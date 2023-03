Behindertensport: Diese Erfindung revolutioniert das Skifahren

Behindertensport Joystick auf der Piste: Diese Erfindung revolutioniert das Skifahren Wie in einem Videospiel: Per Joystick lenkt der querschnittgelähmte Peter Zihlmann seinen Tetraski die Piste hinunter. Dabei erinnern einige Dinge an Marco Odermatt. Nicola Abt Jetzt kommentieren 21.03.2023, 05.00 Uhr

Achtung, Tetraski! So kurvt das revolutionäre Sportgerät den Hang hinunter. Bild: Nicola Abt

Ein Blick nach links - und plötzlich ist die Skischule zweitrangig. «Was ist das?», flüstert ein Bub seinem Kollegen zu. Mit dem Zeigefinger deutet er auf die vor ihnen stehende Maschine. Schulterzucken. Gleichzeitig heben zwei Personen einen Mann in die Höhe.

Für einmal ist es nicht Schwingerkönig Joel Wicki, der in Sörenberg auf Händen getragen wird. Diese «Ehre» wird an diesem wolkenverhangenen Mittwoch dem Innerschweizer Peter Zihlmann zuteil. Der Skinachwuchs schaut gebannt zu. Was die Kinder nicht wissen: Sie sind Zeugen einer Revolution im Behindertensport. Mit den rätselhaften Bildern im Kopf stürzen sie sich den Hang hinunter. Minuten später werden sie dem ungewöhnlichen Gefährt auf der Piste begegnen – und staunen.

Skilehrer Richard Studer (links) und ein Kollege heben Peter Zihlmann in den Tetraski, ein revolutionäres Gerät für querschnittgelähmte Menschen. Bild: Dominik Wunderli

Spezielle Skistellung zeichnet Tetraski aus

Einige Minuten zuvor spielten sich im Materialraum auf der Rossweid emotionale Szenen ab. «Ich bin ziemlich nervös», gibt der 34-Jährige Zihlmann aus dem luzernischen Escholzmatt zu. Er ist seit zehn Jahren querschnittgelähmt – vom unteren Halsbereich an abwärts. Die Hände kann er nur eingeschränkt bewegen. Wie es so weit gekommen ist, wird er uns später bei einer Portion Fleischvogel mit Pommes erzählen.

Vor seinem Unfall stand der Bauer regelmässig auf den Ski. Nun sitzt er wenige Meter vom Sportgerät entfernt, das seine Sehnsucht nach autonomem Skifahren stillen könnte. Immer wieder huscht ein Lächeln über seine Lippen. Gebannt lauscht er den Worten von Skilehrer Richard Studer. «Der Tetraski ist zum einen wegen seiner breiten Skistellung und zum anderen aufgrund seiner elektronischen Steuerung revolutionär», sagt Studer.

Per Joystick kann die querschnittgelähmte Person das Gefährt lenken. Wird er nach hinten bewegt, kanten die Ski mehr auf - das Tempo sinkt. Umgekehrt wird die Skistellung flacher - das Tempo steigt. Anders als bei allen anderen Paraski-Konstruktionen ist der beeinträchtigte Mensch hier nicht Passagier, sondern Fahrer. Ein Seil verbindet den Schlitten mit dem Skilehrer. Dieser hält eine Art Fernbedienung in der Hand. «Mit dieser kann ich jederzeit korrigierend eingreifen», sagt Studer.

Der Helm sitzt. Ehefrau Sandra (rechts) weicht auch im Materialraum nicht von seiner Seite. Bild: Dominik Wunderli

Ein Hauch von Marco Odermatt

Als sich Studer den Ski zuwendet, ruft Zihlmann: «Ich hätte mein altes Paar mitnehmen können!» Der Skilehrer antwortet lachend: «Den Ski schon, aber für diesen Bob brauchen wir eine spezielle Rennbindung, wie sie ein Marco Odermatt benutzt. Denn die Kräfte, die hier wirken, sind gewaltig.» Bei einer normalen Bindung bestünde das Risiko, dass sie dem Druck nicht standhält und sich löst. Aufgrund der breiten Skistellung würde der Bob dann unaufhaltsam Richtung Tal donnern.

