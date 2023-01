Jessica Keiser erzielt das beste Weltcup-Resultat ihrer Karriere

Wintersport Snowboarderin Jessica Keiser ist auf der Suche nach dem Limit Die 29-jährige Nidwaldnerin Jessica Keiser kommt im Parallel-Riesenslalom noch nicht voll auf Touren. Ihre Träume bleiben aber goldig. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 15.01.2023, 16.51 Uhr

Jessica Keiser (29) sagt: «Ich weiss, ich kann noch mehr. Ich will nach vorne.» Bild: EPA/Gian Ehrenzeller (Scuol, 14. Januar 2023)

«Ich bin nicht ganz zufrieden, es ist ein Abbild meines aktuellen Stands im Riesenslalom.» Jessica Keiser blickt mit gemischten Gefühlen auf das Weltcup-Rennen in Scuol zurück. Die bald 29-jährige Nidwaldnerin fuhr am Samstag auf den 13. Platz, überstand also erneut die Qualifikation, scheiterte aber im dritten Parallel-Riesenslalom der Saison zum dritten Mal im Achtelfinal; davor hatte sie sich in Carezza und Cortina auf den Rängen 14 und 16 klassiert. «Alles in allem sind das solide Auftritte», resümiert Keiser, «doch ich weiss, ich kann noch mehr. Ich will nach vorne.»

Keiser schaffte 2021 den definitiven Durchbruch im Weltcup, ein sechster Platz ist bisher ihr bestes Ergebnis im Riesenslalom. In dieser Saison sorgt sie jedoch im Slalom für Furore, zum Auftakt fuhr sie in Winterberg auf Platz sechs. Anfang 2023 schaffte sie mit Rang vier in Bad Gastein sogar erstmals den Sprung in die Halbfinals, und so steht sie im Weltcup-Gesamtklassement aktuell auf dem starken zehnten Rang. «Das ändert aber nichts daran, dass ich den Slalom nicht so mag», sagt sie mit einem Schmunzeln. Ihr Fokus liegt auf dem Riesenslalom, nur der ist olympisch, «und ich weiss, dass ich gut darin bin».

Stürze und Rückschlag an Olympia

Stichwort Olympia, Rückblick: Vor einem Jahr feierte sie in Peking ihre Premiere am Grossanlass mit den fünf Ringen. «Eine Mega-Erfahrung», wie sie sagt, sportlich passte mit Platz 28 aber nicht viel zusammen. Gleich zweimal stürzte sie, was ihr davor im Weltcup nie passiert war. «Der Tag X war nix, harte Tage folgten, um den Schmerz im Herzen zu verdauen», schrieb sie auf ihrer Website. Die Null-Covid-Politik Chinas machte ihr zu schaffen, ohne Kontakt zu ihren Liebsten fehlte der Sportlerin das Wesentliche, «Freunde und Familie sind für mich enorm wichtig».

Als die Saison vorbei war, atmete sie auf. «Ich war froh, dass ich entspannen und ein neues, weisses Blatt herausnehmen konnte.» Nun schreibt sie am nächsten Kapitel, im Sommer absolvierte sie einen sauberen Aufbau und entschied sich für ein etwas längeres Brett. Auch der Posten des Nationaltrainers ist neu besetzt, wobei sie mit Daniel Weis auf einen geschätzten Bekannten trifft. Er war ihr Trainer im B-Kader, 2019 gewann sie unter seiner Ägide die Gesamtwertung des Europacups.

«Wir sprechen die gleiche Snowboard-Sprache, Daniel nimmt sich Zeit, geht auf jede Athletin ein.»

Doch woran liegt es, dass Jessica Keiser im Parallel-Riesenslalom ihr Potenzial derzeit nicht ganz ausschöpfen kann? Für Daniel Weis hat es weniger mit der Technik oder dem Material, sondern mehr mit dem Kopf zu tun. «Jessica darf nicht mehr auf Sicherheit fahren, sie muss voll loslassen, und zwar bereits in der Qualifikation», betont der Deutsche. Eine Einschätzung, welche die Nidwaldnerin mit ihrem Trainer teilt:

«Gas geben, mehr riskieren – ich finde noch nicht das Limit. Ich muss die harte Linie suchen, aggressiver und hungriger werden.»

Ihre Ziele, die sind nämlich unverändert gross, Rückschlag an Olympia hin oder her. Nächsten Monat, an der WM in Georgien, lanciert Keiser den nächsten Angriff auf die Medaillenplätze. «Ich habe weiterhin goldene Träume», sagt die Profisportlerin, die vor kurzem mit Degussa Goldhandel einen dazu passenden, zusätzlichen Brettsponsor für sich gewinnen konnte. Für Trainer Weis steht jedenfalls fest: «Jessica ist eine sehr genaue, konzentrierte Arbeiterin. Wenn sie so weitermacht, steht ihr im Snowboard eine grosse Zukunft bevor.»

