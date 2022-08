Nach Brünig-Sieg: Ist Adrian Walther ein Königskandidat?

Brünigschwinget Die Jugend nimmt den Brünig ein: Sind Adrian Walther und Werner Schlegel nun Königskandidaten? Der knapp 21-Jährige Berner Adrian Walther holt den Sieg beim prestigeträchtigen Brünig-Schwinget. Sein Schlussgang-Gegner Werner Schlegel ist noch jünger, aber genauso spektakulär. Was hat dieser Festverlauf für das Eidgenössische in Pratteln zu bedeuten? Claudio Zanini, Brünig Jetzt kommentieren 01.08.2022, 11.04 Uhr

Adrian Walther (oben) bodigt Werner Schlegel im Schlussgang nach gut vier Minuten. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Der Brünig-Schwinget sei die «Champions League» des Schwingsports. Und ein Ticket für diese Königsklasse zu besitzen, sei «ein Ritterschlag», sagte Werner von Moos, der für den Billettverkauf beim Bergkranzfest zuständig ist. Die Billette gehen bekanntlich nicht in einen regulären Vorverkauf, sondern sind als Dauerkarten auf Lebzeiten zu verstehen. Die Exklusivität des Anlasses trägt viel zum Mythos bei. Brünig ist nicht Jekami, Brünig ist ein erlauchter Kreis von Sachverständigen.

Beinahe selektiver ist der Wettkampf im Sägemehl. Das widerspiegelt sich am Ende in der Schlussrangliste, die erfahrene und zeitweise stark schwingende Eidgenossen wie Simon Anderegg, Thomas Sempach (Brünig-Sieger 2016) oder Mike Müllestein ohne Kranz nach Hause schickt. Oder das Beispiel von Kilian von Weissenfluh, ein besonders standhafter Schwinger, der es knapp in die Kranzränge schafft.

Auch für Samuel Giger und Pirmin Reichmuth, die beiden Topfavoriten, wurde das Fest kein Spaziergang. Giger, der in den letzten Wochen eine Nackenblessur auskurierte, steckte gegen Matthias Aeschbacher im Anschwingen die erste Niederlage des Jahres ein.

Reichmuth machte im ersten Gang mit der Wucht von Adrian Walther Bekanntschaft. Der zwei Meter grosse Berner hob den zwei Zentimeter kleineren Pirmin Reichmuth mit einem Kurzzug aus den Angeln. Es gibt wohl nur ganz wenige Schwinger, die das mit Reichmuth, einem Koloss von einem Mann, tun können.

Perfekter Start: Walther kann zum Auftakt Pirmin Reichmuth bezwingen. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Adrian Walther wird nächste Woche 21 Jahre alt. Er ist nicht erst seit Sonntag ein Begriff im Schwingsport. Schon beim Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag 2018 machte er mit einem Kategoriensieg auf sich aufmerksam.

Ein solcher Titel bedeutet normalerweise etwas für den Karrierenverlauf. Auf der Siegerliste von früheren Ausgaben finden sich Namen wie Kilian Wenger, Samuel Giger oder Joel Wicki. Als Wenger in Frauenfeld zum Königstitel stürmte, war Walther neunjährig. Er bezeichnet Wenger als Vorbild. Mit 16 Jahren gewann Walther seinen ersten Kranz. In der aktuellen Saison folgte der erste grosse Titel. Walther triumphierte beim Teilverbandsfest der Berner.

Ein kleiner Makel

Das Berner Kantonale war in mehrfacher Hinsicht besonders. Einerseits fand das Fest im Thuner Fussballstadion statt, andererseits stand Walther bereits vor dem Schlussgang als Sieger fest. Nach fünf Gängen hatte er das Punktetotal auf dem Konto, der Konkurrenz war er vorentscheidend entrückt. Mit der Schlussgang-Niederlage gegen Fabian Staudenmann haftete dem Sieg ein kleiner Makel an.

Auf dem Brünig gab es ebenfalls Nebengeräusche. Walther musste im dritten Gang gegen den Entlebucher Ronny Schöpfer antreten. Schöpfer ist ebenfalls ein junger Schwinger, 23 erst, und besonders zäh. Das Duell war attraktiv, Schöpfer wollte sich partout nicht bezwingen lassen. Der Gang dauerte lange, zu lange. Beim entscheidenden Wurf von Walther wäre die Gangdauer von sechs Minuten bereits abgelaufen gewesen. Offenbar hatten die Kampfrichter die Zeitmessung nicht unter Kontrolle.

Schöpfer und Walther wurden später ins Einteilungsbüro gerufen. Dort wurde ihnen eröffnet, dass der Sieg von Walther trotzdem zählen würde. Walther sagte später: «Während des Gangs habe ich es nicht realisiert. Ich dachte zwar schon, dass es etwas lang geht. Ich möchte es aber nicht weiter kommentieren. Der Sieg war sicher wertvoll für den weiteren Tag.»

Stefan Strebel, der Technische Leiter beim Eidgenössischen Schwingerverband, bezeichnete den Entscheid später gegenüber dem «Blick» als «klares Fehlurteil».

Wo Schlegel ist, geht die Post ab

Walther ging den Weg zielstrebig weiter Richtung Schlussgang. An der Spitze stand nach vier Gängen aber Matthias Aeschbacher, der Sieg an Sieg reihte. Der Routinier schien nach seinem Triumph über Samuel Giger beinahe übermächtig.

Werner Schlegel nach seinem Sieg gegen Matthias Aeschbacher. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Doch im fünften Gang zeigte ihm Werner Schlegel die Limiten auf und besiegte ihn platt. Es scheint ein Gesetz in dieser Saison zu sein: Wenn Schlegel auftaucht, passiert etwas Spektakuläres. Der 19-jährige Toggenburger schaffte es in dieser Saison schon fünfmal in den Schlussgang. Schlegel geht immer Risiko ein, darum liegt er auch hie und da auf dem Rücken. Von den fünf Schlussgängen gewann er nur einen.

Im Brünig-Schlussgang dauerte es gut vier Minuten, bis Walther seinen Gegner mit Kurz zu Boden brachte und dort vollendete. Walther sprach im Nachhinein von einer gewissen «Leere».

Siegerinterview mit Adrian Walther. Video: Tele 1

Die Bedeutung dieses Sieges ist enorm, er wird es spätestens in den nächsten Wochen realisieren. Die Kranzbilanz fiel für die Berner, die nach vielen Absagen auch Kilian Wenger nach vier Gängen verloren (Rückenbeschwerden), aber weniger schmeichelhaft aus. Sie gewannen mit sechs Kränzen den kleinsten Anteil. Die Nordostschweizer holten sieben Exemplare, die Innerschweizer sogar acht.

Doch der Titel ist unmissverständlich. Wer auf dem Brünig gewinnen kann, der kann auch Schwingerkönig werden. Die Vergangenheit hat allerdings gezeigt, dass Prognosen für Eidgenössische Schwingfeste oft schon überholt sind, bevor der erste von zwei Tagen vorbei ist. Auch in Zug 2019 ging eine vielversprechende junge Generation (Giger, Orlik, Wicki, Reichmuth) an den Start, um letztendlich doch nur am Thron zu rütteln. Durchgesetzt hatte sich die Erfahrung, in Person von Christian Stucki.

Die Zusammenfassung des Schwingfests. Video: Tele 1

