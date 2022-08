Behindertensport Spektakel mit Elektrorollstuhl: Die Schweizer wollen in Sursee in den WM-Halbfinal vorstossen Für die Schweiz beginnt am Dienstag in der Stadthalle Sursee die Powerchair-Hockey-WM gegen Weltmeister Italien. Das Team von Trainer Daniel Pulver hat Grosses vor. Peter Birrer Jetzt kommentieren 08.08.2022, 17.42 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zum Schweizer Nationalteam zählt mit Veronica Conceição auch eine Frau. Bild: Pius Amrein (Nottwil, 7. August 2022)

Ein junger Mann braust über den extra verlegten Parkett­boden. Erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 15 Stundenkilometern. Bremst ab. Und lässt eine artistische Einlage folgen. Er bedient den Joystick so, dass er sich mit dem speziell konzipierten Elektrorollstuhl um die eigene Achse dreht – perfekt getimt, um mit Schwung einen Querpass zu verwerten. Die Ausführung des «Helikopters» verdient Bestnoten.

Dave Inhelder heisst der 25-Jährige, der in der Stadthalle Sursee demonstriert, wie Powerchair-Hockey auf hohem Niveau funktioniert – er trainiert gerade mit seinen Kollegen vom Schweizer Nationalteam, das ab Dienstag an der Weltmeisterschaft eine bedeutende Rolle übernehmen möchte.

Mitspielen ohne Stock? Kein Problem

Inhelders körperliche Beeinträchtigung lässt es zwar nicht zu, dass er selber einen Stock in der Hand halten kann. Aber das bedeutet nicht, dass er am Spiel nicht teilnehmen kann. Eine Vorrichtung am Sportrollstuhl, ein sogenannter T-Stick, ersetzt den Schläger. Elegant und mit Leichtigkeit kurvt er über den Platz, übt den eingangs erwähnten «Helikopter» und ist Teil einer spektakulären Sportart.

Powerchair-Hockey ist ­vergleichbar mit Unihockey – einfach praktiziert mit Elektrorollstühlen und mit nur 20 Zentimeter hohen, dafür breiteren Toren. Und die Spieler sind klassifiziert: Dave Inhelder etwa, der mit einem T-Stick unterwegs ist, wird mit 0,5 Punkten eingestuft. Diese Punktzahl nimmt mit abnehmender Beeinträchtigung zu, sie kann bis zu 4,5 betragen. Die vier Feldspieler plus der Goalie dürfen die Maximalpunktzahl von 12 nicht überschreiten.

«Wer auf diesem Level mithalten will, muss enorme kognitive Fähigkeiten mitbringen», sagt Daniel Pulver. Der 53-jährige Berner stieg 2017 als Assistenztrainer der Schweizer Nationalmannschaft ein, nun ist er Chefcoach. Für ihn bedeutet ­Powerchair-Hockey Leistungssport, bei dem für ihn die Athletin oder der Athlet im Vordergrund steht, nicht die körperliche Beeinträchtigung. Er sagt:

«Wir alle haben den Ehrgeiz, erfolgreich zu sein. Entsprechend muss man dafür trainieren. Und das Schöne ist: Alle ziehen mit.»

Pulvers Erfahrung aus dem Profifussball

Pulver bringt Erfahrung aus der Welt des Fussballs mit. Der ausgebildete Sportlehrer arbeitete als Konditionstrainer beim FC Basel unter Christian Gross, er war in gleicher Funktion bei YB tätig. Seine Frau Isabelle war der Grund dafür, dass er sich 2009 einer völlig neuen Aufgabe annahm.

Sie arbeitet als Physiotherapeutin bei der Stiftung Rossfeld, einer Institution für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung – und diese Stiftung hatte 2004 das Powerchair-Team Rolling Thunder Bern gegründet. Als ein neuer Coach gesucht wurde, dachte Isabelle Pulver an ihren Mann.

Seither also ist Daniel Pulver dabei, fasziniert von Menschen, die ihn immer wieder mit ihren Fähigkeiten überraschen und beeindrucken. Die Leidenschaft hat ihn nicht mehr losgelassen. Pulver kümmert sich gemeinsam mit seinem Assistenten ­Raphaël Mathis um das National­team, zu dem mit Veronica Conceição auch eine Frau zählt.

Schweizweit gibt es aktuell neun Klubs mit 14 Teams, die sich über drei Ligen verteilen: Vier bilden die NLA, je fünf die NLB und 1. Liga. Absolviert wird die Meisterschaft jeweils an vier Spieltagen. Führend sind die Vereine Iron Cats Zürich, Rolling Thunder Bern und Torpedo Turicum aus Zürich. Die Lucerne Sharks, die erste Adresse der Zentralschweiz, sind derzeit in der NLB beheimatet.

Das Mindestziel ist der Einzug in den Halbfinal

Ab Dienstag also kämpfen zehn Nationen in Sursee um den WM-Titel, und für die Schweizer beginnt das Turnier gleich mit einem Highlight in der Stadthalle: Um 20 Uhr treffen sie auf Italien, den aktuellen Weltmeister. Danach warten Kanada (Mittwoch, 13 Uhr), Belgien (Donnerstag, 14.45 Uhr) und Holland (Freitag, 13 Uhr) als weitere ­Vorrundengegner.

Die Netto-Spielzeit einer Partie beträgt zweimal 20 Minuten. Die Einheimischen, die Nummer 4 der Weltrangliste, streben den Einzug in den Halbfinal an. «Das ist unser Mindestziel. Danach ist alles offen», sagt Pulver, der betont:

«Wir sind gut vorbereitet, um die eigenen Erwartungen zu erfüllen.»

Dafür stehen Sportler wie eben Dave Inhelder, der wie alle anderen mit dem Klub einmal pro Woche trainiert, dazu kommt eine Einheit mit dem Nationalteam und pro Monat ein ein- bis zweitägiger Zusammenzug mit der Landesauswahl im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil. Und wenn Trainer Daniel Pulver mit der Equipe arbeitet, ist ihm auch die detaillierte Aufarbeitung von Spielen ein Anliegen. Dazu ­gehören Einzelgespräche wie Videoanalysen.

Die Ergebnisse sind das eine, aber da gibt es eben auch noch den Faktor Unterhaltung, der für Pulver ebenfalls eine Bedeutung hat. «Es ist unser Bestreben, bei der Heim-WM unseren Zuschauerinnen und Zuschauern attraktives Hockey zu bieten», sagt er.

Und wenn Dave Inhelder einmal zu einem «Helikopter» ansetzt, ist nicht nur das Publikum begeistert, sondern auch der Chefcoach hinter der Bande.

5. Powerchair-Hockey-WM in Sursee (Stadthalle). Dienstag. 15.30: Dänemark – Australien. – 20.00: Italien – Schweiz. – Mittwoch. 9.30: Belgien – Holland. – 11.15: Deutschland – Finnland. – 13.00: Kanada – Schweiz. – 14.45: Spanien – Australien. – 16.30: Belgien – Italien. – 18.15: Deutschland – Dänemark. – Donnerstag. 9.30: Finnland – Dänemark. – 11.15: Holland – Italien. – 13.00: Australien – Deutschland. – 14.45: Schweiz – Belgien. – 16.30: Finnland – Spanien. – 18.15: Holland – Kanada. – Freitag. 9.30: Italien – Kanada. – 11.15: Spanien – Deutschland. – 13.00: Schweiz – Holland. – 14.45: Australien – Finnland. – 16.30: Kanada – Belgien. – 18.15: Dänemark – Spanien. – Samstag. 9.30: Dritter Gruppe A – Vierter Gruppe B. – 11.45: Dritter Gruppe B – Vierter Gruppe A. – 14.00: Erster Gruppe A – Zweiter Gruppe B. – 16.15: Erster Gruppe B – Zweiter Gruppe A. – Sonntag. 9.45: Spiel um Platz 7. – 12.00: Spiel um Platz 5. – 14.15: Spiel um Platz 3.– 16.30: Final.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen