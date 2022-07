Brünig-Schwinget: Treffen Reichmuth und Giger aufeinander?

Brünig-Schwinget «Ich stehe nicht mehr zweimal pro Tag auf die Waage»: Bei Pirmin Reichmuth ist die Leichtigkeit zurück Sein Comeback hat Pirmin Reichmuth erst vor kurzem gegeben. Beim Brünig-Schwinget am Sonntag gehört er aber bereits wieder zu den Favoriten. Und beim Eidgenössischen gilt er als Königskandidat. Wie geht der Zuger damit um? Interview: Claudio Zanini Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Steiler Start: Pirmin Reichmuth gewinnt bei seinem ersten Einsatz in dieser Saison das Aargauer Kantonale mit lauter Siegen. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Auf Wasserstandsmeldungen verzichtete Pirmin Reichmuth während seiner verletzungsbedingten Abwesenheit. Nur das unmittelbare Umfeld wusste, wie es dem 26-Jährigen tatsächlich geht. Vor knapp vier Wochen kehrte er dann am Aargauer Kantonalen auf die grosse Bühne zurück und beendete das Fest mit sechs Siegen. Am letzten Wochenende holte er sich auch den Titel beim Zugerberg-Schwinget mit der maximalen Punktzahl. Experten sehen in ihm den grössten Herausforderer von Samuel Giger beim Eidgenössischen.

Sie hatten nun zwei richtige Belastungstests: Wie fühlt sich ihr Knie an?

Pirmin Reichmuth: Sehr gut. Während dem Schwingen spüre ich das Knie überhaupt nicht. Nach dem Schwingen sind die Beschwerden in einem vertretbaren Rahmen. Entscheidend ist vor allem, dass ich es während des Wettkampfs nicht spüre, dass ich befreit schwingen kann.

Sie haben bei ihren ersten beiden Einsätzen jeweils den Festsieg geholt. Haben Sie damit gerechnet, dass es so gut laufen könnte?

Ehrlich gesagt ja. Deshalb habe ich so lange gewartet mit dem Comeback. Ich hätte rein theoretisch bereits vor zwei Monaten wieder schwingen können. Aber ich wollte erst wieder zurückkommen, wenn ich den Belastungen gewachsen bin. Ich wusste, dass ich nicht geschont werde und wieder genauso eingeteilt werde, wie vor drei Jahren.

Vor zwei Monaten hätte Sie kaum jemand als Mitfavorit auf den Königstitel gehandelt. Jetzt hat sich das geändert. Können Sie das nachvollziehen?

Es wusste auch kaum jemand, wie es tatsächlich um meinen Gesundheitszustand steht. Ich habe etwa auf Social Media keine Updates kommuniziert. Von der einen Woche auf die andere war ich plötzlich wieder mittendrin im Zirkus. Aber es gibt mir enorm viel zurück. Ich spüre, dass die Leute den «Plausch» haben. Und für mich ist es viel schöner, wieder mitschwingen zu können. In den letzten Monaten und auch in der letzten Saison war ich immer nur Zuschauer. Ich habe es wirklich vermisst.

Haben Sie sich überlegt für den Brünig abzusagen?

Nein, warum denn?

Weil Sie dort auf eine Berner Armada und Samuel Giger treffen. Giger werden Sie wohl nicht ausweichen können, alle scheinen auf das Duell zu warten.

Ich kann ihm ja sowieso nicht ausweichen, aber das kommt mir nicht drauf an. Ich gehe nicht wegen Samuel Giger auf den Brünig. Schauen Sie: Ich habe nun drei Jahre auf das verzichtet, was ich am liebsten mache. Ich möchte auf dem Brünig dabei sein, weil ich schwingen will.

Kommt es auf dem Brünig zum Duell zwischen Giger (im Bild) und Reichmuth? Bild: Reto Martin

Beim Brünig-Schwinget 2019 siegten Sie überragend, was Sie zum logischen Favoriten beim Eidgenössischen machte. Wäre es in diesem Jahr vielleicht besser für Sie, wenn es nicht so perfekt laufen würde?

