Qualifikationsturnier in Sursee Aufbruchstimmung im Badminton: Die Schweiz will sich in der europäischen Spitze etablieren Die Schweiz verliert gegen Spanien und fährt nicht an die EM. Das Turnier auf dem Campus Sursee macht aber Lust auf mehr. Stephan Santschi 19.12.2022, 20.00 Uhr

Der Schweizer Teamleader Tobias Künzi soll 2024 an den Olympischen Spielen in Paris dabei sein. Bild: Kurt Frischknecht/Swiss Badminton (Sursee, 17. Dezember 2022)

In Basel findet jedes Jahr ein World-Tour-Turnier statt, sonst gibt es sie aber kaum, die Gelegenheit, um sich auf internationaler Plattform dem Schweizer Publikum zu präsentieren. Und so war der Event am Wochenende auf dem Campus Sursee in Oberkirch eine ausserordentliche Veranstaltung für den Schweizer Badmintonsport, der sich mit dem Nationalteam erstmals für die Endrunde einer Mixed-Europameisterschaft qualifizieren wollte. Die Konkurrenz allerdings war hart, nach einem standesgemässen 5:0-Erfolg am Freitag gegen Island wartete am Samstag Favorit Spanien. Ein weiterer Sieg war gefragt, um sich am Sonntag gegen die Ukraine das EM-Ticket zu sichern.

Die Tribünen in der Dreifachsporthalle waren voll, rund 300 Fans pushten die Schweizer nach vorne, die Stimmung war ausgezeichnet. Derart beflügelt, legten die Athletinnen und Athleten los wie die Feuerwehr. Tobias Künzi und Jenjira Stadelmann heissen die Aushängeschilder von Swiss Badminton, beide gewannen jeweils den ersten Satz in ihrem Einzel, mussten sich am Ende aber der besser dotierten Konkurrenz geschlagen geben. Der Aargauer Künzi, die Nummer 122 der Welt, unterlag Luís Enrique Peñalver (58), die Schweiz-Thailänderin Stadelmann (74) zog gegen Carolina Marín (11) den Kürzeren – die Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin gilt als weiblicher Rafael Nadal des Badmintons.

Prominenter Nationaltrainer

Da in der Folge auch die drei Doppel (Männer, Frauen, Mixed) trotz grossem Kampf verloren gingen, musste sich die Schweiz mit dem (zu) harten Skore von 0:5 beugen. Trotz dem Scheitern in der EM-Qualifikation zieht der Gastgeber ein positives Fazit. «Wir haben sehr Vieles richtig gemacht, aber leider hat das Resultat nicht gestimmt. Es war eine wunderbare Woche und macht Lust auf mehr», sagt Tobias Künzi. Und Nationaltrainer Rajiv Ouseph hält fest: «Wir sind zufrieden mit dem, was wir gemacht haben, sehen es aber eher als Anfangspunkt. Ich denke, die Tradition von Teamevents in der Schweiz ist nicht so gross. Ich möchte das ändern.»

Seit Juli 2022 ist Ouseph der Chefcoach des Schweizer Elite-Kaders, an seine Person ist die Aufbruchstimmung geknüpft. «Er war ein Vorbild für unsere Spieler, nun ist er deren Trainer», erklärt Simone Ramsauer, die Geschäftsführerin von Swiss Badminton. Der 36-jährige Engländer war selbst ein internationaler Topcrack, unter anderem gewann er 2017 EM-Gold. Hauptziel sind die Olympischen Spiele im Jahr 2024 in Paris, wo sowohl Künzi als auch Stadelmann dabei sein sollen. Ausserdem liegt der Fokus auf der Nachwuchsförderung, wo Lucie Amiguet und Vera Appenzeller jüngst mit der Bronzemedaille an der U19-Europameisterschaft auf sich aufmerksam gemacht haben.

Attraktiver Mix aus Härte und Präzision

Von einem Boom zu sprechen, wäre vermessen, eine Vorwärtsstrategie herrscht im Schweizer Badminton aber durchaus. «Klar haben wir nicht ein Luxusproblem wie der Fussball, im Nachwuchs kommt aber schon etwas nach», berichtet Ramsauer. Dass die asiatisch dominierte Sportart auch in Europa ihren Reiz hat, zeigte die EM-Qualifikation auf dem Campus Sursee. Mal wird der Shuttle (Federball) über das Netz gepeitscht, eine Sekunde später gefühlvoll gestreichelt, der Mix aus Härte und Präzision, aus Tempo und Technik, ist attraktiv und sorgt für spektakuläre Matches.

Was der Schweiz noch fehlt, ist die internationale Erfahrung. «Wir haben einen sehr guten Teamgeist. Nun geht es darum, sich gegenseitig zu pushen, die Trainingsstunden zu steigern und die persönlichen Rankings zu verbessern, um in grössere Turniere reinkommen», sagt Nationaltrainer Ouseph. Und Geschäftsführerin Ramsauer ergänzt: «Wir wollen in die Top 10 Europas reinkommen und uns in der europäischen Spitze etablieren. Künftig werden wir vermehrt internationale Turniere in der Schweiz austragen. Sursee war ideal, um in Sachen Organisation dazuzulernen.»