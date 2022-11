Fussball Bereits nach wenigen Sekunden im Rückstand: Der Buochser Tiefschlaf wird brutal bestraft Der FC Hergiswil gewinnt das 2.-Liga-inter-Derby gegen den SC Buochs mit 1:0. Ruedi Vollenwyder 06.11.2022, 18.21 Uhr

Luftkampf mit den Buochsern Nico Wyss (links), Nil Niederberger und Hergiswils Fynn Hofstetter. Bild: Dominik Wunderli (Hergiswil, 5. November 2022)

Wenn Nidwaldner Derbys anstehen, dann brauchen die Trainer keine gekünstelten Worte, um ihre Spieler zu motivieren. Insbesondere wenn vom Matchplakat die Begegnung FC Hergiswil – SC Buochs leuchtet. Die Fans beider Lager mussten sich aber lange gedulden, bis sie dieses prestigeträchtige Derby erleben durften. Letztmals trafen sich die beiden Mannschaften im März 2015 auf dem Buochser Seefeld. 4:2 gewannen damals die Einheimischen mit den beiden heutigen Hergiswil-Spielern Goalie Samuel Blättler und David Schuler und stiegen am Ende der Saison in die 1. Liga auf. Die Buochser waren in dieser Spielklasse über Jahre ein sicherer Wert. Bis zur letzten Saison: Da musste der SC Buochs den Weg zurück in die 2.-Liga-inter-Klasse antreten. Und kommen unter dem neu engagierten Trainer Sandro Marini bisher überhaupt nicht auf Touren: nur acht Punkte und zweitletzter Tabellenplatz.

Dieses spannungsgeladene Derby hielt denn auch, was es versprach. Die Fans kamen in Scharen, die Stimmung nach der langen Derby-Flaute war grossartig. Und auch die Spieler beider Teams sorgten für gute Unterhaltung. Das Derby begann denn auch mit einem Paukenschlag. Genau 15 Sekunden waren gespielt, da schlug es bei den Buochsern ein. Nach dem Anstoss landete der Ball über drei Stationen bei Manuel Sienemus. Der erst 16 Jahre alte Youngster fasste sich ein Herz und zog aus zwanzig Metern ab: 1:0. Ein super Start für die Hergiswiler und den erstmals in der Startformation stehenden Sienemus. «Da haben wir im Kollektiv geschlafen», ärgerte sich dagegen Buochs-Goalie Elias Ullrich, der gegen diesen platzierten Weitschuss keine Abwehrchance hatte. Der Jubel bei den Hergiswilern ob diesem Startfurioso war riesengross. Der Frust bei den Gästen aus Buochs sass dagegen tief.

«Genau dieses Szenario, einem frühen Rückstand hintennachrennen zu müssen, wollten wir vermeiden»,

klagte Ullrich, der auf diese Saison hin vom FC Stans zu Buochs wechselte. Es war kein Derby der spielerisch gehobenen Klasse. Aber eines ohne Flaute. Es lief in dieser kampfbetonten Partie immer etwas. Aber gross kamen die beiden Goalies nicht in Bedrängnis. Die Szenen spielten sich meist zwischen den beiden Strafräumen ab. So waren auch die Torszenen rar. Buochs hatte, wie Hergiswil, in der ersten Halbzeit eine einzige. Nach einem Befreiungsschlag konnte Markus Niederberger allein auf FCH-Goalie Samuel Blättler zulaufen. Er zögerte zu lange mit dem Abschluss und aus war die Topmöglichkeit zum Ausgleich (44.).

Veseli verschiesst einen Handpenalty

Die Geschichte in der zweiten Halbzeit ist schnell erzählt. Bis zur 80. Minute blieb der Notizblock leer. Dann prallte dem eingewechselten Jascha Joller der Ball im Strafraum unglücklich an den Oberarm: Penalty. Doch Florant Veseli drosch den Ball am Tor vorbei. «So ist es eben, wenn man wie wir in der Tabelle hinten liegen», sinnierte Captain Toni Pavic (29). Und analysierte: «Einen Punkt hätten wir uns dank unserem aufopfernden Spiel verdient. Defensiv standen wir mit Ausnahme der verschlafenen Startsekunden gut und haben den Hergiswilern nicht viel zugelassen. Offensiv fehlte uns die letzte Entschlossenheit.» Er verstand auch, weshalb Trainer Sandro Marini nach der Partie laut wurde.

«Wir haben einmal mehr auf dem Feld nicht umgesetzt, was uns unser Trainer vorgegeben hat.»

Freude über diesen Derbysieg herrscht hingegen beim technisch gut beschlagenen Mike Bachmann (17): «In einem so wichtigen Derby in der Startelf auflaufen zu können, ist für mich eine tolle Erfahrung», meinte der KV-Stift strahlend. «Ich versuche, immer das Beste zu geben und glaube, dass mir das gegen die Buochser auch gelungen ist.» Für Hergiswil-Trainer Sascha Imholz sicher eine tolle Erkenntnis, wenn er auf seine jungen Wilden wie Siegtorschütze Manuel Sienemus oder Mike Bachmann zählen kann.

Für Hergiswil geht es schon morgen Dienstag weiter. Die Truppe um Trainer Sascha Imholz muss in einem vorgezogenen Spiel zum SC Emmen reisen. Spielbeginn ist auf der Feldbreite um 20 Uhr.