Berchtold-Schwinget: Ueli Rohrer greift wieder an

Berchtold-Schwinget «Diesen Gang werde ich wohl nie vergessen»: Schwinger Ueli Rohrer blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück Trotz einiger Achtungserfolge ist der Obwaldner Schwinger Ueli Rohrer nicht restlos zufrieden mit der vergangenen Saison. Vor allem am Eidgenössischen hätte er mehr von sich erwartet. Am 2. Januar steigt Rohrer bereits wieder in die Hosen. Claudio Zanini 30.12.2022

Beim Berner Kantonalen im letzten Sommer hatte er allen Grund zum Jubel: Ueli Rohrer. Sven Thomann/Freshfocus (Thun, 17. Juli 2022)

Hinter Ueli Rohrer liegt ein gutes Jahr. Der 23-jährige Schwinger aus Flüeli-Ranft sagt es so: «Es war sicher sehr erfolgreich. Ich bin mehr als zufrieden.» Vor der Saison war er ausserhalb Obwaldens wohl nur wenigen ein Begriff. Auf dem Konto hatte er acht Kränze, die er sich über mehrere Jahre erkämpfte. Nun kamen innerhalb eines Jahres sieben weitere Kränze hinzu. Darunter auch Kränze, die hoch hängen: der Bergkranz beim Schwarzsee-Schwinget und die Teilverbandskränze beim Innerschweizerischen und beim Berner Kantonalen.

Letzteres ging ohnehin als ein spezielles Fest in die Geschichte ein. Der Wettkampf im Thuner Fussballstadion wurde vom jungen Berner Adrian Walther dominiert. Walther marschierte durch und stand schon vor dem Schlussgang als Sieger fest. Es war eine erstaunliche Leistung von Walther, der später auch auf dem Brünig triumphierte und zum Königskandidaten wurde. Ueli Rohrer schrieb in Thun aber ebenfalls eine eindrückliche Episode. Als Innerschweizer Gast hatte er es nicht leicht, schon im Anschwingen musste er gegen Curdin Orlik antreten. Im 4. Gang gelang Rohrer dann aber ein Coup, den wohl die wenigsten für möglich hielten.

Exploit im Thuner Fussballstadion

Zugeteilt wurde ihm Matthias Aeschbacher, der in der letzten Saison teilweise überragend war und am Eidgenössischen bis in den Schlussgang vordrang. Aeschbacher startete gegen Rohrer Angriff um Angriff. Doch dann landete Rohrer einen Konter und bodigte den vermeintlich übermächtigen Berner. «Diesen Gang werde ich wohl nie vergessen», sagt Rohrer. «Einen solchen Tag hatte ich noch nie erlebt. Ich hatte ein Topgefühl. Das war wirklich ein spezielles Fest für mich.»

Nach diesen Leistungen wollte Rohrer mehr. Als Obwaldner pflegt er ein spezielles Verhältnis zum Bergfest auf dem Brünig. Auch dort wollte er Ende Juli den Kranz gewinnen. Es ging ihm aber nicht mehr alles so leicht von der Hand. «Ich habe schon auf dem Brünig gemerkt, dass ich nicht mehr wahnsinnig spritzig bin.» Er startete zwar mit einem Sieg. Dann folgten aber vier Gestellte in Folge und eine Niederlage. Und beim Saisonhöhepunkt, dem Eidgenössischen, konnte er auch nicht mehr über sich hinauswachsen.

Etwas enttäuscht war er schon, dass es in Pratteln nicht für den ersten Eidgenössischen Kranz reichte, sagt Rohrer. «Weil die Saison so gut lief, habe ich natürlich meine Ziele etwas höher gesteckt.» Mit ein Grund sei auch der verlorene vierte Gang zum Abschluss des ersten Wettkampftages gewesen. «Da war ich etwas geknickt», sagt Rohrer. Wie in Zug 2019 konnte er trotzdem wieder acht Gänge bestreiten. Es ist zumindest ein kleiner Erfolg.

Zwischen Schulschwingen und Maurerberuf

Rohrer beim Schwyzer Kantonalen im letzten Mai. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Nach einer kurzen Pause stieg Rohrer bereits im November wieder ins Schwingtraining ein. Seither steht vor allem das Schulschwingen im Zentrum. Dabei fokussiert er sich auf die technischen Grundlagen, sozusagen die Basisarbeit. Nebst zwei bis drei Schwingtrainings, geht er ein- bis zweimal in den Kraftraum. «Je nachdem, wie viel Zeit vorhanden ist», sagt er. Am meisten Zeit beansprucht sein Job als Maurer in einem Unternehmen in Giswil.

Am 2. Januar gilt es dann erstmals ernst für Ueli Rohrer. Er ist einer von zehn Innerschweizer Schwingern, die beim Berchtold-Schwinget in der Zürcher Saalsporthalle antreten. «Für mich ist es im Grunde ein besseres Training. Ein Training unter Wettkampfbedingungen sozusagen. Und was ausserdem wertvoll ist: Ich werde höchstwahrscheinlich auf Gegner treffen, die ich noch nie hatte.»

Für Rohrer ist es der Auftakt in ein neues schwingerisches Jahr. Ein Jahr, das, wenn möglich, noch erfolgreicher werden soll als 2022. «Ich will sicher wieder die Kantonalkränze gewinnen. Und schauen, dass bei den Bergfesten noch mehr möglich ist», sagt er.