Der Bob und das Grundgestell stammen von einer französischen Firma. Die Elektronik und Steuerung entwickelte die Universität Utah in den USA. Die Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) kaufte einen solchen Tetraski. «Der ist etwa so teuer wie ein Kleinfahrzeug», erklärt Studer.

Eine Bindung wie Marco Odermatt. Einzig die Skimarke passt nicht. Bild: Dominik Wunderli

Skipisten-Ärger auf dem Titlis

Er und fünf weitere Skilehrer kamen Anfang Winter in den Genuss einer speziellen Tetraski-Ausbildung. Die Entwickler aus den USA reisten nach Engelberg. Und machten eine schockierende Feststellung: Die Skipisten auf dem Titlis waren zu steil, die Ausbildung zu gefährlich. Sofort begann die hektische Suche nach einem neuen Testgebiet. Im Bündnerland wurden sie fündig. «In einer Nacht-und-Nebel-Aktion schleppten wir das ganze Material nach Davos», erzählt Studer.

Nicht nur wegen der mehrtägigen Ausbildung und der Erfahrung von bereits zwanzig Tetraski-Gästen fühlt sich Zihlmann bei Studer bestens aufgehoben. «Wir kennen uns schon lange, führen beide einen Bauernhof.» Gerne tauschen sie sich über ihre Kühe aus. Doch jetzt gilt: volle Konzentration. Zihlmann sitzt bequem. «Könnte bitte jemand noch den Wind abstellen?», fragt er scherzend.

Unter Beobachtung der Frau

Als der letzte Skischüler den Hang hinuntergekurvt ist, ruft Studer: «Los geht’s, Peter! Wir fahren schräg Richtung Skilift. Dann machen wir eine erste Kurve nach links.» Zihlmann drückt den Joystick leicht nach vorne – das Abenteuer beginnt. Von aussen wirken die ersten Schwünge ziemlich unsicher. Wie war es auf der Piste?

Auch auf dem Skilift macht der Tetraski eine gute Figur. Der Transport verläuft problemlos. Bild: Dominik Wunderli

Während der ersten Skilift-Fahrt macht Zihlmann den Odermatt und ruft: «Huere geil!» Rauf. Runter. Rauf. Runter. Rauf. Runter. Die Fahrten werden geschmeidiger. Der Skilehrer lobt: «Er macht das hervorragend.» Auch die Ski-Kids zeigen sich beeindruckt vom speziellen Pistengast. Während eines Überholmanövers drehen sie sich fasziniert um.

Was sie sehen? Ein strahlendes Gesicht. Ein Traum wurde soeben Realität. Peter Zihlmann fährt gemeinsam mit seiner Frau Sandra Ski. Sie kurvt einige Meter hinter ihm her - und strahlt. «Ein toller Moment», sagt die Physiotherapeutin.

Sörenberg: Europäische Spitze!

Die beiden lernten sich im Paraplegiker-Zentrum in Nottwil kennen. Sandra war Angestellte, Peter Patient. «Mein Traktor überschlug sich im November 2012 in steilem Gelände mehrfach. Ich fiel aus der Fahrerkabine», erzählt er im Bergrestaurant. Einige Zeit später fand ihn seine Grossmutter. Schnell war klar: Die Situation ist ernst. Diagnose querschnittgelähmt. «Gewisse Reha-Tage waren sehr hart.»

Möglichst bald will Zihlmann (links) zurück auf die Piste. Auch weil ihn Skilehrer Studer perfekt betreute. Bild: Dominik Wunderli

Auch dank der Begegnung mit Sandra schöpfte er neue Kraft. Mittlerweile ist Peter Zihlmann dreifacher Familienvater. Das Ehepaar will bald wieder gemeinsam auf den Ski stehen. «Wann kann ich wieder kommen?», fragt er.

Studer erklärt stolz: «Die Testphase ist bald vorbei. Das Feedback fast durchwegs positiv. In der nächsten Wintersaison kann man den Tetraski tageweise mieten.» Und fügt an: «Das Skiangebot für Behinderte in Sörenberg ist europaweit einzigartig.»