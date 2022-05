Breitensport Und sie fliegen wieder: Gymnastischer Grossanlass begeistert in Grosswangen Der Gym-Day in Grosswangen ist nach zwei coronabedingten Absagen zurück. 1700 Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz beeindruckten mit ihren Vorführungen. Theres Bühlmann Jetzt kommentieren 30.05.2022, 17.00 Uhr

Trainerjacke ausziehen, Arme und Beine lockern, Schmuck ablegen, Aufstellung nehmen, tief durchatmen. Ein letzter Test, sitzt das Dress korrekt? Warten auf die Ansage und dann Einmarsch auf die Wettkampffläche. 50 Vereine aus der ganzen Schweiz mit rund 1700 Turnerinnen und Turnern verhalfen am Samstag dem Gym-Day in Grosswangen, der coronabedingt in den letzten beiden Jahren nicht durchgeführt werden konnte, zu einem eindrücklichen Comeback. Auf dem Programm stand die ganze Bandbreite des Turnsports, von Aerobic über Barren, Gymnastik und Rhönrad bis Trampolin. Auch die Pendelstafette ist ein Bestandteil dieses Anlasses, der von den Vereinen als Vorbereitungswettkampf und Formtest auf die kommende Turnfestsaison genutzt wird.

Viel Action bei den Schaukelring-Turnerinnen und -Turnern des BTV Luzern (oben). Bild: Nadia Schärli (Grosswangen, 28. Mai 2022)

Die Freude der Turnerschar war gross, endlich wieder einen Wettkampf bestreiten und zeigen zu können, was man in den schweisstreibenden Trainings gelernt hat. Auf den Hallentribünen und auf dem Rasen der Kalofen-Anlage gab es zeitweise fast kein Durchkommen. Die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer bildeten eine stimmungsvolle Kulisse, belohnten die Präsentationen mit grossem Beifall und spornten die Teams mit rhythmischem Applaus an.

Gymnastik: STV Roggliswil weiss, wo er ansetzen muss

Die Vereine scheinen die Pandemie gut überstanden zu haben, es gab hochstehende Gymnastikvorführungen zu sehen, beeindruckende Barrenübungen, kreative Aerobic-Darbietungen, rasante Sprungfolgen, Höhenflüge an den Schaukelringen und Duelle auf hohem Niveau. Natürlich läuft nicht immer alles rund, der eine oder andere Wackler schlich sich ein, Übungsfehler, ein zusätzlicher Schwung, der nicht hätte sein sollen, oder Standunsicherheiten. Nun heisst es für die Vereine: Analysieren und an den Übungen feilen – bis zu den Turnfesten bleibt noch Zeit.

Für den STV Roggliswil reicht es bei der Gymnastik auf den dritten Rang (rechts). Bild: Nadia Schärli (Grosswangen, 28. Mai 2022)

In der Gymnastik dabei war der STV Roggliswil. Die 25 Frauen und drei Männer zeigten unter der Leitung von Corinne Schwizer eine schöne Vorführung. «Die Freude, wieder Wettkämpfe zu bestreiten, ist sehr gross und motivierend», sagte Schwizer. Die Saison lancierten die Roggliswiler vor zwei Wochen an den Kreismeisterschaften in Rothrist, wo sie mit 9,46 Punkten Rang 2 belegten. In Grosswangen resultierte mit der Note von 18,33 (erster Durchgang 9,13/zweiter Durchgang 9,20) Platz 3. Corinne Schwizer weiss, wo ihre Truppe noch ansetzen muss: «An der Synchronität und bei den Formationen.» Roggliswil hat als nächsten Auftritt den Tannzapfencup in Dussnang auf der Agenda, dann folgt das Glarner Bündner Kantonalturnfest in Filzbach (24. bis 26. Juni).

Schaukelringe: BTV Luzern befindet sich im Umbruch

Einen grossen Zuschaueraufmarsch verzeichnete wie immer der BTV Luzern bei seiner Schaukelringvorführung. Der mehrfache Schweizer Meister in dieser Disziplin ist mit einigen neuen, jungen Turnerinnen und Turnern angetreten. «Wir befinden uns im Umbruch», sagte die Verantwortliche Selina Rinert. Der Verein hatte am Samstag Ausfälle (Verletzungen und Prüfungen) zu verzeichnen. Ein Kollege ohne Wettkampferfahrung musste auch einen Anstösser kurzfristig ersetzen. «Dieser Wettkampf war eine Herausforderung», sagte die Leiterin, «das Team musste sich erst finden.» Nach dem Eidgenössischen Turnfest 2019 in Aarau haben viele Vereine ihre Übungen neu konzipiert. So auch der BTV Luzern an den Schaukelringen. Bei der Premiere Anfang Mai in Yverdon-les-Bains resultierten jeweils Rang 3 mit 9,43 in der Vorrunde und 9,36 im Final. In Grosswangen honorierte das Publikum die starke BTV-Performance mit grossem Applaus. Gegenüber dem Wettkampf in der Westschweiz gab es eine Steigerung: Mit dem Total von 19,33 (9,65 erster Durchgang/9,68 zweiter Durchgang) konnte sich der BTV als Sieger feiern lassen. Als Fixpunkt steht für die Riege das Aargauer Kantonalturnfest im Juni in Wettingen auf dem Programm.

Gleich dreimal durften der DTV und der STV Rickenbach über Siege jubeln: In der Team-Aerobic, am Barren und beim Sprung liessen sie die Konkurrenz hinter sich. Auch der ESV Eschenbach stand zuoberst auf dem Podest, und zwar bei der Disziplin Schulstufenbarren.

Der STV Rickenbach gewinnt beim Sprung. Bild: Nadia Schärli (Grosswangen, 28. Mai 2022)

Was folgt nach einem Turnwettkampf? Natürlich ein Gruppenbild: Alle schön aufstellen und lächeln. Und dann anstossen, feiern, geniessen – man musste schliesslich lange darauf warten.

Resultate: gym-day.ch

