Zuversicht beim RHC Uri im Hinblick auf Playouts

Rollhockey RHC Uri verspielt Vier-Tore-Vorsprung, lässt aber Aufwärtstendenz erkennen

Youngster Marco Dubacher (am Ball) hinterlässt einen guten Eindruck, ihm gelingt sogar ein Tor. Bild: Urs Hanhart

«Vor diesem Spiel gegen den Tabellendritten hätte ich für einen Punkt sofort unterschrieben», meinte Uris Sportchef Joshua Imhof nach dem Schlusspfiff, fügte aber sogleich an: «So, wie die Partie verlaufen ist, dürfen wir mit der Ausbeute keineswegs zufrieden sein. Die Art und Weise, wie diese Niederlage zustande gekommen ist, ist sehr bitter. Aber immerhin ist uns die klar beste Saisonleistung gelungen. Fast jeder Spieler konnte seine Bestleistung abrufen.»

Die sieglose Durststrecke der Gelb-Schwarzen dauert nun schon fast fünf Monate. In den bisherigen 13 Qualifikationspartien reichte es lediglich zu drei Unentschieden nach der regulären Spielzeit. Alle Verlängerungen gingen zuungunsten der Urner aus.

Plötzlich ist der Schwung weg

Gegen Dornbirn lag der Sieg für die Gastgeber am vergangenen Sonntag quasi schon auf dem Präsentierteller. Insbesondere in der ersten Halbzeit traten sie erstaunlich dominant auf. Spielertrainer David Esteves bescherte seinem Team in der 9. Minute die 1:0-Führung. Nach einem langen Pass netzte der Portugiese gekonnt ein.

Drei Minuten später mussten die Hausherren durch einen umstrittenen Penalty den Ausgleich hinnehmen. Allerdings liessen sie sich davon nicht aus dem Konzept bringen. Sie legten sogar noch einen Zacken zu und zogen durch Treffer von Nicola Imhof, Jannis Fussen und des erst 15-jährigen Youngsters Marco Dubacher auf 4:1 davon. Im zweiten Abschnitt blieben die Urschweizer zunächst weiterhin am Drücker. 18 Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit erhöhte Routinier Patrick Greimel gar auf 5:1. Doch dann war der Schwung plötzlich dahin. Dazu sagte Sportchef Imhof: «Dornbirn hat offensiv mächtig zulegt. Dadurch ist unsere Hintermannschaft immer mehr ins Schleudern geraten.»

Innerhalb von nur zwölf Minuten brachten die Vorarlberger das Kunststück fertig, den Vier-Tore-Rückstand wettzumachen und zum 5:5 auszugleichen. Die zehnminütige Verlängerung begann zunächst vielversprechend für den RHC Uri. Esteves verzeichnete kurz nach dem Wiederanpfiff einen Lattenknaller. Doch letztlich behielten die klar favorisierten Österreicher das bessere Ende für sich. Die Entscheidung fiel durch einen knallharten Weitschuss ins linke obere Eck.

Zuversicht im Hinblick auf die Playouts

Mit dem Gewinn des dritten Punktes konnten die Innerschweizer in der Tabelle wenigstens ein wenig Kosmetik betreiben. Den Abstand zum Vorletzten Wimmis reduzierten sie um einen auf neu zehn Zähler. Schon seit geraumer Zeit steht fest, dass die Urner die Playouts bestreiten und damit gegen den Abstieg kämpfen müssen. Die entscheidende Spielserie beginnt Anfang April. «Für die Moral des Teams wäre es heute natürlich Gold wert gewesen, wenn wir gewonnen hätten», meinte Sportchef Imhof. «Unter dem Strich dürfen wir aber mit dem heutigen Auftritt durchaus zufrieden sein. Es geht tendenziell ganz klar aufwärts. Wir haben einem der Spitzenteams alles abgefordert, was mich im Hinblick auf die Playouts zuversichtlich stimmt.» Besonders erfreulich war die Tatsache, dass die jungen Akteure aus dem eigenen Nachwuchs immer stärker werden. Vor allem Marco Dubacher und Jannis Fussen konnten phasen­weise brillieren.

Für den RHC Uri steht am kommenden Donnerstag bereits der nächste Ernstkampf auf dem Programm. Um 20 Uhr tritt er in der eigenen Halle in Seedorf im Rahmen des Cups gegen den RC Biasca an. Eine denkbar schwierige Aufgabe, zumal sich die Leventiner vor Monatsfrist im bislang letzten Gotthard-Derby mit 10:0 Toren durchsetzen konnten.

Uri – Dornbirn 5:6 n. V. (4:1;1:4;0:1)

Rollhockeyhalle Seedorf. – 50 Zuschauende. – Uri: Blöchlinger, Gnos; Aschwanden, Briker, Esteves (1), Levyn Fussen, Dubacher (1), Greimel (1), Jannis Fussen (1), Imhof (1)