolle Geschichte. Aber für einen solchen Triumph muss wirklich alles stimmen, die Tagesform, die Gegner, das Wettkampfglück und auch das Mentale.

Sie starten am Sonntag im ersten Gang gegen den Berner Spitzenmann Matthias Aeschbacher. Wie läuft die Vorbereitung für diesen Gegner ab?

Man hat genügend Zeit, sich auf ihn einzustellen, weil der Name schon zwei Tage vor dem Wettkampf bekannt ist. Matthias habe ich die beiden letzten Male besiegt, aber seither ist wieder einige Zeit verstrichen. Als Offensivschwinger werde ich in den Angriff gehen. Gleichzeitig muss es mir gelingen seine beiden Hauptschwünge innerer Haken und Stich zu verteidigen.

Bei den Berner Gästen sorgen derzeit vor allem die jungen Wilden mit Kranzfestsiegen für Schlagzeilen. Was erwarten Sie am Sonntag von ihnen?

Die Berner verfügen über eine starke und breite Spitze. Von ihnen kann je nach Tagesform jederzeit einer über sich hinauswachsen. Ich erinnere mich noch gut an den Überraschungssieg vor vier Jahren durch Lario Kramer. Den jungen Freiburger hatte damals wohl niemand auf der Liste. Das kann wieder passieren. Auch ein Sieger aus der Nordwestschweiz ist am Sonntag möglich.

Und die Innerschweizer?

Wir müssen uns keineswegs verstecken. Das Potenzial für einen Erfolg ist bei uns ebenfalls vorhanden. Marcel Bieri und Christian Schuler kommen von einer Verletzungspause zurück und werden das Team wieder stärker machen. Die Ausgangslage ist sehr offen.

Bereits in elf Wochen geht es in Pratteln um die Königskrone. Haben Sie das Eidgenössische Schwingfest bereits im Hinterkopf?

Momentan beschäftige mich noch kaum damit. Bis Ende August kann noch viel passieren. Meine Priorität liegt auf den nächsten Einsätzen. Nach dem Stoos bestreite ich in den kommenden fünf Wochen jeden Sonntag einen Wettkampf, darunter die beiden auswärtigen Feste Schwarzsee und das Teilverbandsfest der Berner.

Das ist aber ein happiges Programm.

Ja, das stimmt. Deswegen werde ich im Training wohl nicht immer bis ans Limit gehen und vielleicht auch mal eines auslassen. Druck werde ich mir deswegen keinen aufsetzen. Als eher ruhiger Typ sehe ich den Wettkämpfen mit einer gewissen Gelassenheit entgegen. Ich bin nicht einer, der das Rampenlicht sucht. Für mich steht das Schwingen klar im Fokus.

Sie sind dreifacher Familienvater, arbeiten als Zügelfachmann zu hundert Prozent und betreiben Spitzensport. Wie bringen Sie in diesem Spannungsfeld alles unter einen Hut?

Sicher ist es nicht immer ganz einfach. Dazu braucht es ein gutes Umfeld und das habe ich auch. Ich nehme es Tag für Tag und gebe wo nötig vor und nach. Mit meiner Frau Sarah und den drei Kindern habe ich es sehr gut. Sie sorgen neben dem Beruf und Sport für die nötige Ablenkung. Am Samstag nehme ich mir den nötigen Freiraum und kann so gut abschalten.

