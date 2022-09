Altdorfer Radball-Brüder sind für Saisonhighlight gerüstet

Radball Bereit für die EM: Altdorfer Brüder sind für ihr Saisonhighlight gerüstet Die Gebrüder Fröhlich haben ihren 2. Platz in der Meisterschaft weiter gefestigt. Nun peilen sie an der U23-Radball-EM die Goldmedaille an. Urs Hanhart 05.09.2022, 16.19 Uhr

Gut in Schuss: Yannick (am Ball) und Timon Fröhlich. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 20. November 2021)

Vor dieser Saison war noch völlig unklar, welches der drei Radball-NLA-Teams von Radsport Altdorf am stärksten einzustufen ist. Inzwischen sind die Fronten aber geklärt. Altdorf 3 mit Yannick und Timon Fröhlich, das im letzten Jahr den NLB-Titel holte und damit in die höchste Spielklasse aufstieg, hat vereinsintern ganz klar die Leaderrolle übernommen. «Wir möchten mindestens den Ligaerhalt schaffen. Und wenn es gut läuft, peilen wir den Sprung unter die besten fünf und damit den Einzug in den NLA-Final an», das hatte Yannick Fröhlich im April gesagt. Inzwischen muss man von Tiefstapelei sprechen, denn das Youngster-Duo mischt im nationalen Championat wacker vorne.

Am vergangenen Samstag wurde in der Radballhalle Giessen in Altdorf der zehnte von insgesamt zwölf Qualifikationsspieltagen ausgetragen. Dabei legte Altdorf 3 einmal mehr einen überzeugenden Auftritt aufs Parkett, vermochte es doch alle drei absolvierten Partien deutlich für sich zu entscheiden. Möhlin sowie Frauenfeld wurden jeweils mit drei Toren Differenz geschlagen und Oftringen gar mit 6:0 Toren vom Platz gefegt. Damit festigte das Fröhlich-Duo den 2. Tabellenplatz hinter Titelverteidiger Pfungen und hat die Teilnahme am grossen SM-Finalturnier, das am 8. Oktober in Seuzach durchgeführt wird, bereits auf sicher.

Altdorf 1 und 2 mächtig unter Druck

Die anderen beiden Urner NLA-Teams hingegen müssen sich noch mächtig strecken, wenn beim nationalen Showdown dabei sein wollen. Altdorf 1 mit Fabian Hauri und Jon Müller belegt zwei Runden vor Abschluss der Qualifikation mit 29 Punkten aus 24 Spielen den 5. Platz, der gerade noch für den Finaleinzug reichen würde. Dicht dahinter an 6. Stelle folgt Altdorf 2 mit Beda Planzer und Claudio Zotter, das gleich viele Punkte geholt hat, jedoch eine schlechtere Torbilanz aufweist. Beide befinden sich in einer recht ungemütlichen Lage, weil die Verfolger Oftringen und Liestal nur knapp zurückliegen und zudem weniger Partien bestritten haben. Um den letzten Platz im grossen Final wird es höchstwahrscheinlich ein sehr enges Rennen absetzen. Ohne Ausrutscher der Konkurrenz dürften Altdorf 1 und 2 wohl leer ausgehen.

«Unser Hauptziel in dieser Saison ist die U23-EM. Dort rechnen wir uns Chancen auf den Titelgewinn aus», betonte Yannick Fröhlich bereits im Frühling. Ausgetragen werden die europäischen Titelkämpfe am 17. September in der Glück-auf-Halle in Hofen (Deutschland). Beim derzeit klar besten Urner Team scheint die Formkurve genau zu passen. In der aktuellen Verfassung haben Fröhlich/Fröhlich in der U23-Kategorie wohl kaum einen Gegner zu fürchten. Am ehesten gefährlich werden können ihnen im zehn Teams umfassenden Teilnehmerfeld die Duos aus Deutschland und Österreich.

Bereits eine Woche vor der Europameisterschaft, also am kommenden Wochenende, kommt das aufstrebende Urner Duo zu einem internationalen Einsatz. Es erhält beim Weltcup-Turnier in Berlin eine wertvolle Startgelegenheit, um Erfahrungen zu sammeln. In der deutschen Metropole treffen die beiden Jungspunde auf mehrere Weltklasseteams.