Tennis Andrin Casanova hat Pech, aber ist auch zuversichtlich Andrin Casanova hatte in der vergangenen Woche seinen letzten Auftritt auf der Juniorenstufe. Albert Krütli 12.12.2022, 16.28 Uhr

Sturz in den USA: Andrin Casanova. Bild: Eveline Beerkircher (Meggen, 7. Mai 2022)

Beim internationalen Turnier der obersten Kategorie in Plantation (USA) musste der 18-jährige Weggiser allerdings in der Startrunde gegen den Amerikaner Preston Stears beim Stand von 0:6 aufgeben. Grund: In der Woche zuvor stürzte Casanova im Viertelfinal des Grade-1-Turniers von Bradenton und zog sich eine Brustverletzung zu. Er spielte die Partie gegen den Bulgaren Iliyan Radulov (ITF 28) zwar zu Ende, verlor aber den entscheidenden Satz mit 1:6 – nicht zuletzt, weil er beim Service zusehends Schmerzen verspürte.

Trotzdem trat der Luzerner einige Tage später in Plantation an – musste aber schnell feststellen, dass die Verletzung doch zu schwerwiegend war. «Beim Aufwärmen hatte ich plötzlich starke Schmerzen. Ich versuchte dennoch zu spielen, aber es machte schliesslich keinen Sinn», sagte Casanova, der danach noch drei Tage in Florida blieb, ehe er in die Schweiz zurückkehrte, um sich zu erholen. Er hofft, dass er am Freitag bei den Schweizer Hallenmeisterschaften der Aktiven in Biel, wo er zum ersten Mal im Hauptfeld stehen würde, aufschlagen kann.

Seine Juniorenzeit ist damit abgelaufen. «Ich wollte zu den besten 100 Junioren der Welt gehören, und das habe ich geschafft, denn ich stehe zum Abschluss auf Position 71. Ich konnte viele Matches bestreiten und wichtige Erfahrungen sammeln, die mir beim Einstieg in die Futures Tour der Profis helfen werden», glaubt die Nummer vier der Zentralschweiz. Zum Saisonstart im neuen Jahr wird Casanova in Biel im Trainingscenter von Swiss Tennis einen physischen Aufbau machen, bevor er in den Profizirkus einsteigt.

Im Juli wird die Nummer 49 der Schweiz 19 Jahre alt – und dank seiner Juniorenplatzierung wird er bis zu diesem Zeitpunkt direkt in die Hauptfelder der Futures-Turniere, der untersten Stufe bei den Profis, kommen. «Das möchte ich ausnützen», sagt Casanova, der in seiner internationalen Juniorenkarriere zwei Einzel- und vier Doppeltitel feiern konnte. Mit seiner Achtelfinal-Qualifikation beim 25000-Dollar-Turnier in Sierre eroberte er sich im September bereits seinen ersten ATP-Punkt und steht damit in der Weltrangliste auf Position 1811 – eine vielversprechende Ausgangslage für den Jungprofi, der zudem in diesem Sommer die Matura erfolgreich abgeschlossen hat.