Nein, dieser Meinung bin ich überhaupt nicht. Es nimmt doch kein Sportler freiwillig Dampf raus. Wenn ich nicht alles geben würde, wäre im Nachhinein der Frust nur grösser. Ich glaube, die Situation ist komplett anders als 2019. Ich bin drei Jahre älter geworden, ich schwinge nur, weil es mir wahnsinnig Spass macht. Das war 2019 ganz anders.

Beim Brünig-Schwinget 2019 überragte er alle: Die ersten fünf Gänge gewann Reichmuth mit der Maximalnote, im Schlussgang reichte ihm ein Gestellter gegen Joel Wicki für den Sieg. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Wie haben Sie sich in diesen drei Jahren verändert?

Ich habe ein paar alte Zöpfe abgeschnitten. Ich klammere mich nicht mehr so an Details. Beispielsweise ass ich rituell ein Mutschli nach jedem Gang, das mach ich nicht mehr so. Im Training habe ich grundsätzlich nicht viel geändert. Ich habe wohl auch mental einen Schritt gemacht.

Sie sind Physiotherapeut. Ihr Trainer Tommy Herzog sagte, Sie würden sich etwas gar viel Gedanken machen im Training. Sehen Sie das auch so?

Natürlich ist es so, dass man sich in einer Physiotherapie-Ausbildung ein grosses Wissen aneignet. Ich spüre im Training extrem gut, wie meine Verfassung ist und was es nun brauchen würde. Ich bin nicht einer, der ins Training kommt, den Plan anschaut und ihn einfach ausführt. Natürlich kommt es vor, dass ich zu Tommy sage: «Wollen wir es nicht besser so oder vielleicht so machen.» Das gehört für mich dazu.

Täuscht es, oder sind Sie seit 2019 nochmals schwerer geworden?

Ich habe in den letzten drei Jahren zehn Kilogramm zugenommen. Jetzt habe ich zwar wieder ein wenig abgenommen. Da war schon auch Arbeit dahinter, ich nehme nicht einfach kurz zehn Kilo zu.

Wie viele Mahlzeiten nehmen Sie pro Tag zu sich?

Ich muss natürlich schauen, dass ich nebst dem Krafttraining nie in ein Kaloriendefizit falle. Am Morgen starte ich mit einem reichhaltigen Frühstück, dann eine Zwischenmahlzeit, Mittagessen, wieder Zwischenmahlzeit, Abendessen, und dann nach dem Training nochmals eine kleine Mahlzeit. Aber ich muss anfügen, dass ich bezüglich Gewicht nicht mehr ganz so verbissen bin. Ich stehe vielleicht noch einmal in der Woche auf die Waage. Früher waren es manchmal zweimal pro Tag.

Und Sie kochen alles selbst?

Ja. Ausser das Mittagsessen. Da bin ich oft bei meinen Eltern eingeladen, weil ich in ihrer Nähe arbeite.

Welche Schwinger haben Ihnen in dieser Saison am meisten imponiert?

Es gibt schon einzelne Schwinger, die mir besonders aufgefallen sind. Natürlich Samuel Giger, aber auch Kilian Wenger und Matthias Aeschbacher. Aber die Ausgangslage vor dem Eidgenössischen ist dermassen offen. Prognosen sind so schwierig, das wäre nur Kaffeesatzlesen. Ein Eidgenössisches unterscheidet sich komplett von allen anderen Festen. Es muss während zwei Tagen so viel zusammenstimmen. Man muss gesund bleiben, man braucht Einteilungsglück, und so weiter. Es gibt sicher zehn Schwinger, die Schwingerkönig werden können.

Denken Sie, es wird irgendwann im Schwingsport einen Videobeweis geben?

Ich habe nicht wirklich eine Meinung. In gewissen Situationen wäre es vielleicht fair. Denken Sie nur an den Eidgenössischen Schlussgang. Da will man nicht Kampfrichter sein. Da schaut eine Million Menschen zu, der Druck ist enorm. Das kannst du als Kampfrichter nur hoffen, dass es eine klare Entscheidung gibt. Auf der anderen Seite hat es in den letzten Jahren eben auch ohne Videobeweis funktioniert. Und von den Diskussionen über streitbare Entscheidungen lebt der Schwingsport auch.

