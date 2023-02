Leichtathletik Ausrufezeichen der Küchler-Zwillinge an den nationalen Meisterschaften An den Schweizer Hallenmeisterschaften im Nachwuchs erobern Fabio und Danilo Küchler vom TSV Rothenburg einen ganzen Medaillensatz. Jörg Greb 27.02.2023, 16.34 Uhr

Fabio Küchler (links) gewinnt über 60 m Hürden, Bruder Danilo (rechts) wird Dritter. Bild: Hanspeter Roos (Magglingen, 25. Februar 2023)

Mit einem Freudenschrei endete die letzte Entscheidung der diesjährigen Schweizer Meisterschaft im Leichtathletik-Nachwuchs. Der Schrei kam von ­Danilo Küchler beim Überqueren der Ziellinie nach dem 400-m-Lauf. Er lief in Magglingen als Erster ins Ziel und sagte später: «Fast noch beflügelnder war die Zeit, die aufleuchtete.» 49,71 Sekunden. Erstmals überhaupt blieb der 18-Jährige unter der 50-Sekunden-Grenze. Und erstmals gewann er Hallen-Gold an Schweizer Meisterschaften, nachdem er im Freien schon mehrfach obenaus schwang.

Dass diese Klassezeit mit Rang 1 gekoppelt war, machte das Erlebnis für Danilo Küchler umso eindrücklicher: «Das Finalfeld war so ausgeglichen, da konnte ich mir nicht einmal der Medaille sicher sein.» Aber das Rennen stand unter einem ­guten Stern: Danilo Küchler lief über Bahn drei, was ihm gelegen kam. «Da habe ich jemanden vor mir, der mich zieht – und da kann ich mit meinen langen Beinen meinen Schritt besser entfalten als auf einer inneren Bahn.» Die Rechnung ging auf.

Ein Rennen, zwei Küchler-Medaillen

Ebenfalls zuoberst auf dem Podest stand Zwillingsbruder Fabio Küchler. Über 60 m Hürden setzte er sich souverän durch und gewann mit der Hallen-­Saisonbestmarke von 7,90 Sekunden. Er blieb aber ­kritisch: «Optimal glückte mir der Lauf leider nicht.» Der grossen ­Aggressivität wegen touchierte er die Hürden eins, zwei und fünf. Da gingen einige Hundertstel verloren. Im selben ­Rennen klassierte sich Danilo Küchler hinter Zehnkampf-Hoffnungsträger Andrin Huber (8,01) mit 8,06 Sekunden auf Rang 3 – und machte damit den ganzen Küchler-Medaillensatz komplett. «Dieser Saisonstart ist vielversprechend. Und ich sehe jetzt, woran ich zu arbeiten habe», sagte Fabio Küchler. Er sprach von «einem Meilenstein» im Hinblick auf die Outdoor-Saison. Während er sich im Hürdensprint und/oder im Mehrkampf Hoffnung auf die U20-EM-Limite macht, schielt Bruder Danilo auf die Limite über 400 m Hürden.

Die neue Dynamik und die vielerorts ausgezeichnete Arbeit in der Zentralschweizer Leichtathletik zeigten sich an diesen Titelkämpfen – zur Freude und zum berechtigten Stolz der Athletinnen und Athleten. Nicht weniger als sieben weitere Goldmedaillen waren es. Über 1000 m waren es gleich zwei Frauen, die siegten: Fabienne Müller vom STV Willisau bei den U20 und Fiona von Flüe vom TV Cham bei den U16. ­Beachtenswert war die Leistung der erst 15-jährigen von Flüe. In 2:49,75 Minuten realisierte sie eine persönliche Bestzeit. Von der Schweizer Allzeit-Best­marke von Delia Sclabas aus dem Jahr 2015 trennen sie nur noch 81 Hundertstel. Allerdings: Im Freien lief von Flüe letzten ­Sommer bereits eine Zeit von 2:46,33 Minuten. Das Überraschungsmoment über den Titelgewinn war somit bei Fabienne Müller grösser. Die 17-Jährige setzte sich dank ihrem mutigen Endspurt durch und staunte über den Rang wie die Zeit von 2:52,17 Minuten. Die U18-Schweizer-Meisterin vom vorletzten Jahr im Freien scheint bereit für den nächsten Schritt.

Doppeltes Gold für Drabik

Zwei Goldmedaillen für sich allein beanspruchte der 17-jährige Jan Drabik. Der sprungkräftige Athlet setzte sich im Hoch- (1,95 m) und im Dreisprung (13,78 m) durch. Im Stabhochsprung bei den U20 siegte Alexandra Stuck von der Hochwacht Zug mit 4,05 m, im Weitsprung derselben Kategorie Livia To­nazzi vom TV Brunnen mit 5,85 m. Als 60-m-Sprint-Siegerin bei den U18 profilierte sich Jil Steiner vom TSV Steinen in 7,70 Sekunden.

Leichtathletik Schweizer Nachwuchs-Hallenmeisterschaften in Magglingen. Männer. U20. 60 m: 1. Jonathan Gou Gomez (Lausanne) 6,85. André Briker (Nidwalden) 7,55. – 200 m: 1. Chèvre Mathieu (Bassecourt) 21,65. Pascal Bitterli (Zug) 23,03. – 400 m: 1. Danilo Küchler (Rothenburg) 49,71. Fabio Küchler (Rothenburg) 50,60. – 1000 m: 1. Louis Low-Beer (Genève) 2:26,28. Laurin Grau (Cham) 2:41,59. – 60 m Hürden (0,991 m): 1. Fabio Küchler 7,90. 3. Danilo Küchler 8,06. Fabian Stocker (Ibach) 8,74. – U18. 60 m: 1. Akira Eghagha (Bernex) 7,01 (VL 6,99). Fynn Staubli (Zug) 7,38. Timon Fischer (Rothenburg) 7,49. – 200 m: 1. Livio Kaeser (Düdingen) 22,87. Staubli 23,91. – 400 m: 1. Giulio Fugazzi (Chiasso) 49,38. Colin Zumbühl (Sarnen) 55,54. – 60 m Hürden (0,914 m): 1. Nils Grob (St.Peterzell) 8,09. 8. Sven Rymann (Nidwalden) 8,58 (VL 8,56). Lionel Suter (Eschenbach) 8,71. Leon Krummenacher (Kerns) 8,73. Pascal Näf (Rothenburg) 9,53. – Hoch: 1. Jan Drabik (Altendorf) 1,95. 10. Rymann 1,70. – Stab: 1. Lionel Brügger (Zofingen) 4,40. 4. Ramon Kissling (Brunnen) 3,70. 4. Zumbühl 3,70. 6. Krummenacher 3,70. 8. Tim Jakob (Nidwalden) 3,25. – Weit: 1. Yessic Schibler (Bern) 6,82. 6. Rymann 6,25. 12. Suter 5,95. 14. Fischer 5,81. – Kugel (5 kg): 1. Aris Minder (Huttwil) 15,74. 4. Jan Zemp (Luzern) 13,70. 9. Kissling 12,76. 13. Zumbühl 12,15. – Männer U16. 60 m: 1. Gianmarco Bielli (Massagno) 7,28. Raoul Sykora (Luzern) 7,67. Gian-Luca Kistler (Zug) 8,06. – 1000 m: 1. Théo Mex (Versoix) 2:41,09. Valentin Nietlisbach (Luzern) 2:53,82. Florian Staub (Zug) 2:59,89. – 60 m Hürden (0,84 m): 1. Tom Gillard (Zürich) 8,54. Kistler 9,18. Donat Kunz (Luzern) 9,24. Jonas Kathriner (Hochdorf) 9,38. Cyril Krummenacher (Brunnen) 9,74. Til Bühler (Luzern) 10,00. – Hoch: 1. Mischa Christ (Thierstein) 1,82. 14. Kunz 1,60. 14. Levin Pons (Luzern) 1,60. – Drei: 1. Noah Hasler (Sissach) 13,15. 7. Bühler 10,60.

Frauen U20. 60 m: 1. Chloé Rabac (Riviera) 7,37. Dafina Zuka (Zug) 7,94. Jael Eggenspieler (Zug) 8,36. – 200 m: 1. Emma Van Camp (Lausanne) 24,10. Selina Odermatt (Nidwalden) 25,97. – 1000 m: 1. Fabienne Müller (Willisau) 2:52,17. – 60 m Hürden (0,84 m): 1. Linda Bichsel (Thun) 8,53. 3. Zuka 8,75. Odermatt 9,33. – Stab: 1. Alexandra Stucki (Zug) 4,05. 3. Jessica Auf der Maur (Küssnacht) 3,60. 8. Chantal Scherrer (Willisau) 3,10. – Weit: 1. Livia Tonazzi (Brunnen) 5,85. 11. Odermatt 5,17. – Kugel (4 kg): 1. Lenja Heusser (Grenchen) 13,44. 2. Mia Feer (Hochdorf) 13,41. – U18. 60 m: 1. Jil Sanchez (Steinen) 7,70 (VL 7,69). Noemi Schumacher (Luzern) 8,23. Naja Liem (Willisau) 8,65. – 400 m: 1. Natalia Issler (Zürich) 56,77. Mayra Maas (Luzern) 60,78. – 1000 m: 1. Seline Büchel (Wohlen) 3:00,51. Seraina Kulli (Gettnau) 3:16,96. Amelia Alvazzi (Zug) 3:21,51. – Hoch: 1. Céline Weber (Zürich) 1,75. 3. Tamara Plavsic (Willisau) 1,66. 12. Julia Fankhauser (Zug) 1,53. – Kugel (3 kg): 1. Stephanie Anyamele (Zürich) 15,32. 8. Enya Rohrer (Nidwalden) 11,97. – U16. 60 m: 1. Xenia Buri (Kirchberg) 7,58 (VL 7,57). Sereina Liem (Nidwalden) 8,20. Ayana Brunner (Cham) 8,42. – 1000 m: 1. Fiona von Flüe (Cham) 2:49,75. 2. Vanessa Feierabend (Nidwalden) 2:54,29. 6. Jolina Fahrni (Nottwil) 3:02,42. Myriam Arnold (Cham) 3:27,89. – 60 m Hürden (0,762 m): 1. Buri 8,62. Liem 9,71. Lara Binkert (Alpnach) 9,78. – Hoch: 1. Sveva Zanella (Sion) 1,66. 7. Binkert 1,52. – Stab: 1. Saya Ifanger (Thalwil) 3,00. 3. Amelie Rölli (Altbüron) 2,90. 5. Elin Dober (Küssnacht) 2,55. 5. Simona Cioffi (Zug) 2,55. – Kugel (3 kg): 1. Savannah Ndjanseb (Zürich) 12,09. 2. Nadine Blättler (Kerns) 12,04.