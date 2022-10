Brunner und Hüberli spielten zeitweise so gut wie noch nie

Beachvolleyball Auch wenn nicht alles nach Wunsch lief: Das Duo Brunner/Hüberli macht noch immer Fortschritte Für das Zentralschweizer Beachvolleyball-Duo Hüberli/Brunner ging kürzlich eine erfolgreiche Saison zu Ende. Höhepunkte waren Platz 2 an der EM in München und beim Turnier in Hamburg. Daniel Wyrsch 13.10.2022, 15.30 Uhr

In Ostrava überzeugten Nina Brunner (links) und Tanja Hüberli mit dem dritten Rang. Bild: Pavel Lebeda/Freshfocus (29. Mai 2022)

Die 30-jährige Tanja Hüberli aus Reichenburg SZ und die 26-jährige Nina Brunner aus Steinhausen spielten erneut eine Saison mit den besten Beachvolleyteams der Welt und aus Europa. Ihre Spitzenresultate erreichten sie an den Top-16-Turnieren in Hamburg, wo sie Zweite wurden, sowie in Ostrava (Tschechien) und Doha (Katar) mit je Rang 3. Zwar gelang es ihnen in München nicht, den Europameisterinnen-Titel zu verteidigen, aber erneut schafften sie es in den Final und wurden EM-Zweite.

Ein schöner Erfolg im Jahr 2022 war der Sieg bei der ersten Durchführung des Nations Cup in Wien. Sie nahmen an zwölf Turnieren teil und holten sieben Medaillen. Zum vierten Mal in Folge wurden Hüberli/Brunner ausserdem Schweizer Meisterinnen.

Nina Brunner, die bis zu ihrer Heirat im vergangenen November unter dem ledigen Nachnamen Betschart gestartet war, zieht ein positives Fazit:

«Alles in allem war es eine sehr erfolgreiche Saison. Wir können insgesamt zufrieden sein.»

Besonders erfreulich ist aus ihrer Sicht: «Ich habe das Gefühl, dass wir noch einmal gewisse Fortschritte gemacht haben.» Je länger man spiele und auf der Tour sei, werde es immer schwieriger, besser zu werden. Jüngere Spielerinnen könnten leichter Leistungssprünge erzielen, weil ihr Potenzial noch nicht derart ausgeschöpft sei.

Pech mit Corona-Erkrankung

Bei einem routinierten Team wie Hüberli/Brunner, das seit 2016 zusammenspielt, «braucht es manchmal Geduld, um eine Weiterentwicklung zu schaffen», sagt Brunner. «Bereits kleine Fortschritte helfen enorm, das hebt uns auf ein anderes Niveau.» Und dann setzt Nina Brunner noch einen drauf: «Während des Nations Cup in Wien, dem Turnier in Hamburg und der EM in München spielten wir zeitweise das beste Beachvolleyball in unserer Karriere.»

In Hamburg sicherten sich Nina Brunner (vorne) und Tanja Hüberli die Silbermedaille. Bild: Michael Schwartz/ dpa (14. August 2022)

Dieser Aufwärtstrend habe Spass bereitet. «Das macht Freude und Mut zum Weitermachen», sagt die Zuger Profiathletin. Allerdings ist nicht die gesamte Saison nach Wunsch gelaufen. «Wir hatten etwas Pech mit meiner Corona-Erkrankung direkt vor unserem Saisonstart», so Brunner. Lange hätten sie gar nicht gewusst, ob sie überhaupt spielen können. Das Trainingslager mussten sie absagen.

Beim ersten Turnier in Mexiko trat Brunner quasi ohne Training an, nachdem sie vorher mehrere Tage das Bett hüten musste. Den beiden Zentralschweizerinnen glückte keine gute Performance. «Trotz dem Wissen um die fehlende Fitness verunsicherte uns dieser Auftritt», sagt die 1,75 Meter grosse Spielerin. Nach Platz 9 an der WM in Rom und einem durchzogenen Heimturnier in Gstaad muss Nina Brunner im Rückblick feststellen: «Das war ein Krampf – oder es fühlte sich so an. Es hat viele Spiele gegeben, in denen wir unser Potenzial nicht abrufen konnten.»

Bestes Frauen-Team des Jahres

Doch Hüberli und Brunner arbeiteten noch konsequenter an sich, veränderten das mentale Mindset. «Ab Wien lief es, alles hat sich einfacher und leichter angefühlt.» Eine spezielle Anerkennung erfolgte Mitte September: An einem Gala-Abend des europäischen Verbandes in Brüssel wurden die zwei Schweizerinnen mit dem Award als bestes Frauen-Team des Jahres ausgezeichnet.

Im Oktober können es die Beachvolleyballerinnen ruhiger angehen, während einer vierwöchigen sportlichen Auszeit gilt es, den Akku aufzuladen. Anfang November beginnt das Kraft- und sukzessive das Balltraining. Im Dezember steht das Trainingslager auf dem Programm. Noch ist nicht sicher, ob Hüberli/Brunner im Januar an den World-Tour-Finals dabei sind. Weil andere Teams gegenwärtig noch spielen und daher das Ranking per Ende Saison noch nicht feststeht.