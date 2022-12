Sergio Lämmler trainiert Unihockey Luzern in der 1. Liga

Unihockey Das Feuer lodert für Unihockey: Sergio Lämmler war schon als Spieler mehr Trainer Sergio Lämmler (36) trainiert Luzern in der 1. Liga. Er will mit dem Team mittelfristig in die NLB aufsteigen. Peter Birrer Jetzt kommentieren 05.12.2022, 16.24 Uhr

Die Luzerner mit Simon Koller verloren am Wochenende das Spiel gegen die Capitals aus Bern. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 3. Dezember 2022)

Der Mann ist in erster Linie Geschäftsmann, er führt zusammen mit seiner Schwester in Küssnacht einen Familienbetrieb, der sich auf Grossküchengeräte spezialisiert hat. Aber da ist auch noch etwas Grosses, das den Alltag von Sergio Lämmler prägt und ihn Woche für Woche rund 20 Stunden absorbiert: Unihockey.

Der 36-Jährige aus Luzern trainiert die erste Mannschaft von Unihockey Luzern in der 1. Liga (Grossfeld). Daneben ist er noch viel mehr: Juniorencoach, Beobachter, Förderer, Werber für eine Sportart, die ihn seit seiner Jugend begleitet. Lämmler sagt:

«Einmal Unihockey, immer Unihockey.»

Als Primarschüler fängt er beim HC Weggis-Küssnacht an, ihn fasziniert das Spiel mit den Kollegen. Und ihn reizt bald schon eine neue Rolle: Mit 13 Jahren trainiert er zum ersten Mal ein Juniorenteam. Lämmler bringt es als Aktiver in die 2. Liga bei seinem Stammverein, bevor er eine neue Herausforderung sucht und 2008 in Luzern findet. Er steigt mit seiner Mannschaft in die 1. Liga auf, «aber im Herzen», sagt er, «war ich damals schon mehr Trainer als Spieler».

Vier Partnervereine wurden gegründet

Nach der Promotion übernimmt er die Leitung des Teams. Seine Amtszeit, die bis heute andauert, unterbricht er nur einmal. Ansonsten lodert das Feuer, und es lodert für Unihockey Luzern. Als 2021 ein Präsident gesucht wird, stellt er sich für eine Saison zur Verfügung. Seit August dieses Jahres hilft er im Vorstand als Vizepräsident mit. Aber eben: Ihm sagt die Arbeit in der Halle am meisten zu, die Ausbildung der Spieler. Das ist es, was er hervorhebt: die Lust, eine Mannschaft zu formen und auch die individuellen Stärken zu fördern.

Massgeblich beteiligt ist er 2016 auch an einer strategischen Neuausrichtung. Weil es an der Breite fehlt, werden mehrere Partnervereine gegründet, in Emmen und Horw, in Adligenswil und Ebikon – alles mit dem Ziel, interessierten Jungen die Gelegenheit zu bieten, Unihockey spielen zu können. «In den Gemeinden gab es kaum ein Angebot für den Nachwuchs», sagt Lämmler, «jetzt können wir sagen:

Der Aufwand hat sich gelohnt. Das Projekt entwickelt sich hervorragend.»

Die Zahl der Aktiven in allen fünf Vereinen ist auf rund 220 gestiegen – Tendenz weiter zunehmend.

Training in Kägiswil oder in Weggis

Mit einer Schwierigkeit sieht sich Lämmler mit seinem Team aber konfrontiert: Es stehen nicht genügend Spielstätten zur Verfügung. Oder anders gesagt: Die Zeiten, in denen in den Hallen trainiert oder gespielt werden kann, sind begrenzt. Das betrifft nicht nur den Nachwuchs, sondern auch die 1. Mannschaft von Unihockey Luzern. Weil die Mehrzweckhalle auf der Luzerner Allmend temporär für Flüchtende aus der Ukraine benötigt wird, müssen Ausweichvarianten gefunden werden. Manchmal wird in Kägiswil oder in Weggis trainiert, die Spiele finden in der Utenberghalle Luzern oder in Meggen statt. «Wir nehmen, was wir bekommen», sagt Lämmler, um anzufügen:

«Es herrscht ein akuter Mangel an Dreifachturnhallen. Deshalb haben wir leider keine richtige Heimat.»

Aber das heisst nicht, dass es an Ambitionen mangelt. Lämmler lobt seine Spieler, die «voll mitziehen» und keine Mühe haben, wenn es ums Improvisieren geht. Er möchte seine Mannschaft an der Spitze der 1. Liga etablieren und mittelfristig den Aufstieg in die NLB anstreben, also: «In zwei bis drei Jahren.» Allerdings ist dem Coach sehr wohl bewusst, was es dafür benötigt, weil sich Unihockey in den vergangenen Jahren stark entwickelt hat und anspruchsvoller geworden ist. «Das Niveau ist auch auf unserer Stufe gestiegen», sagt er. «Das Spiel ist in jeder Beziehung besser geworden: Es ist schneller, dynamischer, auch technisch und taktisch ist es ganz anders als früher.»

In der 1. Liga derzeit auf Rang 6

Einige Gegner sind Farmteams von NLA-Klubs. Entsprechend finden sich in deren Reihen immer wieder Akteure von hoher Qualität, oft sind Altmeister darunter, die den Unterschied ausmachen können. «Für uns ist das jedes Mal eine besondere Herausforderung», sagt Lämmler. «Die Möglichkeit, auf solche Kräfte zurückzugreifen, haben wir nicht.»

Beklagen will er sich deswegen aber nicht. Vielmehr wünscht er sich von seiner Equipe, dass sie ihre Kreativität auslebt und jedem Gegner unerschrocken begegnet. «Wenn ich dann sehe, wie wir Schritt für Schritt vorankommen, macht mich das stolz», sagt Lämmler, fügt aber auch an:

«Die Arbeit endet nie.»

Das kurzfristige Ziel formuliert Sergio Lämmler unmissverständlich: «Erreichen der Playoffs.» Am Samstag gab es zwar gegen die Capitals aus Bern eine 4:9-Heimniederlage, und doch sieht es nicht schlecht aus, die Qualifikation für die Playoff-Viertelfinals sind durchaus realistisch: Unihockey Luzern belegt nach 15 Runden Rang 6.

