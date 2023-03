SC Buochs schlägt FC Kicks

Fussball Sieg bei Kickers Luzern: Der Tabellenletzte Buochs startet zur Aufholjagd Der SC Buochs (2. Liga interregional) gewinnt den Abstiegsknüller gegen den FC Kickers Luzern mit 2:0. Ruedi Vollenwyder 19.03.2023, 18.18 Uhr

Die Luzerner Abel Yosief (links) und Josua Vonlaufen befreien vor dem Buochser Marco Asaro (Mitte). Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 18. 3. 2023)

Der SC Buochs hat nach dem Abstieg eine Vorrunde zum Vergessen hinter sich. «So steigen wir ab», war die niederschmetternde Bilanz (nur neun Vorrundenpunkte) von Trainer Sandro Marini nach diesem völlig missglückten Einstand in der 2.-Liga-inter-Umgebung. Bei den Nidwaldnern reagierte man und rüstete auf. Mit Fabio Zizzi (Tor), Emanuele Guidotti und Stürmer Luan Haxhimurati kehrten drei bekannte Gesichter zurück. Verpflichtet wurden zudem mit Simon Britschgi und Janis Wyss zwei Akteure vom FC Littau. Der Sechste im Bund ist Marc Gibernau Losada. Er spielte zuletzt bei den Amateuren von der U.D. Vista Alegre Barcelona.

In Sachen Verstärkungen buk Kickers Luzern unter Trainer Faras Pour Hayavi «kleinere Brötchen». Und hatten vor dem Abstiegsknüller gegen den SC Buochs Pech. «Marco Brzovic verletzte sich beim 1:1 in Sursee schwer, Valentino Blättler fehlte wegen einer roten Karte. Einzig Dastin Szymanski konnte von den drei Neuzuzügen gegen Buochs mitmachen», haderte der Trainer und sah diesem Abstiegskampf aufgrund dieser Ausfälle skeptisch entgegen. Nicht ohne Grund: 83 Sekunden waren gespielt, da lag sein personell dezimierter FC Kickers schon mit 0:1 hinten. Ein Zuspiel von Mato Marinovic fand den Weg zum völlig alleingelassenen Ali Mourad, der keine Mühe hatte, Kickers-Goalie Luca Bühlmann, dem besten Spieler der Einheimischen, zu bezwingen. Klar, dass dieses frühe Gegentor den vorgegebenen Kickers-Matchplan über den Haufen warf. Den Buochsern hingegen das Selbstvertrauen stärkte, das es in diesem Abstiegskampf braucht, um Erfolg zu haben. Das Kickers-Team um Trainer Faras Pour Hayavi musste in der Folge bös untendurch. Kickers-Captain Philippe Fischer (30) sichtlich bedient: «Unsere Leistung in der ersten Halbzeit ist die schlechteste, seit ich für die Kickers spiele.» Ein weiteres Statement nach der Partie verspricht für die Zukunft nichts Gutes: «Ich habe das Gefühl, dass nicht alle Spieler begriffen haben, um was es in diesem Abstiegskampf ging.» Während sich Kickers-Goalie Luca Bühlmann über mangelnde Arbeit nicht beklagen durfte und sein Team mit tollen Paraden weiter im Spiel hielt, musste Buochs-Torhüter Fabio Zizzi erst in der letzten Minute der ersten Halbzeit einen harmlosen Freistossball herunterpflücken. So emotionslos war der Kickers-Auftritt.

Auf Zypern neues Selbstvertrauen getankt

Mit einem Dreifachwechsel zur zweiten Halbzeit versuchte Hayavi seinem jungen Team (acht Spieler sind noch im Juniorenalter) neue Impulse einzuhauchen. «Wir waren nun den Buochsern im Mittelfeld ebenbürtig. Aber offensiv weiter inexistent», resümierte Philippe Fischer. Drei Minuten vor Schluss wurden die Buochser dann doch noch für ihren Aufwand belohnt. Bühlmann vermochte den Abschluss von Florant Veseli noch zu parieren, den Nachschuss von Neuzuzug Janis Wyss fand dann den Weg zum 2:0 ins Netz.

Der Jubel bei den Buochsern war grenzenlos. Auch bei Trainer Sandro Marini. «Diese drei Punkte sind fürs Selbstvertrauen äusserst wichtig. Der Anfang zur Aufholjagd ist geglückt.» Auch der 28-jährige Captain Jérôme Bühler, der über die FCL-U-Teams und dem SC Kriens in der Saison 2017/18 zum SC Buochs fand, ist dieser Sieg mehr als verdient. «Wir hätten allerdings schon in der ersten Halbzeit alles klarmachen müssen, denn Chancen dazu hatten wir mehrere.» Er ist überzeugt, dass das Unterfangen Ligaerhalt möglich ist. «Denn wir konnten unser dünnes Kader nach der Vorrunde, in welcher wir das Glück nicht immer auf unserer Seite hatten, mit den Zuzügen auch qualitätsmässig verbessern.» Er spricht zwei Aspekte an, welche diese Zuversicht untermauern. «Im Trainingslager in Limassol auf Zypern konnte das neuformierte Team zusammenwachsen. Der Teamspirit war sensationell. Und in den letzten Trainingspartien gegen den SC Kriens (1:1) und FCL-U17 (4:1) mit guter defensiver Arbeit konnten wir viel Selbstvertrauen tanken.»