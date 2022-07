Bergklassiker Hier kann sich keiner verstecken: Was den Brünigschwinget so speziell macht und wie die Ausgangslage 2022 ist Vor einem Jahr kassierten die Innerschweizer Schwinger auf dem Brünig eine Klatsche. In diesem Jahr werde die Bilanz besser werden, sagt Thedy Waser, der Technische Leiter des Innerschweizer Schwingerverbands. Er glaubt ausserdem, es werde zum Duell zwischen Samuel Giger und Pirmin Reichmuth kommen. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Eigenheiten beim Brünigschwinget: 6000 Menschen sitzen Schulter an Schulter, direkt vor ihnen stäubt das Sägemehl. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Schwingfeste seien generell am besten, wenn es wenig Platz habe, wenn das Publikum in unmittelbarer Nähe sitze, sagte einmal Geni Hasler. Dem Schwyzer behagte die enge Naturarena auf dem Brünig besonders gut. Hasler ist einer von drei Rekordsiegern beim Bergklassiker, fünf Titel hat er dort oben in seiner Karriere gewonnen. Nur der 2018 verstorbene Ruedi Hunsperger und der Rothenthurmer Martin Grab kommen ebenfalls auf diese Anzahl.

Andere Schwinger mögen den eingekesselten Schwingplatz weniger. Etwa der Luzerner Sven Schurtenberger, der sich in dieser Saison für die Teilnahme an drei anderen Bergkranzfesten entschied. Vor kurzem sagte er: «Ich fühle mich nicht richtig wohl auf dem Brünig. Es ist mir alles zu eng.» Er brauche Platz, um sich zwischen den Gängen an einen ruhigen Ort zurückziehen zu können. Schwingerkönig Matthias Glarner beschrieb es diese Woche gegenüber der «Berner Zeitung» so: «Dort oben kannst du dich nirgends verstecken, es hat schlichtweg keinen Platz.»

Die denkwürdige Niederlage vor einem Jahr

Der enge Kessel, das sachverständige Stammpublikum, die bald 130-jährige Tradition: Es sind Dinge, welche dieses Duell zwischen Bernern und Innerschweizern so bedeutungsschwer machen. In der neueren Geschichte kamen die Berner auf dem Brünig oftmals besser zurecht als die Kameraden von der anderen Seite des Passes. Die Zahlen sind deutlich: In den vergangenen zehn Jahren hatten die Innerschweizer nur zweimal eine bessere Kranzausbeute als die Berner – 2011 und 2019. Einen Ausreisser nach unten gab es im letzten Sommer. Die ISV-Athleten holten nur viermal Eichenlaub. Es ist ihre schwächste Bilanz in den letzten 30 Jahren.

Thedy Waser, Technischer Leiter ISV. Bild: Patrick Hürlimann

Thedy Waser, der Technische Leiter des Innerschweizer Schwingerverbands, sagt, am Sonntag könne man ein besseres Ergebnis erwarten. «Ich habe ein gutes Gefühl. Man muss auch berücksichtigen, dass wir im letzten Jahr mit einem geschwächten Team und sehr wenigen Eidgenossen angetreten sind.» Nach diversen Absagen verblieben damals nur noch drei Eidgenossen im Teilnehmerfeld, wobei Reto Nötzli nach vier Gängen ausfiel. Sven Schurtenberger und Erich Fankhauser schafften es in die Kranzränge.

«Reichmuth/Giger werden wir noch sehen»

Von Absagen blieb der Brünig auch in diesem Jahr nicht verschont. Vom Nordostschweizer Team meldeten sich die Eidgenossen Martin Hersche, Michael Bless, Raphael Zwyssig, Roger Rychen sowie der Kilchberg-Co-Sieger Damian Ott ab. Bei den Bernern gaben unter anderem Florian Gnägi, Remo Käser, Philipp Roth, Michael Wiget und Thomas Inniger Forfait. Gewichtigste Absage der Innerschweizer ist Joel Wicki, der sich wegen eines Todesfalls im nahen Umfeld abmeldete. Ebenfalls nicht antreten wird sein Entlebucher Klubkollege Erich Fankhauser. Dafür ist der Giswiler Benji von Ah neu bei den Spitzenpaarungen dabei. Er wird anstelle von Fankhauser gegen Martin Roth antreten.

Thedy Waser will die Absagen bei Bernern und Nordostschweizern nicht überbewerten. «Sie sind beide immer noch stark besetzt», sagt er. Als Chef der Einteilung hat der Beckenrieder die Paarungen des ersten Gangs vorgenommen. Er verzichtete darauf, Samuel Giger und Pirmin Reichmuth miteinander einzuteilen. Giger muss gegen Matthias Aeschbacher, Reichmuth schwingt mit Adrian Walther an. Waser sagt: «Pirmin hat eigentlich erst ein Kranzfest gehabt. Deshalb habe ich Giger mit dem vielleicht stärksten Berner, Matthias Aeschbacher, eingeteilt. Ich denke aber, dass wir die Paarung Reichmuth/Giger an diesem Fest noch sehen werden.» An einem Kranzfest kam es noch nie zu diesem Duell. Und gäbe es einen würdigeren Ort als den Brünig für die Premiere?

Pirmin Reichmuth sagte in dieser Woche: «Ich kann Samuel Giger ja sowieso nicht ausweichen, aber das kommt mir nicht drauf an. Ich gehe nicht wegen ihm auf den Brünig.» Ausweichen ist ohnehin schwierig. Die Platzverhältnisse lassen es kaum zu.

Die Spitzenpaarungen am Brünigschwinget

Die Spitzenpaarungen im ersten Gang am Brünigschwinget Bild: ESV

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen