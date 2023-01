Skirennfahrer Yannick Chabloz ist auf dem Weg zurück

Ski Alpin Das Abfahrerherz von Yannick Chabloz schlug zu laut: Nun hat der Nidwaldner daraus gelernt Der Nidwaldner Skirennfahrer Yannick Chabloz (23) will auf dem Weg zum Comeback nichts überstürzen. Peter Gerber Plech Jetzt kommentieren 23.01.2023, 20.00 Uhr

Wenn man von Yannick Chabloz sagt, dass er mit Rückschlägen umzugehen weiss, dann ist das eine Feststellung mit bitterem Nachgeschmack. Aber sie trifft zu. Der 23 Jahre alte Nidwaldner verpasste im Januar 2022 die Teilnahme an der Lauberhorn-Abfahrt wegen einer Corona­erkrankung.

Am 10. Februar stürzte er in der Kombi-Abfahrt bei den Olympischen Spielen in Peking. Die Folgen: eine komplizierte Fraktur des linken Handgelenkes – inklusive Verletzung von Nerven und Arterien – sowie Brüche im Bereich der Handwurzel und des Schulterblattes. Saisonende und die schmerzliche Erkenntnis: «Skirennen am TV schauen tut dem Vollblut-Rennfahrer weh.»

Fällt zurzeit verletzt aus: Yannick Chabloz. Bild: Sven Thomann/Freshfocus (Gröden, 13. Dezember 2022)

Nach einer ersten Operation in China erfolgte im März 2022 ein nächster Eingriff in der Schweiz. «Ein Pianist wird jetzt wohl nicht mehr aus mir. Das aber hatte ich ohnehin nicht wirklich vor», scherzte Chabloz damals. Vielmehr widmete er sich der Reha und später der Vorbereitung auf den nächsten Winter. Denn der Aufsteiger des Ski-Winters 2021/2022 hatte im Sinn, an jene Leistungen, die zu Topresultaten bei Speed-Rennen im Europacup und Weltcup geführt hatten, anzuknöpfen.

Ruhe und Geduld sind das Rezept

Bei den ersten Resultaten des Winters 2022/2023 lagen Anspruch – oder besser Hoffnung – und tatsächliches Ergebnis noch auseinander. Aber mit jedem gefahrenen Kilometer wuchsen das Selbstvertrauen und das Vertrauen in den wieder gesunden Körper. Dann kam der 27. Dezember, das zweite Abfahrtstraining in Bormio. Bei einem Sprung stürzte Chabloz, prallte mit Kopf und Rücken auf die eisige Piste auf und landete in den Sicherheitsnetzen.

Eine Dornfortsatzfraktur in der unteren und Impressionsfrakturen in der oberen Brustwirbelsäule wurden diagnostiziert. Eine Operation war nicht nötig, Chabloz stand aber am Beginn einer längeren Reha. Schon wieder. Die ersten Tage seien schmerzhaft gewesen, gesteht der Nidwaldner. «Im Bett liegen tat weh. Von der einen auf die andere Seite drehen tat weh. Aufrichten und aufstehen tat weh. Mit dem Abklingen der Prellungen und Blutergüsse aber ging es dann besser.»

Chabloz ist überzeugt, dass er mit etwas Ruhe und Geduld sehr bald stärker zurückkehren werde. «Als Abfahrer muss man das Risiko eingehen, um zu gewinnen. Das tue ich auf jeden Fall – und jetzt bezahle ich den Preis. Das gehört dazu», schrieb er einen Tag nach dem Unfall. Immerhin hat es keinerlei Komplikationen gegeben.

Chabloz sagt: «Im Alltag habe ich keine Probleme, ich fühle mich wieder gut. Die Rückkehr auf die Ski sollte bald möglich sein.» Die dafür entscheidenden Röntgenbilder sind gestern gemacht worden und werden jetzt ausgewertet. Davon, dass er heute die Taschen packen und am Wochenende in Orcières Merlette (FRA) die Europacup-Abfahrten bestreiten werde, geht Chabloz aber nicht aus. «Das wäre wohl zu riskant. Es ist besser, mit ­einigen Trainingseinheiten das Vertrauen wieder aufzubauen und nichts zu forcieren.»

Chabloz hat aus der Vergangenheit gelernt

Einen weiteren Sturz gilt es unbedingt zu vermeiden. Dazu bedarf es eines gesunden Körpers und der nötigen mentalen Verfassung. Um beide Voraussetzungen zu erfüllen, muss sich ein Athlet die notwendige Zeit geben. Chabloz ist gewillt, genau das zu tun. Aus dem Unfall von Peking respektive aus der Rückkehr habe er gelernt.

«In der Saisonvorbereitung und auch in Lake Louise hatte ich noch Mühe. Vielleicht hätte ich mir mehr Zeit für die mentale Verarbeitung und bei Müdigkeit dem Körper mehr Ruhe geben müssen», sagt der Speed-Spezialist. «In Val Gardena Mitte Dezember war ich annähernd dort, wo ich sein wollte. Aber halt noch nicht ganz. Auch vor Bormio hatte ich kein uneingeschränkt gutes Gefühl. Das Abfahrerherz schlug aber lauter und wollte davon nichts wissen. Dann passierte der Sturz in Bormio.» Daraus wolle er lernen und die Planung für ein erneutes Comeback optimieren.

Eine erste Massnahme hat er umgesetzt. Yannick Chabloz arbeitet neu mit einem Mentaltrainer zusammen. «Ich will die Trümpfe in der Hand halten», sagt der Rennfahrer. Vielleicht beginnt das neue Spiel erst im Winter 2023/2024 – bis dahin wird er alles dafür tun, dass er mit den besten Karten in dieses Spiel einsteigen kann.

