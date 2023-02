Handball «Bitter» – Altdorf gerät ins Zittern, der Verbleib in der NLB ist in Gefahr Die Altdorfer Handballer verlieren zu Hause gegen Lausanne mit 25:26. Nun droht dem einstigen NLA-Klub sogar der Abstieg aus der 1. Liga. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 27.02.2023, 19.00 Uhr

Altdorfs Nils Epp (am Ball), Sohn von Trainer Stefan Epp, ist ein Versprechen für die Zukunft. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. Februar 2023)

«Sehr ärgerlich, ziemlich bitter, das war alles andere als geplant.» Stefan Epp, der Trainer des KTV Altdorf, blickt wenig erfreut auf den Samstag zurück. Sein Team verlor in der 1.-Liga-Abstiegsrunde zum dritten Mal in Serie, diesmal zu Hause gegen Lausanne mit 25:26. «Im Normalfall müssen wir einen solchen Gegner schlagen, doch es hat nicht viel zusammengepasst. Die Leistungen der Goalies waren nicht prickelnd, und vorne haben wir viele 100-prozentige Chancen liegen lassen. Wir haben die Big Points nicht gemacht.»

Nach einem guten Start lag Altdorf über weite Strecken zurück, nach 45 Minuten stand es 18:22. Dann folgte eine Steigerung, knapp zwei Minuten vor Schluss gingen die Urner mit 25:24 in Führung, ehe sie sich doch noch die ganze Butter vom Brot stibitzen liessen. Einen rabenschwarzen Tag erwischte der Kroate Petar Bubalo im linken Aufbau, der kein Tor erzielte. Der slowakische Kreisläufer Tomas Adamcik, ein weiterer Leistungsträger, kam nach einer Erkrankung nicht zum Einsatz. «Uns fehlten ein paar Spieler, doch darüber möchte ich mich nicht beklagen», sagt Epp.

Schwierige Umstellung auf einheimisches Schaffen

In der Rangliste der Gruppe 3 liegt Altdorf nach fünf von zehn Partien auf Platz vier, punktgleich mit Lausanne, das den Barrageplatz belegt, und drei Zähler vor dem letztklassierten Visp auf dem direkten Relegationsplatz. Geistert nun das Abstiegsgespenst durch die Feldlihalle? «Ich hoffe nicht», sagt Epp, doch er fügt an: «Wir können es nicht leugnen, wir sind voll mit dabei im Abstiegskampf.» Dabei waren die Ziele ganz andere, der einstige NLA-Klub wollte sich für die Finalrunde qualifizieren, verpasste diese nur knapp.

«Wir haben mehr Potenzial. Manchmal ist es unerklärlich. Wir trainieren gut, bringen es am Matchtag aber nicht aufs Parkett.»

Altdorf, das zu NLA- und NLB-Zeiten auf viele ausländische Kräfte zurückgriff, setzt immer mehr auf einheimisches und regionales Schaffen. Eine Umstellung, die nicht ohne Probleme vonstattengeht. Nachwuchs ist zwar vorhanden, aber nicht in einer Menge, um jedes Jahr Talente in die 1. Mannschaft hochziehen zu können. Eine Ausnahme bildet Nils Epp, der Sohn des Trainers, der sich am rechten Flügel bemerkenswert entwickelt. Der 15-jährige Linkshänder ist in der U17-Auswahl der SG Pilatus Topskorer und kommt in dieser Saison bei Altdorf erstmals im Aktivhandball zum Einsatz.

Körperlich ist er den Erwachsenen zwar noch unterlegen, wurftechnisch und ausdauermässig ist der schnelle Flügel aber schon auf der Höhe seiner Aufgabe. «Es macht Spass in der 1. Liga, ich kann viel lernen», erklärt Nils Epp, der in seinem Wesen so gar nicht an den Vater erinnert. Stefan Epp war ein ungemütlicher, kampfstarker Kreisläufer, Nils ist der Filigrantechniker am Flügel. Sein 11-jähriger Bruder Lian, der dritte im Bunde, verkörpert in der U13-Auswahl der SG Pilatus als linker Aufbauer nochmals einen anderen Spielertyp.

Eine Familie, drei verschiedene Positionen

Während Stefan Epp mit Altdorf in der NLB spielte, träumt Nils sogar von mehr. «Dereinst wäre ich gerne Profi in der deutschen Bundesliga», sagt der Krienser Sportschüler, der bereits Aufgebote für das Schweizer U19-Nationalteam erhält und Melsungens Timo Kastening als Vorbild bezeichnet. In Kriens, wenn er vor den eigenen Trainings mit der SG Pilatus die Einheiten der QHL-Cracks um Andy Schmid beobachtet, holt er sich hierzu die nötige Inspiration. Als nächstes möchte er nun mit den U17-Junioren der SG Pilatus Meister werden – und Erstligist Altdorf zum Klassenerhalt verhelfen.

Altdorf – Lausanne 25:26 (12:14)

Feldli. – SR Bachmann/Schneiter. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Altdorf, 5-mal 2 Minuten gegen Lausanne. – Altdorf: Arnold/Kanthapody (6 Paraden); Inderbitzin (7 Tore), Henrich (6/2), Epp (4), Aschwanden (4), Ledermann (2), Baumann (1), Auf der Maur (1), Bubalo. – Bemerkung: Zimmermann pariert Penalty von Henrich (33./14:15).

