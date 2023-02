Basketballer Marco Lehmann sagt, wie er sein Coming-out erlebte

Hallensport Der schwule Basketballer Marco Lehmann von Swiss Central sagt: «Ich habe Zuspruch aus aller Welt erhalten» Vor zwei Jahren outete sich Marco Lehmann, 29, als erster Schweizer Teamsportler als homosexuell. Im Interview erzählt der Flügel von Swiss Central Basketball, wie es ihm seither ergangen ist – und warum er sich aktiv für das Thema Diversität engagiert. Interview: Daniel Schriber Jetzt kommentieren 21.02.2023, 05.00 Uhr

Marco Lehmann ist überrascht, wie positiv sein Coming-out aufgenommen wurde. Bild: Christopher Müller

Mit dem tschechischen Nationalspieler Jakub Jankto outete sich in diesen Tagen erstmals ein aktiver Fussballer aus einer europäischen Profiliga als schwul. «Ich bin homosexuell und möchte mich nicht länger verstecken», sagte der Spieler von Sparta Prag in den sozialen Medien. Es sind Worte, die Marco Lehmann wohl nur zu gut nachvollziehen kann. Wie Fussballer Jankto hat sich auch Basketballer Lehmann öffentlich zu seiner Homosexualität geäussert. Vor gut zwei Jahren liess der heute 29-Jährige die Öffentlichkeit wissen: «Ich bin Marco Lehmann. Basketballer, Landschaftsarchitekt und schwul.»

Am 15. Januar 2021 haben Sie sich öffentlich als homo­sexuell geoutet. Welche Erinnerungen haben Sie an die­sen Moment?

Marco Lehmann: Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag. Mein bester Freund begleitete mich in diesen Stunden. Wir vereinbarten mit den Verantwortlichen des Weltverbandes Fiba und dem Tages-Anzeiger, dass der Coming-out-Artikel und das dazugehörige Video um 12 Uhr online gestellt werden sollten. Als die Meldung raus war, erreichten mich innert Kürze eine Flut an überwältigenden Reaktionen. Wir tranken ein Glas Wein und freuten uns den gesamten Nachmittag über wunderschöne Nachrichten aus aller Welt.

Was war für Sie das Schwierigste am Coming-out?

Der schwierigste Teil war nicht das Coming-out an sich, sondern der Weg dorthin – also die zehn Jahre Spitzenbasketball, die ich hinter mir hatte. Ich selber merkte ja schon mit 15 oder 16, dass ich schwul bin. Bis zu meinem Outing vergingen dann aber nochmals über zehn Jahre. Rückblickend war das ungemein belastend.

Sie führten ein Doppelleben?

Ja, so kann man es nennen. Meine Familie und die engsten Freundinnen und Freunde wussten von Anfang an Bescheid. Im Basketball sah es jedoch anders aus: Dort wussten weder meine Mitspieler noch die Trainer oder die Vorstandsmitglieder von meiner Homo­sexualität. Als schwuler Spitzensportler wirst du deshalb zu einem guten Lügner.

Wie war das Gefühl, als Sie endlich die Wahrheit aussprechen konnten?

Zunächst einmal hat es Mut gebraucht, diesen Schritt wirklich zu gehen – schliesslich habe ich mir auch davor schon Gedanken dazu gemacht. Irgendwann wurde mir klar, dass ich das ewige Versteckspiel nicht mehr aushalten kann und möchte. Die ersten Interviews waren dann sehr emotional. In diesen Gesprächen kam alles, was ich in den vergangenen Jahren durchmachte, nochmals hoch.

Wie ist es Ihnen in den letzten zwei Jahren ergangen?

Sehr gut. Ich habe während der ganzen Zeit immer wieder positive Reaktionen und Zuspruch aus aller Welt erhalten. Ich habe zwei komplette 3×3-Saisons und eine 5×5-Saison absolviert und wurde in dieser Zeit überall sehr freundlich und respektvoll empfangen. Allgemein war ich sehr überrascht darüber, wie positiv das Coming-out in der internationalen 3×3-Basketballszene aufgenommen wurde.

