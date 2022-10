Zu Besuch Bergler verlieren (sich) im grünen Wald: Aegeri bleibt in Schattdorf chancenlos Schattdorf bezwingt Aegeri 3:0 und bleibt dran an der 2.-Liga-Tabellenspitze. Der spektakulärste Volltreffer schlägt aber im Grillstand ein. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 17.10.2022, 16.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhaltsverzeichnis

1) Das Spiel

Aegeri ist in Fahrt, hat nur eine der letzten sechs Partien verloren, blieb viermal ohne Gegentor. In Schattdorf geht es den Berglern aus dem Kanton Zug aber zu schnell, die Urner lassen Ball und Gegner laufen, finden bereits nach einer Viertelstunde zum Führungstreffer: Stürmer Ramon Scheiber trifft zuerst mit dem Kopf die Latte, dann staubt er ab – 1:0. Danach tut sich nicht viel, Aegeri kommt besser ins Spiel, wagt dezente Vorstösse, agiert aber zu wenig zwingend.

Und so wirkt das Publikum ein wenig überrascht, als Noël Gisler nach schönem Durchspiel über rechts die Führung der Gastgeber erhöht (36.). Die Dämmerung setzt ein, die Crivelli-Kapelle auf der anderen Seite der Dorfstrasse läutet die zweite Halbzeit ein – noch ein Schnupftabak fürs Gemüt, dann kann’s weitergehen. Aegeri greift etwas entschlossener an, verpasst durch Veljko Jovkovic (59.) und Marco Schwarzenberger (67.) gute Möglichkeiten, um das Skore zu verkürzen.

Der Schattdorfer Paul Arnold (am Ball) entwischt gleich zwei Ägerern. Bild: Roger Grütter (Schattdorf, 15. Oktober 2022)

Beide Coaches wechseln munter durch, einer der Joker entscheidet das Spiel – Livio Gisler trifft in der 72. Minute zum 3:0. Im Anschluss gibt es nur noch einen Volltreffer zu bestaunen – jenen im Grillstand (siehe Punkt 7 – auch das noch). Absteiger Schattdorf bleibt damit an der Spitze dran, hält Platz drei, während Aegeri im Mittelfeld der 2.-Liga-Tabelle versinkt. Die Chance auf Wiedergutmachung bietet sich den Zugern aber schon heute Dienstag (20.00) in Aegeri, wenn sich die beiden Teams im Achtelfinal des IFV-Cups wieder begegnen.

2) Die Figur

Livio Gisler, einer der drei Gisler-Brüder beim FC Schattdorf. Bild: Roger Grütter

Stellvertretend für die drei Gisler-Brüder in der Startaufstellung sei Noël besonders erwähnt. «Emotionen pur» empfand der 22-Jährige nach seinem Treffer zum 2:0. Nicht nur der schnelle Flügel, auch Innenverteidiger Joachim (24) und der zentrale Mittelfeldspieler Cédric (bald 26) spielten stark. «Sehr talentiert und mit gutem Charakter, die Gislers verkörpern die Werte des FC Schattdorf», hielt Trainer Thomas Zberg fest. Mittlerweile spielen die drei Erstfelder in der zweiten Saison im gleichen Team. «Das ist dramatisch», sagt Noël mit Blick auf die Rivalität im Kanton und lachend fügt er an: «Aber nicht so dramatisch, wie wenn ein Altdorfer in Schattdorf spielt.»

3) Die Stimmen

Thomas Zberg, Trainer Schattdorf:

«Wir wollen den Ball laufen lassen, das ist unsere Strategie. Diesmal haben wir aus unserem Ballbesitz mehr machen können, wir waren effizient, erzielten schöne Tore. Wir möchten an der Tabellenspitze dranbleiben.»

Rade Petkovic, Trainer des FC Aegeri: «Hätten wir nach der Pause eine Chance zum 1:2-Anschlusstreffer genutzt, wäre es vielleicht anders herausgekommen. Für uns ist der schnelle Kunstrasen ohne Granulat gewöhnungsbedürftig, die Spieler wussten nicht, was es verträgt, ob sie ausrutschen. Nun streben wir am Dienstag im Cup auf unserem Kunstrasen nach einer erfolgreichen Revanche.»

4) Die Stimmung

Applaudierendes Publikum. Bild: Roger Grütter

Eng beieinanderstehen und sitzen die knapp 300 Fans, praktisch alle schauen sich das Spiel auf der Längsseite vor dem Klubrestaurant und den Garderoberäumlichkeiten an. Kommentiert wird das Geschehen im Ürner Dialekt, «Wieder heds eine überä Hüüfe grüehrt», meint ein Zaungast nach dem Sturz eines Aegeri-Spielers, «Das isch üüsere!», fordert ein anderer den Einwurf für sein Team. Auch die Kleinsten kommen zu Wort, der zweieinhalbjährige Sohn des Speakers streckt sich leidenschaftlich nach dem Mikrofon, grüsst kurz das Publikum.

5) Das Stadion

Stadion Grüner Wald aus der Vogelperspektive.. Jakob Ineichen (Schattdorf, 14. Oktober 2022)

Das Klubhaus der Sportanlage Grüner Wald, tatsächlich von Bäumen flankiert, ist vor elf Jahren neu erstellt worden – jung also, aber nicht so jung wie der Kunstrasen, der 2019 verlegt wurde. Inmitten der imposanten Urner Berglandschaft ist der Platz generell knapp bemessen, und so findet sich auch beim FC Schattdorf vieles auf engem Raum. Das Restaurant ist gleichzeitig Fanshop mit Schals, Wimpeln und T-Shirts, der Raum des Speakers enthält auch eine Waschmaschine und eine Massageliege. Der Hintereingang zum Restaurant ist derweil nicht immer geöffnet: «Bei starkem Föhn bleibt diese Türe geschlossen», vermeldet ein Zettel.

6) Die Bratwurst

Die Bratwurst mit Brot ist preiswert, nur sechs Franken kostet das Stück, sie ist würzig und so heiss, dass sich der Geniesser auch mit der Serviette fast die Finger verbrennt.

7) Auch das noch

Der Moment, wo der Spielball seinem Weg in die Küche findet. Bild: Roger Grütter

Drei Tore gelingen Schattdorf, der wahre Volltreffer schlägt aber im Grillstand ein. Ein Prellball donnert auf den Rost, schiesst die Abdeckung der Lüftung weg, wischt das feine Fleisch und die Gurken weg. «Achtung, die Wurst ist noch dran», schreit ein Matchbesucher scherzhaft, als der Ball zurück aufs Feld findet. Alle lachen, auch die beiden sympathischen Grilleure, dann wird aufgeräumt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen