Psychologe spricht über Angst vor Coming-out im Spitzensport

Coming-out Psychologe zu Homosexualität im Sport: «Das Tabu ist höchstens aufgeweicht» Udo Rauchfleisch erklärt, welche Gedanken und Ängste im Prozess des Coming-outs zum Tragen kommen und warum es im Spitzensport wohl verhältnismässig weniger queere Menschen gibt als in der breiten Gesellschaft. Jessica Bamford 21.02.2023, 05.00 Uhr

Udo Rauchfleisch, emeritierter Professor für klinische Psychologie, empfiehlt ein Coming-out. Er sieht aber auch Gefahren. Kenneth Nars

Vor allem im Mannschaftssport ist ein Coming-out noch eine Seltenheit. Vor zwei Jahren hat der ehemalige deutsche Nationalspieler Philip Lahm in seinem Buch Fussballprofis davon abgeraten, sich während der Karriere zu outen. Weil die Chancen gering seien, auch «nur halbwegs unbeschadet» davonzukommen.

Udo Rauchfleisch ist emeritierter Professor für klinische Psychologie und befasst sich seit über 50 Jahren mit dem Thema. Er meint: «Ein Coming-out ist grundsätzlich empfehlenswert, denn der Verheimlichungsstress ist oftmals sehr gross und hat schlimme Folgen für die psychische Gesundheit.» Dabei müsse beachtet werden, dass man die eigene Sexualität akzeptiert habe, Man müsse sich fähig fühlen, bevor man sich an die Öffentlichkeit wage. Eine Vorreiterrolle nimmt nun der tschechische Fussballer Jakub Jankto mit seinem Instagram-Post ein. «Wie alle anderen möchte ich mein Leben in Freiheit leben. Ohne Ängste. Ohne Vorurteile. Ohne Gewalt. ABER mit Liebe. Ich bin homosexuell und ich will mich nicht länger verstecken.» Mit diesen Worten hat er vergangene Woche seine sexuelle Orientierung öffentlich gemacht.

Obwohl das Outing sich oftmals positiv auswirkt, sei das Tabu noch lange nicht gebrochen, sondern «höchstens aufgeweicht», sagt der 80-jährige Rauchfleisch. «Es herrscht eine enorme Angst, dass sie nach dem Coming-out nicht mehr die strahlenden Idealfiguren sind, was zu einem Rückzug von Sponsoren führen kann.»

Ob diese Befürchtungen der homosexuellen Sportler und Sportlerinnen berechtigt sind, sei schwer einzuschätzen. «Mir ist kein Beispiel bekannt, bei dem sich Sponsoren wegen der sexuellen Orientierung zurückgezogen hätten oder unmittelbare sportliche Konsequenzen zu beobachten gewesen wären», sagt Rauchfleisch. Aber solche Dinge passierten oft subtil im Hintergrund. Deshalb sei eine Einschätzung schwierig. Die Kommentare unter dem Post von Jakub Jankto stimmen positiv: Viele Klubs und Ligen haben dem Fussballer zum Schritt an die Öffentlichkeit gratuliert.

Trotzdem: Die Gefahr von negativen Reaktionen ist nicht zu ignorieren. «Es muss realistisch eingeschätzt werden, welche Kräfte man selbst hat und wie gross die Gefahr ist.» Gerade im Mannschaftssport könne laut Udo Rauchfleisch eine Gruppendynamik entstehen, in der Teamkollegen Druck ausüben, weil sie durch das Coming-out ihres Kollegen Nachteile für den Verein befürchten. «Teils kommt dann auch eine Angst vor einer Anmache durch den frisch Geouteten auf.»

Weniger Homosexuelle im Spitzensport

Gerade wegen dieser Ängste sei es wichtig, dass sich mehr Sportlerinnen und Sportler outen würden, sagt Rauchfleisch. «Mit jedem Coming-out wird die Chance grösser, dass andere es auch tun. Denn es reduziert die Angst davor, wenn sie sehen, dass es keine furchtbaren Folgen hat.» Der Psychologe betont aber, dass im Spitzensport vermutlich nicht der gleiche Anteil an Homosexuellen und Bisexuellen zu finden sei wie in der Gesamtgesellschaft. Er geht also nicht davon aus, dass 10 Prozent der Athletinnen und Athleten ihre Sexualität verstecken. «Der Weg in den Spitzensport ist steinig. Gut möglich, dass viele Lesben und Schwule sagen, dass sie sich das nicht antun wollen, weil sie nicht bereit sind, jahrelang verdeckt zu leben.»