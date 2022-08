Billard Ein unverhofftes Karriere-Highlight für Claudia von Rohr: Sie fährt spontan zur WM Claudia von Rohr (32) reist an die WM nach Österreich. Das Aufgebot macht die Buchrainerin sprachlos. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Claudia von Rohr charakterisiert sich als Spielerin, die nie aufgibt. Bild: René Bürki (Staufen, 19. November 2021)

29 Goldmedaillen an Schweizer Meisterschaften, dieser Leistungsausweis lässt keine Zweifel offen: Claudia von Rohr zählt zu den besten Billardspielerinnen des Landes. Und doch traf sie das Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Klagenfurt (6. bis 11. September) völlig unvorbereitet. De 32-jährige Zürcherin, die mit ihrer Familie in Buchrain lebt, erklärt:

«Ich war baff, sprachlos, hätte niemals damit gerechnet.»

Der Grund: Claudia von Rohr ist mittlerweile zweifache Mutter (4-jähriger Sohn, 3-jährige Tochter), weshalb sie den Trainingsaufwand in der jüngeren Vergangenheit reduziert hat.

Den Billardprofis Ronald Regli und Dimitri Jungo war dies allerdings egal, für sie steht fest: Mit Claudia von Rohr haben sie im Teamevent die grössten Erfolgsaussichten. Erstmals seit langem ist diese Kategorie (neu als Mixed) wieder ins Turnierprogramm aufgenommen worden, und so kommt von Rohr nach dem Jahr 2010 relativ spontan zu ihrer zweiten WM-Teilnahme. Dank dem Aufgebot für den Teamevent wird sie auch im Einzel der Frauen antreten können. Die Klassierung steht dabei nicht im Vordergrund:

«In beiden Wettbewerben möchte ich ein gutes Spiel abliefern.»

«Spielsituation ist nie die gleiche»

Aktuell ist Claudia von Rohr in den Ferien, das Abschlusstraining hat sie bereits absolviert, nun geniesst sie die Ruhe vor dem Sturm und widmet sich der mentalen Vorbereitung. Die Disziplin, in der sie an der WM antritt, heisst Zehnball und stellt wie generell im Billard auch den Kopf vor grosse Herausforderungen. «Es gibt auf dem Tisch nie die gleiche Spielsituation ein zweites Mal. Es präsentiert sich stets ein neues Bild, die Kugeln liegen immer etwas anders», erklärt von Rohr, auch wenn es sich nur um Veränderungen im Zentimeterbereich handle.

Im Zehnball geht es darum, alle zehn Kugeln zu versenken. Mit der Weissen muss jeweils die Kugel mit der kleinsten Ziffer auf dem Tisch angestossen werden. Wer die zehnte Kugel einlocht, gewinnt den Durchgang, auch wenn die Konkurrentin davor alle anderen neun auf ihr Konto gebucht hat. «Es geht bei jedem Stoss darum, wieder auf eine gute Position für die nächste Aktion zu kommen. Man muss immer wieder andere Wege gehen, das ist eine spannende Herausforderung», erläutert Claudia von Rohr ihre Faszination für einen Sport, den sie seit ihrem elften Altersjahr ausübt.

So sehen Fouls im Billard aus

Für den Laien auf den ersten Blick bemerkenswert: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Foulspiele. Dabei ist freilich keine Tätlichkeit am Widersacher mit dem Queue gemeint, sondern Missgeschicke am Tisch. Berührt die Spielerin eine Kugel mit dem Arm oder stösst sie sie vom Tisch, gilt dies ebenso als Regelbruch, wie wenn sie die Weisse in der Tasche versenkt oder beim Stoss nicht mindestens einen Fuss auf dem Boden hat.

Grundsätzlich sind es aber nicht die Fouls, die nachhaltig in Erinnerung bleiben, sondern die grossen Momente am Billardtisch. Claudia von Rohr charakterisiert sich als Spielerin, die nie aufgibt, bis zum letzten Punkt kämpft und so auch Spiele nach grossen Rückständen drehen kann. Im Jahr 2019 gelang ihr der bisher grösste Erfolg, an der Europameisterschaft gewann sie in der Königsdisziplin «14-1 Endlos» die Bronzemedaille.

Profitum bleibt im Hinterkopf

Auch mit dem Team erreichte sie an einer EM vier Mal den dritten Platz (2014, 15, 17, 22). Die Spielerin des in Littau beheimateten BC National Luzern sagt:

«Mein grösster Traum ist, Europameisterin zu werden.»

Die Wahl-Luzernerin, die neben ihren Aufgaben als Mutter und Hausfrau in einer Spielgruppe als Betreuerin arbeitet, schliesst nicht aus, in Zukunft das Billardspiel wieder zu intensivieren, «vielleicht wird auch das Profitum wieder zu einem Thema, wenn die Kinder älter sind», sagt sie. Zunächst gilt der Fokus nun aber den Weltmeisterschaften in Klagenfurt, wo 24 Nationen im Team-Event und 64 Akteure im Frauen-Einzel für grosse Konkurrenz sorgen werden. Und wo Claudia von Rohr nun unverhofft zu einem Karriere-Highlight gelangt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen