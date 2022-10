Tennis Andrin Casanova feiert in Thailand seinen grössten Erfolg Beim internationalen Grade-2-Turnier in Nonthaburi (Thailand) triumphierte der 18-jährige Weggiser Andrin Casanova (ITF 136) gleich in beiden Konkurrenzen. Albert Krütli 24.10.2022, 16.48 Uhr

Andrin Casanova. Bild: Eveline Beerkircher (Meggen, 7. Mai 2022)

Im Einzel bezwang er den Inder Aryan Shah (ITF 101) eindrucksvoll mit 6:1, 6:1, nachdem er sich vor einer Woche in Sarawak (Malaysia) ebenfalls im Final dem gleichen Gegner noch 4:6, 4:6 geschlagen geben musste. Damit durfte Casanova, die Nummer 4 der Zentralschweiz und Nummer 49 der Schweiz, den grössten Erfolg seiner bisherigen Karriere feiern. Zuvor hatte er im letzten Jahr in Heidveld (Belgien) das Grade-4-Turnier für sich entschieden. In der Weltrangliste wird er nach diesem Coup über 50 Plätze gutmachen und zum ersten Mal in die Top 100 vorstiessen.