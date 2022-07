Brünig-Schwinget Pirmin Reichmuth trifft im ersten Gang auf Adrian Walther: Das sind die Spitzenpaarungen beim Brünig-Schwinget Die Spitzenpaarungen des ersten Gangs beim Brünig-Schwinget sind vielversprechend: Pirmin Reichmuth trifft auf den Berner Hünen Adrian Walther. Topfavorit Samuel Giger muss gegen Weissenstein-Sieger Matthias Aeschbacher antreten. Claudio Zanini 28.07.2022, 12.13 Uhr

Pirmin Reichmuth bei seinem bislang letzten Einsatz auf dem Brünig 2019: Damals gewann der Zuger überlegen das Fest. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Beim Brünig-Schwinget vom kommenden Sonntag wird es im ersten Gang nicht zum erwarteten Duell zwischen Pirmin Reichmuth und Samuel Giger kommen. Der Zuger Spitzenschwinger muss gegen den ebenso gross gewachsenen Adrian Walther antreten, den Sieger des Berner Teilverbandsfest. Topfavorit Samuel Giger trifft derweil auf Weissenstein-Sieger Matthias Aeschbacher.

Ebenfalls spannend dürfte die Affiche zwischen Kilian Wenger und Werner Schlegel werden. Weitere hochkarätige Duelle gibt es zwischen Armon Orlik und Remo Käser, zwischen Domenic Schneider und Kilian von Weissenfluh sowie zwischen Christian Schuler und Thomas Sempach.

Der Brünig-Schwinget musste mehrere Absagen hinnehmen. Unter anderem gaben der Nordostschweizer Damian Ott und der Berner Florian Gnägi Forfait. Kurzfristig absagen musste auch Joel Wicki. Der Entlebucher wird wegen eines Todesfalls im persönlichen Umfeld fehlen. Beim Bergschwinget in seiner Heimat Sörenberg will Wicki am 7. August wieder zurückkehren.

Den Brünig-Schwinget können Sie am Sonntag in unserem Liveticker mitverfolgen. SRF überträgt das Bergfest auf SRF 2 und SRF info (5./6. Gang sowie Schlussgang).