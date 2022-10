Alpstaeg muss an GV vom 3. November persönlich teilnehmen

FC Luzern «Kommt Alpstaeg nicht an die GV, hat er keine Chancen, seine Ziele durchzusetzen» Am 3. November kommt es in der Alpstaeg-Affäre zum grossen Showdown: An der ausserordentlichen GV will Bernhard Alpstaeg die Macht an sich reissen. Er muss dort persönlich teilnehmen, um seine Ziele zu erreichen. Martin Messmer Jetzt kommentieren 26.10.2022, 18.45 Uhr

Bernhard Alpstaeg in der Swisspor-Arena – kommt er auch am 3. November? Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 20. Juni 2020)

Der gesamte Verwaltungsrat um Präsident Stefan Wolf und Sportchef Remo Meyer soll weg: Das sind die Pläne von FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Weiteres Ziel: Er will sich zum alleinigen Verwaltungsrat einsetzen. So könnte er im Klub völlig nach Belieben regieren.

Die von Alpstaeg initiierte ausserordentliche Generalversammlung der FCL Holding AG, an der er den VR absetzen will, ist auf den 3. November in der Swisspor-Arena terminiert. Alpstaeg will persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, wie er am Mittwoch auf Anfrage der «Luzerner Zeitung» bestätigte.

Alpstaeg könnte sich an der GV nur von Bieri vertreten lassen

Alpstaeg hat allerdings auch gute Gründe, persönlich an der ausserordentlichen GV zu erscheinen. Vertreten lassen kann er sich nämlich nicht. In den Statuten der FCL Holding AG ist im Artikel 10 unter Ziffer 2 festgehalten, dass sich ein Aktionär «nur durch einen anderen Aktionär vertreten lassen kann» – im vorliegenden Fall müsste sich Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg (besitzt 52 Prozent der Aktien) also von Minderheitsaktionär Josef Bieri (48 Prozent) vertreten lassen, was völlig unvorstellbar ist. Denn Bieri sieht den FCL in seinen Grundfesten gefährdet durch die Pläne von Alpstaeg. Zudem ist Bieri auch Vizepräsident des Verwaltungsrates – und müsste sich in dieser Funktion selber absetzen als Alpstaegs Vertreter an der GV.

Minderheits- und Mehrheitsaktionär: Josef Bieri (48 Prozent, rechts) und Bernhard Alpstaeg (52 Prozent, links). Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 11. Februar 2021)

Auch kann sich Alpstaeg nicht per Videokonferenz an der ausserordentlichen GV beteiligen, wie Karl Hofstetter, Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich, auf Anfrage erläutert. «Diese Möglichkeit der Teilnahme an der GV müsste der Verwaltungsrat organisieren, und dazu ist dieser nicht verpflichtet.» Auf Anfrage hiess es beim FCL, dass die Teilnahme bei Video nicht angeboten werde.

Kommt Alpstaeg nicht, kann Bieri entscheiden

Karl Hofstetter, Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich. Bild pd

Sollte Alpstaeg an der GV fernbleiben, hätte dies laut Hofstetter enorme rechtliche Auswirkungen: «Dann wären die Stimmen von Alpstaegs Aktienmehrheit von 52 Prozent an der GV nicht vertreten, massgebend wären in diesem Fall die Stimmen der 48 Prozent des Minderheitsaktionärs Bieri, der dann alles in seinem Sinne entscheiden könnte. Anders gesagt: Kommt Alpstaeg nicht an die GV, hat er keine Chancen, seine Ziele durchzusetzen.»

Interessant ist auch, dass der FCL-Verwaltungsrat gemäss Hofstetter hätte bewirken können, dass die ausserordentliche GV, an welcher ebendieser Verwaltungsrat selber abgesetzt werden soll, später als bereits am 3. November stattfindet. «Formal muss der Verwaltungsrat zur ausserordentlichen Generalversammlung einladen. Und das hätte der aktuelle Verwaltungsrat verweigern können. Alpstaeg hätte dann die Durchführung einklagen müssen. Ein Gericht hätte die GV letztlich zwar angeordnet, aber sie wäre dadurch eben zeitlich hinausgezögert worden.»

Die ordentliche und die ausserordentliche Generalversammlung am 3. November auf der Luzerner Allmend sind gemäss Hofstetter übrigens keine öffentlichen Anlässe, an der teilnehmen darf, wer will. «Grundsätzlich sind das private Veranstaltungen, und wenn keine Dritten explizit eingeladen sind, bleibt das eine Angelegenheit unter Aktionären.»

Polizei bereitet sich auf Fanaufmarsch an der GV vor

Nun kommt es also zum Showdown am 3. November auf der Luzerner Allmend. Die Widerstandsbewegung «Meh als 52%» ruft die FCL-Fans dazu auf, am 3. auf die Luzerner Allmend zu kommen. Die Luzerner Polizei ist dazu im Austausch mit den Behörden, entsprechend wird sie ein Dispositiv für den Einsatz am Donnerstag in einer Woche erarbeiten, wie es auf Anfrage hiess.

