Zu Besuch bei Kickers Luzern

Fussball Beim FC Kickers wird angepackt Kickers Luzern nähert sich der Abstiegszone. Das bringt zwei Akteure, die praktisch zum Inventar zählen, nicht aus der Ruhe. Stephan Santschi 11.11.2022, 05.00 Uhr

Klub-Tausendsassa Robert Laurent (links) und Innenverteidiger Luca Glatt auf dem Sportplatz Tribschen, der Heimstätte von Kickers Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. November 2022)

«Wir essen hartes Brot», sagt Robert Laurent. «Wir sind enttäuscht, wären gerne weiter vorne klassiert», bedauert Luca Glatt. Der FC Kickers Luzern befindet sich vor dem Heimspiel am Samstag gegen Schlusslicht Eschenbach (17.15 Uhr, Tribschen) in einer ungemütlichen Situation, tummelt sich gefährlich nahe an der Abstiegszone der 2. Liga inter. Aus der Ruhe lassen sie sich aber nicht bringen, zu viel haben sie beim traditionsreichen Klub aus der Stadt erlebt. Laurent und Glatt gehören praktisch zum Inventar.

Robert Laurent wirkt bei Kickers seit zwölf Jahren, wegen seines grossen Engagements gefühlt gar schon viel länger. Der 74-jährige Stadtbasler ist Teambetreuer, Vizepräsident, Spikochef und gilt neben dem kürzlich zum Präsidenten gewählten Emanuel Willi (51) als Mister Kickers. «Wahnsinn, was sie für den Klub machen», betont Verteidiger Luca Glatt. Und er fügt an:

«Manchmal sind die beiden wie Hund und Katz.»

«Aus Problemen werden keine Notfälle»

Wenn es um ihre Lieblingsklubs geht, verstehen sie nämlich keinen Spass. Willi ist ein passionierter Anhänger des FC Zürich, Laurents Fussballherz schlägt für den FC Basel. «Unser Präsident ist unglaublich emotional, mittlerweile schaue ich mir Spiele zwischen Zürich und Basel nicht mehr mit ihm an», erzählt Laurent schmunzelnd. Wenn es jedoch darum geht, den Laden auf Tribschen zu schmeissen und die beschränkten Mittel sinnbringend einzusetzen, sind der initiative Willi und der umsichtig organisierende Laurent ein unschlagbares Duo.

Neben ihren Chargen springen sie dort ein, wo es an Personal mangelt, wenn nötig auch als Trainer oder Spielleiter. 2014 ist Willi von der IG Sport Luzern zum «Ehrenamtlichen des Jahres» gewählt worden. «Beim FC Kickers ist Anpacken ein stetes Thema», erklärt Laurent.

«Aus Problemen werden keine Notfälle, wir suchen nach Lösungen und warten nicht, bis der Herrgott uns ein Zeichen gibt.»

Die nächsten Auszeichnungen sind bereits in Stein gemeisselt: Am Mittwoch erhält der Verein den Sportpreis der Stadt Luzern, im Januar folgt der Anerkennungspreis der Albert-Koechlin-Stiftung.

Abstecher in die 1. Liga währt nur kurz

Diese positive Aussenwirkung, die nicht zuletzt dem Trainingsangebot für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen zu verdanken ist, macht Laurent besonders stolz. Ebenfalls unvergesslich ist für ihn der Aufstieg in die 1. Liga im Jahr 2017, auch wenn sich diese Herausforderung als zu schwierig herausgestellt hat. 2018 folgte der prompte Wiederabstieg, in den letzten zehn Jahren pendelten die Luzerner zwischen 2. Liga, 2. Liga inter und 1. Liga. «Vom Talent her müssten wir in der 2. Liga inter vorne mitspielen können», sagt Luca Glatt. «Was uns fehlt, ist die Erfahrung.»

Der 31-jährige Stadtluzerner muss es wissen, seit 2012 spielt er in der 1. Mannschaft, sorgt als Leistungsträger in der Innenverteidigung für Stabilität. Bei zwei Auf- und zwei Abstiegen war er dabei, mit Yonas Kidane, Leandro Nunes (beide 32), Philippe Fischer und Sandro Villiger (beide 30) bildet der Vizecaptain das routinierte Rückgrat eines ansonsten sehr jungen Kaders. Am Samstag gegen Eschenbach brauche es mehr Entschlossenheit, fordert Glatt, vielleicht auch etwas mehr Biss, um die überlebenswichtigen drei Punkte einzufahren.

Luca Glatt – ein neuer Mister Kickers?

Wie lange er für Kickers die Knochen noch hinhält, weiss Luca Glatt nicht. «Trainer Faras Hayavi sagt jede Saison, dass ich einen Fünfjahresvertrag habe», erzählt er lachend, «wenn er so lange bleibt, mache ich das vielleicht auch.» Den Übergang ins Funktionärsleben hat er jedoch schon aufgegleist, seit einem Jahr figuriert Glatt im Vorstand. Robert Laurents Energie ist zwar ungebrochen, bis 2027 und dem 120-Jahr-Jubiläum des Vereins möchte er sicher weitermachen. Die Verantwortung soll sich in der Führungsriege künftig aber auf mehr Schultern verteilen, und so ist es gut möglich, dass mit Luca Glatt ein weiterer Mister Kickers heranwächst.

