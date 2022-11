Luzernerin Neomie Pinkston betreibt intensiv Bodybuilding

Intensives Hobby Luzerner Bodybuilderin sagt: «Früher hörte ich ab und zu, ich sei eine Tussi» Neomie Pinkston investiert viel Zeit in einen Sport, an dem sie die Ästhetik fasziniert: Die 29-Jährige aus Root ist Bodybuilderin. Mit hämischen Kommentaren kann sie gut leben. Peter Birrer Jetzt kommentieren 14.11.2022, 17.00 Uhr

Neomie Pinkston stählt ihren Körper im Krafttraining. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. November 2022)

Auf einmal ist er da, dieser Moment, auf den sie sich so gefreut hat. Die Scheinwerfer sind auf die Protagonistinnen gerichtet, die auf der Bühne verschiedene Posen zeigen. Und dabei fortwährend lächeln, als sei das alles gar nicht anstrengend. Neomie Pinkston weiss, dass im Publikum ihre Eltern und ihr Freund sitzen, dass auch Kollegen da sind, die ihr zuschauen bei einem nicht alltäglichen Sport: Bodybuilding.

In Unterägeri geniesst die 29-Jährige aus Root am 22. Oktober ihren Auftritt, die Nervosität hält sich jedenfalls in Grenzen. Das erklärt sich vielleicht damit, dass sie nicht mit zu grossen Erwartungen angetreten ist. Ihre Premiere bei einer nationalen Meisterschaft im sogenannten Natural Bodybuilding endet mit Platz 8 von zehn Frauen. Als sie am Abend nach Hause fährt, ist sie grundsätzlich zufrieden. Aber am Tag danach findet sie: Da geht noch mehr – ihre Geschichte als Bodybuilderin hat eben erst begonnen.

Neomie Pinkston ist eine quirlige Frau, Tochter einer Oberwalliserin und eines Amerikaners aus Cleveland. Sie, die in Baden zur Welt gekommen ist, wächst in Ried-Brig auf und zieht 2005 mit ihrer Familie in die USA. Die wirtschaftlich schwierige Situation erfordert aber ein Umdenken: Nach zwei Jahren kehren die Pinkstons in die Schweiz zurück. Die Eltern finden Arbeit in der Zentralschweiz, fortan ist Root der Lebensmittelpunkt.

Fünf Schichten mit dem Selbstbräuner

Die junge Neomie ist sportbegeistert, besonders interessiert sie sich für Fitness mit allen Facetten. Und eines sagt die gelernte Dentalassistentin:

«Es wird mir relativ schnell langweilig.»

Nach einem kurzen Ausflug in die Selbstständigkeit wird sie temporär stellvertretende Leiterin eines Fitnessstudios, bevor sie im Herbst 2021 als Sachbearbeiterin bei einer Krankenversicherung anfängt. Seit etwas mehr als einem Jahr betreibt sie auch intensiv Bodybuilding.

Bei der nationalen Meisterschaft in Unterägeri belegt die Neomie Pinkston den achten Rang. Bild: Christoph Aumayr (22. Oktober 2022)

Mit dem Sport assoziiert man oft Muskelberge und Leute, die mit unerlaubten Mitteln nachhelfen, Masse aufzubauen, um sich dann mit eingeölten Körpern und einem Dauerstrahlen zu präsentieren. Natürlich weiss Pinkston, dass verbotene Substanzen in der Branche ein Thema sind, aber sie versichert: «Ich lasse die Finger davon.»

Die Kategorie, in der sie startet, heisst «Bikini» und ist für sie nicht klassisches Bodybuilding, «es ist so etwas wie eine Stufe darunter». Natürlich ist es wichtig, die aufgebaute Muskulatur sichtbar zu machen, aber Pinkston sagt: «Es muss nicht alles so extrem sein.» Und fügt an: «Für mich sind Ästhetik und Symmetrie massgebend.» Viermal wöchentlich stählt sie mit Krafttraining ihren Körper, dazu kommen bis zu sechs Ausdauereinheiten. Wenn es auf einen Wettkampf zugeht, wird das Programm intensiviert – und sie muss sich an einen strengen Diätplan halten. Vor den nationalen Meisterschaften fing sie damit im Mai an, senkte die Kalorienmenge kontinuierlich auf 1000 pro Tag und nahm mehrere Kilo ab. Ausserdem übt sie das Posieren, sowohl im Kraftraum in Luzern als auch daheim vor dem Spiegel. Das muss sie schliesslich auch vor der Jury machen, wenn es ernst gilt.

Zur unmittelbaren Vorbereitung gehört zudem, sich von Kopf bis Fuss mit Selbstbräuner einzuschmieren. Pinkston fängt damit am Tag vor den Meisterschaften in Unterägeri an, am Ende trägt sie nicht weniger als fünf Schichten auf. Auf der Bühne trägt sie nur einen Bikini, dazu – wie vorgeschrieben – hochhackige Schuhe. Normalerweise hat sie mit solchem Schuhwerk keine Mühe, diesmal aber schon: «Ich hatte noch nie unbequemere Schuhe.»

Eine Portion Extrovertiertheit schadet gewiss niemandem in der Bodybuildingszene. Neomie Pinkston hat keine Mühe, dass es bei der Beurteilung nur um Äusserlichkeiten geht. Dass alle Augen auf sie und ihre Konkurrentinnen gerichtet sind. Und sie lebt inzwischen gut mit hämischen Kommentaren. «Früher hörte ich ab und zu, ich sei eine Tussi», sagt sie.

Bodybuilding ist und bleibt ein Hobby

Aber sie ist längst selbstbewusst genug, um solche Sprüche an sich abprallen zu lassen. Sie macht, was sie für richtig hält, und dazu zählt der Sport, das Bodybuilding. Fabian Christen ist ihr Trainer und Ernährungsberater, Philipp Leimgruber ihr Freund und «Unterstützer». Der ehemalige Schwinger ist heute American Footballer.

Ehrgeiz bringt sie genügend mit, und eines vergisst sie schon auch nicht: Dass Bodybuilding ein Hobby ist und bleibt. Darum gönnt sie sich zwischendurch ein Essen, das in keinen Diätplan passt. Und erzählt mit einem Strahlen, wie sie nach dem Wettkampf in Unterägeri eine Pizza verschlang: «Es war ein göttliches Gefühl!»

