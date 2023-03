Luzerner Stadtlauf: Schüler können nicht mehr gratis starten

Breitensport Schulkinder müssen am Stadtlauf neu Startgeld zahlen – nicht alle Schulen können das finanzieren Weil die Migros das Startgeld der Schüler und Schülerinnen nicht mehr sponsert, liegt es jetzt an Gemeinden und Schulen, eine Lösung zu finden. Viele wussten aber gar nichts von der Änderung. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Impressionen vom Stadtlauf 2022 LZ| Manuela Jans-Koch. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30. 4. 2022)

Am letzten Samstag im April wimmelt es in der Stadt Luzern jeweils vor Kindern und Jugendlichen. Tausende rennen im Rahmen des Luzerner Stadtlaufs über Strassen und Pflastersteine. Gut möglich, dass es dieses Jahr etwas weniger sein werden. Denn der Start von Schülern und Schülerinnen kostet erstmals seit sechs Jahren wieder. 20 Franken pro Kind beträgt das Startgeld in den Mannschaftsläufen für Schulen. Der Grund für die Änderung: Die Migros – Hauptsponsorin des Stadtlaufs – verlegt den Fokus bei der Sportförderung weg von Kindern hin zu Familien und finanziert deshalb das Startgeld nicht mehr.

So hat die Migros Genossenschaft das Projekt «Famigros Run and Win» lanciert. Familien, die am Luzerner Stadtlauf in der Famigros-Kategorie mitlaufen, nehmen automatisch an einem Gewinnspiel teil. «Ziel ist es, mehr Familien für den Laufsport zu begeistern», erklärt Mediensprecherin Rahel Kissel.

«Wir bedauern den Entscheid der Migros sehr, nehmen ihn aber sportlich zur Kenntnis», sagt Andreas Grüter, Geschäftsleiter des Luzerner Stadtlaufs. Im Spätherbst hätten die abschliessenden Verhandlungen mit Sponsoren stattgefunden, eine Lösung gab es nicht. Die Migros Genossenschaft Luzern teilt auf Anfrage mit, sie habe die Veranstalter mit einem Jahr Vorlauf informiert, dass der Schwerpunkt verlagert wird.

Horw und Sempach finanzieren Teilnahme

Ob in Zukunft wieder Gratis-Starts möglich sein werden, ist noch nicht klar: «Seit dem Entscheid sind wir auf der Suche nach neuen Sponsoren oder Stiftungen.» Diese müssten einen fünfstelligen Betrag zur Verfügung stellen. Für den diesjährigen Stadtlauf seien die Kosten von 20 Franken pro Schüler und Schülerin aber in Stein gemeisselt. Eine neue Sponsoren-Lösung sei frühestens für 2024 möglich. Die Starts ohne Sponsor gratis zu ermöglichen, sei trotz der positiven Effekte bezüglich Bewegungsförderung keine Option. «Jeder Start löst für uns Veranstalter unter anderem für die Startnummer, Zeitmessung, Stadtlauf-Shirt, Medaille variable Kosten aus. Dazu kommt die Organisation des Gesamtanlasses.»

In vier Kategorien über 1,5 und 2,1 Kilometer haben sich in den letzten Jahren jeweils gegen 1500 Schüler und Schülerinnen aus der ganzen Zentralschweiz gemessen, wie es auf der Website des Stadtlaufs heisst. Wie viele trotz des 20-Franken-Startgelds kommen, sei schwer absehbar, «wir rechnen aber schon damit, dass weniger teilnehmen werden», sagt Grüter. Er hofft, dass Gemeinden und Schulen die Kosten tragen, sodass trotzdem möglichst viele teilnehmen können.

Die Horwer Rektorenkonferenz hat genau das beschlossen: 3. bis 6. Primarklassen können an den Stadtlauf gehen, und die Schule trägt die Kosten. Wie teuer das die Schulen zu stehen kommt, ist noch nicht klar, sie rechnen aber mit 400 Franken pro Klasse, die sie im Rahmen des Globalbudgets tragen. Das bezahle man aber gerne, erklärt Rektor Daniel Bachmann, denn der Stadtlauf sei ein «fördernswerter Anlass». Auch die Schule Sempach bezahlt den Beitrag, «denn wir unterstützen die sportlichen Tätigkeiten unserer Kinder und Jugendlichen», erklärt Rektorin Birgit Höntzsch.

Ebikoner Rektor kritisiert Organisatoren

Offiziell kommuniziert wurde die Änderung nicht, ausser einem Eintrag auf der Website. Deshalb hören viele Schulen und Gemeinden bei der Anfrage dieser Zeitung zum ersten Mal von den zusätzlichen Kosten. Der Ebikoner Rektor Ralph Späni ist entsprechend enttäuscht: «Ich hätte mir gewünscht, man hätte die Schulen aktiv informiert. Solch grosse Beträge müssen im Budgetprozess der Gemeinden rund eineinhalb Jahre zuvor berücksichtigt werden.» Er glaube nicht, dass die Gemeinde Ebikon die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler finanzieren kann, da das Budget für Klassenlager, Exkursionen und Schulreisen reserviert ist. In einer grossen Gemeinde wie Ebikon, die finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, seien rund 30 000 Franken für diesen Event wohl nicht aufzutreiben. «Ich bedauere das sehr, weil der Stadtlauf ein sehr toller Schülerevent ist.»

Vonseiten des Kantons gibt es keine zusätzliche Hilfe, um die Teilnahmemöglichkeit für Schüler und Schülerinnen zu garantieren: «Der Stadtlauf wird vom Kanton bereits über die Lotteriemittel finanziell unterstützt. Und zwar einerseits beim Startgeld mit maximal 18 000 Franken fürs 2023. Andererseits erhalten die vier grossen Sportveranstaltungen im Kanton Luzern – neben dem Stadtlauf auch der Lucerne Marathon, die Ruder-Regatta und das Leichtathletik-Meeting – einen jährlichen Unterstützungsbeitrag, der im Jahr 2023 40 000 Franken beträgt», schreibt der Kanton auf Anfrage.