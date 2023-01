Hallenhockey Paulina Appel vom Luzerner SC geht auf Medaillenjagd vor der Haustür Paulina Appel ist Captain der Schweizer U21-Hallenhockeyanerinnen. Von Freitag bis Sonntag bestreitet die LSC-Spielerin mit ihrem Team die EM in der Luzerner Maihofhalle. Peter Birrer Jetzt kommentieren 11.01.2023, 17.00 Uhr

Leidenschaftlich und ehrgeizig: Paulina Appel (20) übernimmt gerne Verantwortung. Bild: Pius Amrein (Luzern, 3. Januar 2023)

Das Ziel? Paulina Appel überlegt kurz und antwortet: «eine Medaille.» Die 20-Jährige wird die Schweizer U21 an der Hallenhockey-EM als Captain anführen – und soll eine tragende Rolle übernehmen, um dem hohen Anspruch gerecht zu werden.

Appel ist mittlerweile die Älteste im Team, sie gilt als Schlüsselspielerin, die schon einmal die Erfahrung gemacht hat, wie sich der Gewinn einer Medaille an einem grossen Turnier anfühlt: 2019 gehörte sie zur Auswahl, die an der Hallen-EM in Polen Bronze eroberte. Nun stehen für sie in der Luzerner Maihofhalle die letzten Auftritte mit der U21 bevor, und der Anlass soll auch deshalb ein Highlight in Appels noch junger Laufbahn werden, weil er vor heimischem Publikum stattfindet:

«Es ist speziell, wenn man weiss, dass die Familie und Freunde auf der Tribüne sitzen.»

Regelwerk für Anfänger als Abschlussarbeit

Dass die Stadtluzernerin aus dem Schädrüti-Quartier zum Landhockey findet, hat viel mit ihrem älteren Bruder Jonathan zu tun. Er schafft den Aufstieg aus dem Nachwuchs des Luzerner SC in die erste Mannschaft und überträgt die Begeisterung für diesen Sport auf seine Schwester. Sie hat anderes zwar ausprobiert, Tennis zum Beispiel, aber nichts reizt sie mehr als eben Landhockey, dieses Spiel, das dem Unihockey ähnelt und doch ganz eigen ist. Nur ein Beispiel: Die Schaufel des Schlägers, die sogenannte Keule, hat eine abgerundete und eine flache Seite – gespielt werden darf nur mit der flachen Seite.

Mit dem Regelwerk hat sich Paulina Appel intensiv auseinandergesetzt, unter anderem im Rahmen einer Abschlussarbeit der Sekundarschule. Sie schrieb eine Anleitung, die Laien als Grundlage dient, um die Eigenheiten des Landhockeys zu verstehen. Die gebürtige Deutsche – ihre Mutter stammt aus Nordrhein-Westfalen, der Vater aus Rheinland-Pfalz – begann mit Hockey, als sie zwölf war, und sie erwies sich früh als Talent. Dass sie rasch vorankam, hat auch mit ihrem unbändigen Ehrgeiz zu tun. Sie begnügt sich nicht damit, einfach dabei zu sein, sondern will Verantwortung übernehmen und Leistungsgrenzen verschieben. Darum überraschte es nicht, dass sie in Nachwuchsauswahlen aufgeboten wurde und ihr mit 17 der Sprung ins A-Team gelang.

Persönlichkeit mit Ecken und Kanten

Ihr bedeutendster Wegbegleiter und Förderer der vergangenen Jahre war Mathias Schaeben – und er ist es immer noch. Der Schweizer Nationalcoach der Frauen, der auch für die U21 zuständig ist, lobt Appels Leidenschaft für den Sport und hebt eines explizit hervor: «Sie ist eine Wortführerin, eine Persönlichkeit mit Ecken und Kanten, eine junge Frau, die weiss, was es braucht, um Erfolg zu haben. Sie zeigt vorbildliches Engagement und reisst so ihre Kolleginnen mit.» Sie sagt dazu:

«Ich kann unangenehm werden, wenn ich es für nötig halte. Aber mir ist es wichtig, dass die Kritik konstruktiv bleibt. Ich vergreife mich nicht im Ton.»

Acht Nationen am Start der U21-EM Italien, Österreich, Ukraine, Polen, Tschechien, Türkei, Kroatien und die Schweiz sind die Nationen, die von morgen Freitag bis am Sonntag um den U21-Europameistertitel der Frauen in Luzern kämpfen. Der Hockey-Event in der Maihofhalle wird vom Luzerner SC im Auftrag von Swiss Hockey organisiert. Neben Paulina Appel (LSC) zählt mit Charline Heselhaus (UHC Hamburg) eine zweite Luzernerin zur Schweizer Auswahl – auch sie gilt als eine tragende Figur. Insgesamt 60 Helferinnen und Helfer stehen im Einsatz und leisten rund 1400 Arbeitsstunden. Die Kosten für die Durchführung des Turniers belaufen sich auf rund 60’000 Franken und werden hauptsächlich von Donatoren, Sponsoren und Institutionen gedeckt. Der Tageseintritt beträgt 10 Franken, der Turnierpass 20 Franken. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben Gratiseintritt. (peb.)



Hallenhockey. U21-EM der Frauen in Luzern (Maihofhalle). Gruppe A: Ukraine, Schweiz, Österreich, Italien. – Gruppe B: Tschechien, Polen, Türkei, Kroatien. Spielplan. Freitag. 10.00: Polen – Kroatien. – 11.15: Tschechien – Türkei. – 12.30: Ukraine – Österreich. – 13.45: Schweiz – Italien. – 16.00: Türkei – Kroatien. – 17.15: Polen – Tschechien. – 18.30: Österreich – Italien. – 19.45: Schweiz – Ukraine. Samstag. 9.00: Tschechien – Kroatien. – 10.15: Türkei – Polen. – 11.30: Ukraine – Italien. – 12.45: Österreich – Schweiz. – 16.45: Vierter Gruppe A – Vierter Gruppe B. – 18.00: Dritter A – Dritter B. – Halbfinals. 19.15: Erster A – Zweiter B. – 20.45: Erster B – Zweiter A. Sonntag. 10.00: Dritter Gruppe A – Vierter Gruppe B. –11.15: Dritter Gruppe B – Vierter Gruppe A. – 13.00: Spiel um Platz 3. – 14.30: Final.

Paulina Appel hat die Berufsmatura absolviert und macht gegenwärtig ein Praktikum beim Hochschulsport der Universität Luzern. Sie hat das Glück, dass der Arbeitgeber ihr Freiheiten gewährt, wenn es um Trainings oder Zusammenzüge mit dem Nationalteam geht. Top seien die Bedingungen, sagt sie, doch wenn alles nach Plan gelaufen wäre, hätte sie sich im vergangenen Sommer nach Hamburg verabschiedet. Sie hätte in die Bundesliga wechseln können, nur: Es liess sich kein geeigneter Ausbildungsplatz finden, um auch beruflich den nächsten Schritt zu machen. Und sie kann es sich nicht leisten, ganz auf Landhockey zu setzen. Der Sport ist ein dominantes Thema in ihrem Alltag, aber zu wenig lukrativ, um als Profi leben zu können. «Auch wenn die Strukturen in Deutschland professioneller sind, müssen die Spielerinnen nebenbei einer Arbeit nachgehen», sagt sie.

Der Nationalcoach traut ihr den Durchbruch zu

Die Verteidigerin hält trotzdem an ihrem Ziel fest, einmal ins Ausland zu wechseln. Geht es nach ihrem Coach Schaeben, sollte sie in den nächsten zwei Jahren den Sprung wagen: «Sie ist mit 20 in einem Alter, in dem sie eine gewisse Reife mitbringt und immer noch das Potenzial hat, besser zu werden», sagt er.

«Ich traue ihr den Durchbruch auf höherer Ebene zweifellos zu. Sie überzeugt jetzt schon mit ihrer Schnelligkeit und der Gabe, das Spiel wie eine Regisseurin gestalten zu können.»

Paulina Appel kann sich keine reizvollere, coolere Sportart vorstellen, zumal Landhockey auch saisonale Abwechslung bietet. Im Sommer finden die Spiele draussen auf dem grossen Feld statt, die Teams bestehen aus je elf Spielerinnen; im Winter geht’s in die Halle, in der pro Equipe neben dem Goalie fünf Spielerinnen auflaufen.

So wird das auch an der EM sein, die für die Schweiz morgen Freitag mit der Partie gegen Italien startet (siehe Kasten). «Es ist ein Traum, den Final zu erreichen», sagt Mathias Schaeben, «aber uns ist bewusst, dass alles zusammenpassen muss.» Einfluss nehmen wird gewiss auch Paulina Appel als Leaderin, aber sie stört sich nicht daran, dass auf ihren Schultern Druck lasten wird: «Ich nehme diese Herausforderung gerne an.»

