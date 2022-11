Dem SC Buochs droht wieder Abstieg

Fussball Der Trainer des SC Buochs sagt: «So steigen wir definitiv ab» In der 2. Liga inter enttäuscht der SC Buochs gegen Schlusslicht Eschenbach. Ein mageres 2:2 ist das Spiegelbild der Vorrunde. Michael Wyss 27.11.2022, 16.11 Uhr

Sandro Marini ist als Trainer des SC Buochs derzeit nicht zu beneiden. Bild: Boris Bürgisser (Buochs, 26. November 2022)

Buochs-Trainer Sandro Marini war nach Spielschluss konsterniert. «Es gibt nichts zu beschönigen, dieses Eschenbach müssen wir einfach schlagen in unserer Tabellensituation», sagte der 34-jährige Ex-Profi, der seit Sommer beim 1.-Liga-Absteiger an der Seitenlinie steht. «Das 2:2-Unentschieden vor heimischer Kulisse ist zu wenig. Ich bin enttäuscht. Die gesamte Vorrunde war eine grosse Enttäuschung. Wir stehen auf Rang 14 mit neun Punkten, der Kampf um den Ligaerhalt hat begonnen.»

Das abschliessende Spiel der Vorrunde auf dem Seefeld gegen ein aufmüpfiges und keck aufspielendes Eschenbach, notabene mit lediglich zwei (!) Punkten im Gepäck angereist, zeigte doch die Verunsicherung im Team der Nidwaldner, die in der Saison nach dem Abstieg einfach den Tritt bisher nicht fanden.

«Eine Frage der Qualität»

«Es sind genau diejenigen Partien, die man vor heimischer Kulisse siegreich gestalten muss, wenn man aus dem Keller finden will», hielt Marini fest. «Wir haben es heute nicht geschafft, gegen das Schlusslicht den Dreier einzufahren. Es ist eine Frage der Qualität, die uns einfach fehlt. So steigen wir definitiv ab.» Marini wollte aber auch betonen, dass seine Mannschaft bis zum Schlusspfiff gekämpft habe. Diesbezüglich könne er den Spielern keinen Vorwurf machen.» Trotzdem muss der Sohn des früheren FCL-Profis und Nationalspielers Stefan Marini in diesen Tagen gemeinsam mit dem Vorstand über die Bücher, Verstärkerungen in der Winterpause sind nötig, wenn der SC Buochs den drohenden Fall in die regionale 2. Liga verhindern will. Es wäre der zweite Abstieg in Folge für die Nidwaldner. Ein Szenario, das man beim Traditionsklub unbedingt verhindern will. Marini: «Unsere Hypothek beträgt jetzt schon acht Punkte auf den 12. Rang, der zum Ligaerhalt berechtigt. Wir sind nun gefordert und müssen schnell liefern. Es ist fünf nach zwölf.»

Ärgerlich waren in der Vorrunde die sechs knappen Niederlagen (mit je einem Tor Differenz) gegen Kickers Luzern, Perlen-Buchrain, Cham, Gambarogno-Contone, Hergiswil und Collina d’Oro. «Das zeigt, dass wir dran waren und Punkte möglich gewesen wären», so der Buochser Captain Jérôme Bühler «Die Tabellenlage ist frustrierend, wir könnten den einen oder anderen Zähler mehr haben. Wir finden da raus, ich bin guten Mutes.» Der 27-Jährige meinte weiter: «Wir haben eine junge Truppe mit vielen Eigengewächsen, die machen ihren Weg. Nach dem Abstieg im Sommer haben uns einige Spieler verlassen. Das ging nicht spurlos an uns vorbei. Die Angst zu verlieren, spielt mit. Das hat man gegen Eschenbach gesehen. Der Knoten ist noch nicht geplatzt.»

Eschenbachs Abstieg ist praktisch besiegelt

Für Eschenbach war dieser Punktgewinn, den sie sich mit einem grossen Kämpferherz redlich verdienten, wichtig für das Selbstvertrauen. Mit nur drei Punkten nach der Vorrunde können die Seetaler mit der Planung in der 2. Liga regional praktisch beginnen. Nur noch eine Siegesserie kann den Liganeuling vor dem eigentlich besiegelten Abstieg retten. Die Bilanz ist mit drei Unentschieden und elf Niederlagen ernüchternd.