Wurde es mit der Zeit leichter, sich zu offenbaren?

Ja, mit jedem Interview und jeder Podiumsdiskussion fiel es mir leichter, darüber zu sprechen. Mittlerweile ist es völlig selbstverständlich für mich.

Können Sie anderen homosexuellen Sportlerinnen und Sportlern Tipps für ein gutes Coming-out geben?

Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, jeder und jede muss selber herausfinden, was für ihn oder sie der beste Weg ist. Es gibt kein Richtig oder Falsch. Wichtig scheint mir, dass man zunächst die Familie und die engsten Vertrauten miteinbezieht. In einem Sportteam würde ich es zuerst meinem besten Teamkollegen und erst dann der ganzen Mannschaft erzählen.

Sie engagieren sich bei Swiss Central als Botschafter für Diversity: Warum liegt Ihnen dieses Thema – über Ihre per­sönliche Geschichte hinaus – am Herzen?

Ich bin mir ganz sicher, dass es noch viele andere Sportlerinnen und Sportler gibt, die nicht zu ihrer Homosexualität stehen können. Weil ich selber so lange darunter gelitten habe, kann ich die damit verbundenen Gefühle gut nachvollziehen. Ich möchte nicht, dass die kommenden Generationen dasselbe durchmachen müssen. Wenn ich mit meiner Geschichte einen Teil dazu beitragen kann, dass sich die Situation irgendwann ändert, mache ich das sehr gerne.

Was erhoffen Sie sich?

Ich wünschte mir, dass ein 16-jähriger Fussballer in der Garderobe auf die Frage, ob er eine Freundin habe, offen antworten kann: «Nein, ich habe einen Freund.» Davon sind wir aber noch sehr weit weg.

Was muss passieren, um zu diesem Punkt zu kommen?

Ganz wichtig ist, dass die Jugendlichen Vorbilder haben. Es braucht Leute an der Spitze, die offen zur ihrer Homosexualität stehen. Und wir müssen immer und immer wieder betonen, dass das ganz normal ist. Wichtig ist auch, dass die Sportvereine gerade im Nachwuchsbereich auf einen korrekten Umgang untereinander achten. Nur in einer Atmosphäre, in der sich alle wohlfühlen, ist Fortschritt möglich.

Lassen Sie uns noch kurz über Basketball sprechen: Warum sind Sie erst jetzt, zum Start der zweiten Saisonhälfte, zu Swiss Central zurück­gekehrt?

Mein Fokus lag in den vergangenen Monaten beim 3×3-Basketball. Mein grosses Ziel ist es, gemeinsam mit der Schweizer Nationalmannschaft in dieser jungen Disziplin die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris zu schaffen. Dieses Ziel ist auch der Grund, weshalb ich meine Kräfte einteile und aktuell keine ganzen 5×5-Saisons spiele. Trotzdem bin ich froh, nun wieder bei Swiss Central zu sein und hier meine fünfte NLA-Saison zu absolvieren. Ich hoffe, dass wir bald wieder zurück zum Erfolg finden.

Welche Ziele möchten Sie im Basketball sonst noch erreichen?

Mit der Qualifikation für Paris ginge für mich ein grosser Traum in Erfüllung. Und natürlich wäre es genial, mich auch einmal Schweizer Meister oder Cupsieger nennen zu können.

Und im Leben?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich nicht zu viele Ziele setzen sollte. Am Ende kommt es sowieso anders, als man denkt. Nebst den erwähnten sportlichen Zielen fände ich es cool, irgendwann ein eigenes Architekturbüro zu eröffnen. Daneben möchte ich weiterhin viel reisen und zusammen mit meinem Freund die Welt entdecken.

